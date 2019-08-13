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Названий найнебезпечніший гігієнічний засіб: він є у всіх
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Фахівці назвали один з найнебезпечніших косметичних засобів. Його багато лікарів називають "справжнім бичем нашого століття".
Настільки улюблені всіма ватяні палички насправді створили зовсім не для вух. Деякі виробники паличок, за їхніми словами, пишуть на упаковках: не використовувати на внутрішніх частинах вух, носа і очей.
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Лікарі відзначають, що палички приносять їх пацієнтам великі проблеми, бо ті, хто часто чистить паличками вуха, мають проблеми у вигляді вушних пробок або набряків вушних раковин. Фахівці попереджають, що чим глибше паличка провалюється в вухо, тим глибше з неї туди йде сірка, а цього робити не можна.
Використання ватної палички може привести і до запалень усередині вуха, а потім перерости в хронічний отит. Експерти рекомендують замість паличок використовувати мізинець, який перед тим, як зайнятися вухом, необхідно помити милом. Тому, кажуть вони, чистити вуха найлегше під час душа.
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