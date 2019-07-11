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З Днем ангела Петра 2019: гарні привітання і картинки з іменинами

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Вітання з іменинами Петра - фото 1
Вітання з іменинами Петра

Іменини Петра відзначають кілька разів на рік, але саме День ангела 12 липня є особливим. У цю дату іменинники отримують привітання від близьких та колег, не забудьте і ви поздоровити власників цього імені з Днем ангела. Обирайте вітання українською мовою!

Іменини Петра за церковним календарем, крім 12 липня, також відзначають 20 січня, 20 липня, 17 жовтня та 8 грудня. З давньогрецької мови це ім'я означає "камінь". Саме ці дні треба поздоровити володарів цього імені з Днем Ангела!

Це цікаво: Привітання зі святом Петра і Павла у віршах, прозі, смс і картинках

Підготували для вас привітання для Петра, а також Петрівних та Петровичів. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!

Вірші для привітання Петра з Днем Ангела

***

Твоє ім'я Петро – тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

***

Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добрий будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щасливаий разом з ним!

***

Твоє ім'я Петро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Петре, ми вас всі вітаєм,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
і в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Віршовані поздоровлення від дівчини

Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З днем ангела коханий, я тебе люблю!

***

Смішні привітання

Ти, Петре, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Поздоровлення у відео:

СМС вітання з іменинами Петру

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
Вітаю зі святом!

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра
Прийми привітання!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вушко підказував!

***

Бажаю сонячного настрою,
Чудових, радісних подій,
Хай доля стежкою квітучою,
Веде до здійснення всіх мрій!

***

Петре, ми тебе вітаєм,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти щасливим!

***

Кумедні вітання

Віскі, лід, ікра і ром,
Курок сто і пуд свинини.
Так погуляємо ми з Петром,
Адже в Петі — іменини!

Побажання на іменини Петра у прозі

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!

***

Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

У день твоїх іменин хочеться побажати палац благополуччя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.

Прикольні картинки і листівки Петі

Вітальна відкритка на іменини - фото 262236
Вітальна листівка на іменини
Вітальна відкритка на іменини - фото 262237
Вітальна відкритка на іменини
Картинка для Петра - фото 262232
Картинка для Петра
Вітальна відкритка на іменини - фото 262233
Вітальна відкритка на іменини

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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