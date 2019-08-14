Як ваш характер впливає на сон: цікаве дослідження

Науковці не перестають вивчати взаємозв'язки між характером людини і її поведінкою. Нещодавно вони вирішили вивчити, як характер впливає на сон. Результати вас приємно вразять!

Учені провели низку досліджень, які показали, що на сон людини впливає позитивне світосприйняття.

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В експерименті взяли участь 3500 осіб у віці від 32 до 51 років. Учасникам запропонували пройти опитування, під час якого фахівці виявляли погляди на світ і специфіку їх світовідчуття.

Виявилося, що учасники, які мають позитивне мислення і йдуть по життю з позитивними установками, сплять значно міцніше та довше, ніж песимісти. Їх сон якісніший, що сприяє відновленню сил вночі.

Оптимісти почуваються бадьорішими зранку

Також в оптимістів набагато рідше виникають серйозні захворювання, наприклад серцево-судинні або хронічні. Якщо ви хочете мати здоровий сон, ставтесь до життя правильно і намагайтеся боротися зі стресовими ситуаціями за допомогою оптимізму.

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