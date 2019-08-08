Лікарі назвали продукт, який найчастіше викликає алергію

Фахівці зі США провели масштабне дослідження та виявили популярний продукт, який найчастіше викликає алергію. Ним виявився кунжут.

За їх словами, сама рослина не може викликати стільки небезпечних рефлексів, але її насіння при вживанні в їжу, може мати негативний вплив на організм у цілому і викликати напади алергій – від чхання до свербіння.

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Науковець Ручі Гупта підкреслила, що насіння кунжуту, як виявилося, містяться в різних готових продуктах. Причому, воно є прихованим інгредієнтом.

Алергію може викликати звичайний кунжут

Це означає, що люди з алергією не зможуть вибрати безпечну для свого здоров'я їжу, – підкреслила вона.

Фахівець додала, що алергічні реакції на кунжут можуть виникнути у будь-який момент, причому як у дорослих, так і у дітей.

З цієї причини експерти закликають виробників маркувати продукцію, що містить кунжут.

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