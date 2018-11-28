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Молитва до Святого Миколая для дітей і дорослих: щирі слова Чудотворцю
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Святий Миколай вважається одним із головних наших покровителів, тому саме до нього ми звертаємося за допомогою. Молитва до Чудотворця точно буде почутою в його свято 19 грудня. Це хороша нагода для дітей і дорослих попросити в святого не тільки подарунків, а й нематеріальних благ!
У День Святого Миколая-Чудотворця, який ми щороку відзначаємо 19 грудня, зверніться до нашого доброго покровителя та заступника зі щирими словами подяки та висловіть свої прохання. Впевнені, що Угодник почує і дорослих, і діток!
Молитва до Святого Миколая для дітей
***
Святий Миколаю,
Я тебе благаю:
Пошли щастя й світлу долю
Козацькому краю.
Дідусь і бабуся –
Щоб були здорові,
Татусь і матуся –
Щоб жили в любові.
Усім добрим діткам
Принеси гостинці
І подаруй Божу ласку
Кожній сиротинці.
***
Любий отче Миколаю,
Ти усе про мене знаєш.
З висоти небес спустися,
Серця лагідно торкнися –
Хай засвітиться любов’ю,
Принесе душі здоров'я.
Буду чемна(ий) і слухняна(ий),
Все робитиму старанно.
Хочу, отче, як і ти
Мир і радість всім нести.
***
Святий Миколаю-Чудотворцю,
на колінцях я молюся.
Всі гріхи мені прости
І від лиха захисти.
Просвіти моє серденько,
Щоби вчився я гарненько,
Щоб у школі і у дома
Не робив я зла нікому,
Щоби тата шанував,
Щоб матусі помогав!
Щоб жили ми всі здорові
Завжди в мирі і любові!
***
Святий Отче Миколаю,
серденько тобі вручаю,
наповни його украй,
під опіку Богу дай.
Щоб я мужнім виростав,
зло добром перемагав,
добре вчився, щедрим був
і про Бога не забув!
***
Підніму до неба рученята,
Помолюсь на Миколая свято!
Якщо вірить, молиться дитина –
Зійде благодать на Україну!
О, пастирю наш, отче Миколаю!
Від усього серденька благаю:
Зглянься на невиннеє ягнятко,
Захисти від горя і нестатку!
Захисти від кривди і хвороби,
Від чиєїсь злості чи жадоби!..
Наш заступнику, могутній друже,
Ти завжди до всього небайдужий.
Тож схиляється тобі додолу
Кожний і обласканий, і кволий,
І дорослий кожний, і маленький,
Молиться і дякує красненько
За твою всемилість і опіку...
Чудотворцю щедрий, сяйноликий!
Від несправедливості і болю
Захисти нам і життя, і долю!..
Сподіваюся і прославляю
Доброту святого Миколая!
Милосердний, будь і не покинь
У Господній істині! Амінь!
***
Святий та добрий Миколаю,
На тебе ждемо вже давно,
Що нам даси, про це не знаєм,
Та просимо тебе одно:
Ти нашим родичам дай сили,
Щоб виховати нас могли,
Щоб тої втіхи ще дожили,
Щоб підросли їх діточки.
А всьому нашому народу
Ти добру долю принеси,
Усяке зло й лиху пригоду
Від України відверни.
А нам в здоров’ї дай зростати,
Завзяття й сили нам подай,
Щоб ми з руїн могли підняти
І звеселити рідний край.
Це цікаво: Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих
До святого Миколая
Молитву складаю,
Про святкові даруночки
Його попрохаю.
Що у листі написати,
Зразу й не згадаю.
Треба щось таке просити,
Що найбільш бажаю.
Фарби мама вже купила,
Лижі купив – тато.
По іскристому сніжочку
Їжджу я завзято.
І санчата малі маю,
Й теплу кожушину,
Маю яблук і горішків
Велику торбину.
Щоб таке собі просити?
