На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З Днем ангела Петра 2019: гарні привітання і картинки з іменинами
-
- 2510
Іменини Петра відзначають кілька разів на рік, але саме День ангела 12 липня є особливим. У цю дату іменинники отримують привітання від близьких та колег, не забудьте і ви поздоровити власників цього імені з Днем ангела. Обирайте вітання українською мовою!
Іменини Петра за церковним календарем, крім 12 липня, також відзначають 20 січня, 20 липня, 17 жовтня та 8 грудня. З давньогрецької мови це ім'я означає "камінь". Саме ці дні треба поздоровити володарів цього імені з Днем Ангела!
Це цікаво: Привітання зі святом Петра і Павла у віршах, прозі, смс і картинках
Підготували для вас привітання для Петра, а також Петрівних та Петровичів. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!
Вірші для привітання Петра з Днем Ангела
***
Твоє ім'я Петро – тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добрий будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щасливаий разом з ним!
***
Твоє ім'я Петро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Петре, ми вас всі вітаєм,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
і в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
***
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Віршовані поздоровлення від дівчини
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З днем ангела коханий, я тебе люблю!
***
Смішні привітання
Ти, Петре, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Поздоровлення у відео:
СМС вітання з іменинами Петру
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
Вітаю зі святом!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра
Прийми привітання!
***
З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вушко підказував!
***
Бажаю сонячного настрою,
Чудових, радісних подій,
Хай доля стежкою квітучою,
Веде до здійснення всіх мрій!
***
Петре, ми тебе вітаєм,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти щасливим!
***
Кумедні вітання
Віскі, лід, ікра і ром,
Курок сто і пуд свинини.
Так погуляємо ми з Петром,
Адже в Петі — іменини!
Побажання на іменини Петра у прозі
***
Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!
***
Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
***
Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
***
У день твоїх іменин хочеться побажати палац благополуччя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.
Прикольні картинки і листівки Петі
Читайте також: Привітання з Днем ангела українською мовою
-
20:00Картинки зі святом Петра і Павла 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
19:55Прості способи позбутися головного болю
-
19:43Стало відомо, коли Huawei покаже нову EMUI 10
-
19:23Як та з чого роблять текілу у Мексиці
-
19:13Крутіший за конкурентів: яким буде кросовер від Aston Martin
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:52Рецепт найледачішого салату в світі
-
18:48З Днем ангела Петра 2019: гарні привітання і картинки з іменинами
-
18:44Уже не цікава: чому підлітки втрачають цікавість до марихуани
-
18:21Ідеальна вакансія: мільйонер шукає людину, щоб разом ходити на концерти
-
18:14Науковці назвали вагому причину повністю відмовитися від алкоголю
-
18:01Гороскоп на 12 липня 2019: Скорпіони та Стрільці сьогодні в ударі
-
17:50Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет
-
17:43У мережі з'явилися офіційні рендери Samsung Galaxy Note10+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:22Чим корисна для здоров'я нічна ванна
-
17:14Перевалило за сотню: у світі рекордно зросло число довгожителів
-
16:54Зірка серіалу Секс і місто засвітилася на пляжі у купальнику
-
16:45Привітання зі святом Петра і Павла 2019 у віршах, прозі та смс
-
16:37Android проти Apple: що найчастіше шукають власники гаджетів на OLX
-
16:11Стриптизерки залишаються без роботи: дослідження назвало винних
-
15:57Mercedes-AMG G63 став 700-сильним спорткаром
-
15:43Уразливість Apple Watch дозволяла прослуховувати iPhone
-
15:30ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
-
15:14KOZAK SYSTEM – Досить сумних пісень: несподіваний кліп у стилі Нолана
-
17:50Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет
-
15:30ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
-
14:19Життя в столиці: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ
-
13:18Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
15:30ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!
-
12:00Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару
-
10:00Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми
-
08:55Чому влітку потрібно пити чай
-
07:16Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну
- 09 липня
-
22:22Продукти, які зволожать шкіру влітку
-
19:00Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)
-
15:30ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
-
14:00Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
-
12:18Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою
-
10:00Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно