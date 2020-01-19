День ангела Івана: значення імені та характер власників

20 січня відзначають іменини Івана, тож розповідаємо усе про власників цього імені. Читайте далі та дізнайтеся, який характер в Івана, які професії підходять для нього та який Ваня коханець і чоловік.

Ім'я Іван має єврейське походження й означає "Яхве милостивий". Свій День ангела власники цього імені святкують 2, 11, 20, 27, 28 січня, 6, 8, 9, 12, 13 лютого, 9 березня, 2, 9, 11, 12, 24, 27 квітня, 1, 2, 12, 21 травня, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 червня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 липня, 3, 12 серпня, 11, 15, 16, 20, 27 вересня, 6, 9, 28 жовтня, 1, 25, 26 листопада, 15, 20, 23 грудня.

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Основні риси характеру Івана: впевненість у собі, простодушність, мудрість та вміння щиро дружити.

Ім'я Іван чудово підходить хлопцям, які народилися під знаком зодіаку Риби (з акцентом на Сонці) або Козерог (з сильним Нептуном і Венерою). У дитинстві хлопчики з цим іменем відкриті до спілкування та світу, досить добродушні, адже Іванкам зовсім не притаманний егоїзм. Він усвідомлює, що він частина сім'ї або колективу й готовий ділитися та жертвувати заради інших. Ваня може здаватися простаком, але це не свідчить про його наївність, це характеризує його, як чесну та порядну людину.

Чоловік з іменем Іван часто буває непередбачуваний, адже закони логіки не для нього, тому він звик керуватися у житті своїм власним чуттям світу. Такий чоловік може круто змінити своє життя: піти з дому, змінити роботу з абсолютно незрозумілих для інших причин. Іванові може бракувати вміння жити для себе. Також він не завжди здатен насолоджуватися земними благами, матеріальним достатком, престижною роботою.

Які професії підходять для Івана