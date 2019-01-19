Привітання з Днем ангела Івана: побажання і картинки з іменинами

Найкращі привітання з Днем ангела Івана потішать власників цього імені в їхнє свято. 20 січня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Вані!

Ім'я Іван походить з давньоєврейської та означає "милість Божа". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 20 січня, 9 лютого, 21 травня, 7 липня, 11 вересня, 27 вересня, 9 жовтня. Однак найвідомішими є саме іменини в січні, адже в цей день вшановують святого Іоанна Хрестителя.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Тож якщо у вас є знайомі Вані – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках для Івана, Іванни, а також Іванівних та Івановичів.

Клікайте на розділ та обирайте потрібні побажання:

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Іван – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все, Іване, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Для Іванки

Вітаю з святом іменин,

Найкращу дівчину Іваночку,

Бажаю, щоб тебе любив весь світ,

А ти – лише єдиного коханого,

Бажаю здійснення всіх мрій,

Хай доля завжди посміхається,

І квітка папороті розцвіте в душі,

Бо твоя казка тільки починається!і

***

Смішні віршовані привітання

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У кишенях мати мані,

Полетіти на Багами

Купатися в океані,

Засмагати на ліані

З красунями з телеекрану

Закрутити там романи...

І як зранку прокинешся,

Не впасти з дивану!

Нехай всі мрії та сни збуваються!

***

В День Ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Хай доля, удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вушко підказував!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Побажання у відео:

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

***

Вітаю тебе, Ваню, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

Картинка для Івана

Смішна листівка Іванові

Відкритка з Днем ангела Івана

Вітальна картинка на іменини

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