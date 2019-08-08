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Лікарі назвали продукт, який найчастіше викликає алергію

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Цей популярний продукт викликає алергію - фото 1
Цей популярний продукт викликає алергію

Фахівці зі США провели масштабне дослідження та виявили популярний продукт, який найчастіше викликає алергію. Ним виявився кунжут.

За їх словами, сама рослина не може викликати стільки небезпечних рефлексів, але її насіння при вживанні в їжу, може мати негативний вплив на організм у цілому і викликати напади алергій – від чхання до свербіння.

І ще: Стало відомо, як вилікувати будь-яку алергію

Науковець Ручі Гупта підкреслила, що насіння кунжуту, як виявилося, містяться в різних готових продуктах. Причому, воно є прихованим інгредієнтом.

Алергію може викликати звичайний кунжут - фото 346169
Алергію може викликати звичайний кунжут

Це означає, що люди з алергією не зможуть вибрати безпечну для свого здоров'я їжу, – підкреслила вона.

Фахівець додала, що алергічні реакції на кунжут можуть виникнути у будь-який момент, причому як у дорослих, так і у дітей.

З цієї причини експерти закликають виробників маркувати продукцію, що містить кунжут.

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Джерело: medikforum
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