О, уже я знаю…
– За здоров'я тата й мами,
Добрий-добрий Миколаю,
Щиро я благаю…
***
Миколаю, Миколаю!
Я про тебе пам'ятаю,
І тому я добре вчуся
І до Бога все молюся.
Знаю, завдяки лиш праці
Буду жить колись в палаці,
Зможу користь приносити
Й краю рідному служити.
В школі я знання здобуду.
Добрим буду я до люду.
Зможу я колись пишатись,
Що на тебе міг рівнятись.
Хочу чудеса творити
І на радість батькам жити!
З твоїх вчинків приклад брати,
Щоб всім щастя дарувати.
Тож-бо, друзі дорогенькі!
Будьмо завжди ми чемненькі,
Не лінуймось, не сварімось –
За науку всі берімось!
А тобі ми, Миколаю,
Всі поклін наш посилаєм.
Щоб у всьому світі діти
Розквітали, наче квіти!
***
О святителю ласкавий!
До висотної держави
Ти звитяжно мандрував;
Покланявсь лише Творцеві:
Він вручає силу левів,
Щоб іти безстрашно в плав.
До знедолених і бідних
Все крокуєш мов до рідних,
Несучи для них дари.
Подаєш в гіркім терпінні
Руку тим, що в Україні
Й гучно кличеш догори.
Перев'язуєш всі рани
Нам любов’ю:
Божі плани
Розумієш, друже, мій;
Розсіваєш добрі вчинки
Всюди, звісно, без зупинки,
Хоч вирує буревій.
Я, славетний Миколаю,
Вірячи, Христа шукаю,
Бо ж чинив колись так ти.
Поможи мені у цьому,
Поможи мені у цьому,
Щоб угледіти потому
Щастя, що від висоти.
Отже, завітай в оселю...
Хай збагне людина й нелюд,
Що єднає доброта.
Щоб вона їх зігрівала,
А її блискучий спалах
Освітив цілком літа!
***
Святителю Миколаю, помагай в потребі,
Покровителю святіший на землі i в небі.
Ти є славний в чудах многих по нашій країні,
Тебе славим, прославляєм торжественно нині.
Будь помічником ласкавим, Святий Чудотворче,
Хорони нас від бід всяких, ласкавіший Отче!
Ми до тебе всі покірно, щиро прибігаєм,
В тобі помочі, утіхи i ласки шукаєм.
Вислухай моління наше, Отче Миколаю,
Що до тебе ми в надії завжди посилаєм.
Молитви до Чудотворця для дорослих
Про здоров'я
"Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь".
Про захист
"О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь."
Про здійснення бажання
"Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь."
Про прохання
"Богообраний чудотворче і визначний Христовий угоднику, що випрошуєш Боже милосердя для всього світу, з любов'ю щирою тебе вшановую, святителю Миколаю, і молюся до тебе. Споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє. Споглянь на смуток серця мого і почисли його зітхання. Ти, що маєш сміливість доступити до Господа, випроси у Всевишнього прощення гріхів моїх: свідомих і несвідомих, словом, ділом чи думкою. Допоможи доступити мені до всемилостивого Серця Христа Чоловіколюбця, щоби задля твоїх заслуг Господь простив ці провини і дарував мені ласку (скажи своє прохання)".
Про заступництво
"О всесвятий Миколаю, угоднику великий Господній, щирий наш заступнику і повсюди у скорботах скорий помічнику! Поможи мені, грішному й лінивому, у нинішньому цьому житті, ублагай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів, що їх я вчинив від юности моєї, в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями: і при відході душі моєї, поможи мені, окаянному, умоли Господа Бога, Творця усіх творінь, визволити мене від повітряних митарств і вічної муки, щоб я завжди славив Отця, і Сина, і Святого Духа і твоє милостиве заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків".
Співайте разом з нами: Найкращі пісні про Святого Миколая Чудотворця
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