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Привітання з Днем ангела Івана: побажання і картинки з іменинами
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Найкращі привітання з Днем ангела Івана потішать власників цього імені в їхнє свято. 20 січня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Вані!
Ім'я Іван походить з давньоєврейської та означає "милість Божа". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 20 січня, 9 лютого, 21 травня, 7 липня, 11 вересня, 27 вересня, 9 жовтня. Однак найвідомішими є саме іменини в січні, адже в цей день вшановують святого Іоанна Хрестителя.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Тож якщо у вас є знайомі Вані – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках для Івана, Іванни, а також Іванівних та Івановичів.
Клікайте на розділ та обирайте потрібні побажання:
Вірші для привітання Івана на іменини
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
***
Твоє ім'я Іван – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Іване, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Для Іванки
Вітаю з святом іменин,
Найкращу дівчину Іваночку,
Бажаю, щоб тебе любив весь світ,
А ти – лише єдиного коханого,
Бажаю здійснення всіх мрій,
Хай доля завжди посміхається,
І квітка папороті розцвіте в душі,
Бо твоя казка тільки починається!і
***
Смішні віршовані привітання
Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У кишенях мати мані,
Полетіти на Багами
Купатися в океані,
Засмагати на ліані
З красунями з телеекрану
Закрутити там романи...
І як зранку прокинешся,
Не впасти з дивану!
Нехай всі мрії та сни збуваються!
СМС вітання з Днем ангела Івана
***
В День Ангела, Іване, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Хай доля, удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
***
З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вушко підказував!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Побажання у відео:
Поздоровлення з іменинами Вані у прозі
***
Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!
***
Вітаю тебе, Ваню, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
Прикольні картинки і листівки Івану
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