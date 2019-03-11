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Туристи можуть виграти рік безплатних польотів за однієї умови

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Лоукостер розігрує безкоштовні польоти на рік - фото 1
Лоукостер розігрує безкоштовні польоти на рік

Американська авіакомпанія запустила конкурс, переможець якого зможе рік безкоштовно літати до різних країн. Однак є важлива умова для всіх, хто хоче брати участь.

Авіакомпанія Jet Blue зі США запустила акцію All You Can Jet Pass, у рамках якої троє щасливчиків матимуть безкоштовні перельоти упродовж року. Щоправда, умови конкурсу передбачають видалення або архівування всіх дописів та історій в соцмережі Instagram.

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Лоукостер таким чином не лише пропонує нарешті почати подорожувати для себе, а й прорекламувати себе. Річ у тому, що після зникнення всіх фото у профілі має з'явитись знімок від Jet Blue з тегом акції. Серед всіх, хто дотримався умови, буде рандомно обрано трьох безтурботних мандрівників, які зможуть літати будь-куди безкоштовно.

Організатори пояснюють, що так хочуть наголосити, що враження значно важливіші аніж фото. Хоча, з іншого боку, вони просять позбутись всіх попередніх фото, щоб щасливчики змогли дати нове життя своєму профілі, додавши яскравих знімків мандрівок.

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Джерело: .segodnya.ua
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