Учені створили вакцину проти алергії на кішок

Швейцарська компанія Hypocat повідомила про створення вакцини проти алергії на кішок. Результати своїх досліджень вчені опублікували в журналі "The Journal of Allergy and Clinical Immunology".

Цікаво, що вакцина впливає не на людей, а на тварин: препарат тренує їх імунну систему, щоб організм міг атакувати специфічний протеїн-алерген Fel d 1, що виділяється природним чином. Саме він викликає у деяких людей алергію.

І ще: Названий найнебезпечніший гігієнічний засіб: він є у всіх

Препарат перевірили на 54 здорових кішках – усі вони змогли розвинути імунну реакцію і стати гіпоалергенними. До негативних наслідків для їхнього здоров'я вакцина не привела.

Попереду ще кілька клінічних випробувань, після яких препарат випустять на ринок. Учені підкреслюють, що їх розробка вигідна як тваринам, так і людям. Можливо, тепер господарі перестануть залишати звірят на вулиці або в притулку після перших симптомів алергії.

Вакцина дозволить позбутися алергії на котів

Раніше науковці назвали продукт, який найчастіше викликає алергію. Ним виявився кунжут, який надзвичайно популярний по всьому світу. До такого несподіваного висновку дійшли фахівці зі США.

Це цікаво: Як ваш характер впливає на сон: цікаве дослідження