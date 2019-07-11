З Днем ангела Петра 2019: гарні привітання і картинки з іменинами

Іменини Петра відзначають кілька разів на рік, але саме День ангела 12 липня є особливим. У цю дату іменинники отримують привітання від близьких та колег, не забудьте і ви поздоровити власників цього імені з Днем ангела. Обирайте вітання українською мовою!

Іменини Петра за церковним календарем, крім 12 липня, також відзначають 20 січня, 20 липня, 17 жовтня та 8 грудня. З давньогрецької мови це ім'я означає "камінь". Саме ці дні треба поздоровити володарів цього імені з Днем Ангела!

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Підготували для вас привітання для Петра, а також Петрівних та Петровичів. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!

***

Твоє ім'я Петро – тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добрий будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щасливаий разом з ним!

***

Твоє ім'я Петро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Петре, ми вас всі вітаєм,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

і в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Віршовані поздоровлення від дівчини

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З днем ангела коханий, я тебе люблю!

***

Смішні привітання

Ти, Петре, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Поздоровлення у відео:

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

Вітаю зі святом!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра

Прийми привітання!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вушко підказував!

***

Бажаю сонячного настрою,

Чудових, радісних подій,

Хай доля стежкою квітучою,

Веде до здійснення всіх мрій!

***

Петре, ми тебе вітаєм,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм -

Будь завжди ти щасливим!

***

Кумедні вітання

Віскі, лід, ікра і ром,

Курок сто і пуд свинини.

Так погуляємо ми з Петром,

Адже в Петі — іменини!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!

***

Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

У день твоїх іменин хочеться побажати палац благополуччя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.

Вітальна листівка на іменини

Вітальна відкритка на іменини

Картинка для Петра

Вітальна відкритка на іменини

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