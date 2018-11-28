Молитва до Святого Миколая для дітей і дорослих: щирі слова Чудотворцю

Святий Миколай вважається одним із головних наших покровителів, тому саме до нього ми звертаємося за допомогою. Молитва до Чудотворця точно буде почутою в його свято 19 грудня. Це хороша нагода для дітей і дорослих попросити в святого не тільки подарунків, а й нематеріальних благ!

У День Святого Миколая-Чудотворця, який ми щороку відзначаємо 19 грудня, зверніться до нашого доброго покровителя та заступника зі щирими словами подяки та висловіть свої прохання. Впевнені, що Угодник почує і дорослих, і діток!

Молитва до Святого Миколая для дітей

***

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся –

Щоб були здорові,

Татусь і матуся –

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

***

Любий отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися –

Хай засвітиться любов’ю,

Принесе душі здоров'я.

Буду чемна(ий) і слухняна(ий),

Все робитиму старанно.

Хочу, отче, як і ти

Мир і радість всім нести.

***

Святий Миколаю-Чудотворцю,

на колінцях я молюся.

Всі гріхи мені прости

І від лиха захисти.

Просвіти моє серденько,

Щоби вчився я гарненько,

Щоб у школі і у дома

Не робив я зла нікому,

Щоби тата шанував,

Щоб матусі помогав!

Щоб жили ми всі здорові

Завжди в мирі і любові!

***

Святий Отче Миколаю,

серденько тобі вручаю,

наповни його украй,

під опіку Богу дай.

Щоб я мужнім виростав,

зло добром перемагав,

добре вчився, щедрим був

і про Бога не забув!

***

Підніму до неба рученята,

Помолюсь на Миколая свято!

Якщо вірить, молиться дитина –

Зійде благодать на Україну!

О, пастирю наш, отче Миколаю!

Від усього серденька благаю:

Зглянься на невиннеє ягнятко,

Захисти від горя і нестатку!

Захисти від кривди і хвороби,

Від чиєїсь злості чи жадоби!..

Наш заступнику, могутній друже,

Ти завжди до всього небайдужий.

Тож схиляється тобі додолу

Кожний і обласканий, і кволий,

І дорослий кожний, і маленький,

Молиться і дякує красненько

За твою всемилість і опіку...

Чудотворцю щедрий, сяйноликий!

Від несправедливості і болю

Захисти нам і життя, і долю!..

Сподіваюся і прославляю

Доброту святого Миколая!

Милосердний, будь і не покинь

У Господній істині! Амінь!

***

Святий та добрий Миколаю,

На тебе ждемо вже давно,

Що нам даси, про це не знаєм,

Та просимо тебе одно:

Ти нашим родичам дай сили,

Щоб виховати нас могли,

Щоб тої втіхи ще дожили,

Щоб підросли їх діточки.

А всьому нашому народу

Ти добру долю принеси,

Усяке зло й лиху пригоду

Від України відверни.

А нам в здоров’ї дай зростати,

Завзяття й сили нам подай,

Щоб ми з руїн могли підняти

І звеселити рідний край.

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Молитви до Дня Святого Миколая

До святого Миколая

Молитву складаю,

Про святкові даруночки

Його попрохаю.

Що у листі написати,

Зразу й не згадаю.

Треба щось таке просити,

Що найбільш бажаю.

Фарби мама вже купила,

Лижі купив – тато.

По іскристому сніжочку

Їжджу я завзято.

І санчата малі маю,

Й теплу кожушину,

Маю яблук і горішків

Велику торбину.

Щоб таке собі просити?

О, уже я знаю…

– За здоров'я тата й мами,

Добрий-добрий Миколаю,

Щиро я благаю…

***

Миколаю, Миколаю!

Я про тебе пам'ятаю,

І тому я добре вчуся

І до Бога все молюся.

Знаю, завдяки лиш праці

Буду жить колись в палаці,

Зможу користь приносити

Й краю рідному служити.

В школі я знання здобуду.

Добрим буду я до люду.

Зможу я колись пишатись,

Що на тебе міг рівнятись.

Хочу чудеса творити

І на радість батькам жити!

З твоїх вчинків приклад брати,

Щоб всім щастя дарувати.

Тож-бо, друзі дорогенькі!

Будьмо завжди ми чемненькі,

Не лінуймось, не сварімось –

За науку всі берімось!

А тобі ми, Миколаю,

Всі поклін наш посилаєм.

Щоб у всьому світі діти

Розквітали, наче квіти!

***

О святителю ласкавий!

До висотної держави

Ти звитяжно мандрував;

Покланявсь лише Творцеві:

Він вручає силу левів,

Щоб іти безстрашно в плав.

До знедолених і бідних

Все крокуєш мов до рідних,

Несучи для них дари.

Подаєш в гіркім терпінні

Руку тим, що в Україні

Й гучно кличеш догори.

Перев'язуєш всі рани

Нам любов’ю:

Божі плани

Розумієш, друже, мій;

Розсіваєш добрі вчинки

Всюди, звісно, без зупинки,

Хоч вирує буревій.

Я, славетний Миколаю,

Вірячи, Христа шукаю,

Бо ж чинив колись так ти.

Поможи мені у цьому,

Поможи мені у цьому,

Щоб угледіти потому

Щастя, що від висоти.

Отже, завітай в оселю...

Хай збагне людина й нелюд,

Що єднає доброта.

Щоб вона їх зігрівала,

А її блискучий спалах

Освітив цілком літа!

***

Святителю Миколаю, помагай в потребі,

Покровителю святіший на землі i в небі.

Ти є славний в чудах многих по нашій країні,

Тебе славим, прославляєм торжественно нині.

Будь помічником ласкавим, Святий Чудотворче,

Хорони нас від бід всяких, ласкавіший Отче!

Ми до тебе всі покірно, щиро прибігаєм,

В тобі помочі, утіхи i ласки шукаєм.

Вислухай моління наше, Отче Миколаю,

Що до тебе ми в надії завжди посилаєм.

Зі святом Миколая!

Молитви до Чудотворця для дорослих

Про здоров'я

"Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь".

Про захист

"О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь."

Про здійснення бажання

"Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь."

Про прохання

"Богообраний чудотворче і визначний Христовий угоднику, що випрошуєш Боже милосердя для всього світу, з любов'ю щирою тебе вшановую, святителю Миколаю, і молюся до тебе. Споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє. Споглянь на смуток серця мого і почисли його зітхання. Ти, що маєш сміливість доступити до Господа, випроси у Всевишнього прощення гріхів моїх: свідомих і несвідомих, словом, ділом чи думкою. Допоможи доступити мені до всемилостивого Серця Христа Чоловіколюбця, щоби задля твоїх заслуг Господь простив ці провини і дарував мені ласку (скажи своє прохання)".

Про заступництво

"О всесвятий Миколаю, угоднику великий Господній, щирий наш заступнику і повсюди у скорботах скорий помічнику! Поможи мені, грішному й лінивому, у нинішньому цьому житті, ублагай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів, що їх я вчинив від юности моєї, в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями: і при відході душі моєї, поможи мені, окаянному, умоли Господа Бога, Творця усіх творінь, визволити мене від повітряних митарств і вічної муки, щоб я завжди славив Отця, і Сина, і Святого Духа і твоє милостиве заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків".

Щирі слова молитви Святому Миколаю Угоднику

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