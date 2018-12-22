Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини

Привітання для Анни у День Ангела потішать власниць цього світлого імені. 22 грудня не забудьте поздоровити знайомих Ганнусь зі святом, адже вони з нетерпінням чекають на вітання з іменинами! Зібрали найкращі побажання та картинки.

Ім'я Анна має давньогрецьке походження, а означає воно милосердя, граційність, благодать. Свій День ангела Ганнусі можуть святкувати кілька разів на рік: 4 листопада, 11 листопада, 26 червня, 8 квітня, 15 жовтня, 16 лютого, 10 вересня, 3 лютого, 18 липня, 3 грудня, 7 серпня. Але найчастіше Ганнусь вітають 22 грудня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Ані найкраще поздоровлення!

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок мабуть лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Аня, Ганночка, Аничка!

Ти духм’яна, мов суничка.

З твого личка воду пити.

Як тебе та не любити?

Я тебе люблю. Кохаю!

***

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

***

В день Ангела Ганнусі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Аню, сьогодні день твого Ангела. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!



***

Анно, в цей день ти відзначаєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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