Туристи можуть виграти рік безплатних польотів за однієї умови

Американська авіакомпанія запустила конкурс, переможець якого зможе рік безкоштовно літати до різних країн. Однак є важлива умова для всіх, хто хоче брати участь.

Авіакомпанія Jet Blue зі США запустила акцію All You Can Jet Pass, у рамках якої троє щасливчиків матимуть безкоштовні перельоти упродовж року. Щоправда, умови конкурсу передбачають видалення або архівування всіх дописів та історій в соцмережі Instagram.

Лоукостер таким чином не лише пропонує нарешті почати подорожувати для себе, а й прорекламувати себе. Річ у тому, що після зникнення всіх фото у профілі має з'явитись знімок від Jet Blue з тегом акції. Серед всіх, хто дотримався умови, буде рандомно обрано трьох безтурботних мандрівників, які зможуть літати будь-куди безкоштовно.

Організатори пояснюють, що так хочуть наголосити, що враження значно важливіші аніж фото. Хоча, з іншого боку, вони просять позбутись всіх попередніх фото, щоб щасливчики змогли дати нове життя своєму профілі, додавши яскравих знімків мандрівок.

