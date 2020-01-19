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День ангела Івана: значення імені та характер власників

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Значенні імені Іван - фото 1
Значенні імені Іван

20 січня відзначають іменини Івана, тож розповідаємо усе про власників цього імені. Читайте далі та дізнайтеся, який характер в Івана, які професії підходять для нього та який Ваня коханець і чоловік.

Ім'я Іван має єврейське походження й означає "Яхве милостивий". Свій День ангела власники цього імені святкують 2, 11, 20, 27, 28 січня, 6, 8, 9, 12, 13 лютого, 9 березня, 2, 9, 11, 12, 24, 27 квітня, 1, 2, 12, 21 травня, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 червня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 липня, 3, 12 серпня, 11, 15, 16, 20, 27 вересня, 6, 9, 28 жовтня, 1, 25, 26 листопада, 15, 20, 23 грудня.

І ще: Картинки з Днем ангела Івана: листівки і відкритки на іменини

Характер власників імені Іван

День ангела Івана: значення імені та характер власників - фото 380173

Основні риси характеру Івана: впевненість у собі, простодушність, мудрість та вміння щиро дружити.

Ім'я Іван чудово підходить хлопцям, які народилися під знаком зодіаку Риби (з акцентом на Сонці) або Козерог (з сильним Нептуном і Венерою). У дитинстві хлопчики з цим іменем відкриті до спілкування та світу, досить добродушні, адже Іванкам зовсім не притаманний егоїзм. Він усвідомлює, що він частина сім'ї або колективу й готовий ділитися та жертвувати заради інших. Ваня може здаватися простаком, але це не свідчить про його наївність, це характеризує його, як чесну та порядну людину.

Чоловік з іменем Іван часто буває непередбачуваний, адже закони логіки не для нього, тому він звик керуватися у житті своїм власним чуттям світу. Такий чоловік може круто змінити своє життя: піти з дому, змінити роботу з абсолютно незрозумілих для інших причин. Іванові може бракувати вміння жити для себе. Також він не завжди здатен насолоджуватися земними благами, матеріальним достатком, престижною роботою.

Які професії підходять для Івана

День ангела Івана: значення імені та характер власників - фото 380174

Іван зможе знайти собі місце у будь-якій сфері. Ваня любить час від часу змінювати роботу, адже вивчати щось нове та освоювати нову професію дуже цікаво. Іван має певну перевагу над іншими – він володіє особливим даром надихати підлеглих та колег, а потім вести їх за собою без примусу. Зважаючи на характер Івана, то у майбутньому його варто обирати професію, яка тісно пов'язана з менеджментом та управлінням.

Ваня на своєму кар'єрному шляху буде максимально щасливий та продуктивний, якщо обійматиме керівні посади в організаціях з гнучким графіком. Плюсом буде те, якщо у компанії немає надмірних вимог до зовнішнього вигляду та інших обмежень, які Іван не витримає й ненавидить.

Якщо Іван не отримає престижної освіти, то він все одно завжди буде дивувати навколишніх своєю природною мудрістю та вмінням пристосуватися до найскладнішої ситуації.

Сумісність імені Іван

День ангела Івана: значення імені та характер власників - фото 380172

Вважається, що для Івана найкраще будувати стосунки з жінками, яких звуть Ада, Анастасія, Варвара, Галина, Діна, Клара, Лариса, Людмила, Маріанна, Марія, Рената, Стелла, Фріда, Емма. З ними Іван зрозуміє, що таке максимальна сила почуттів. Обраниці Івана варто озброїтися терпінням та намагатися зрозуміти й прийняти його суперечливий характер та чуттєву душу.

Іван – відповідальний чоловік. Для нього шлюб – це дуже серйозно, тож Іван довго міркуватиме над своїм вибором, а пропозицію зробить вже тоді, коли зважить усі "за" та "проти". Також є певна суперечність у характері Вані – у коханні (не у сімейному житті) він мрійник та ідеаліст. Він втрачає голову та зробить усе для своєї обраниці, попри те, що це може суперечити здоровому глузду. Також сімейний Іван багато уваги приділяє матеріального добробуту сім'ї, на відміну від холостого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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