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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Названо туристичні місця, які можуть зникнути

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Відень - фото 1
Відень

Експерти назвали знакові місця по всьому світу, які необхідно відвідати найближчим часом, оскільки вони можуть зникнути.

Так, на першому місці в списку пам'яток, які перебувають під загрозою, виявився історичний центр Відня. Вулиці і архітектурні ансамблі, які там розташовані перебувають в небезпеці через високі будівлі, які суттєво змінюють вигляд міста.

До слова: Варто побачити: названо найцікавіші пам'ятки світу

Історичний центр Відня - фото 312322
Історичний центр Відня

Масштабне будівництво також згубно впливає на шість районів історичного центру Ліверпуля.

Історичний центр Ліверпуля - фото 312327
Історичний центр Ліверпуля

Продовжує список Старе місто Єрусалиму, на території якого розташовано 220 пам'яток, серед яких Купол Скелі і Стіна Плачу.

Старе місто Єрусалиму - фото 312325
Старе місто Єрусалиму

Через розвиток туристичної інфраструктури може зникнути історичний центр міста Шахрісабза в Узбекистані.

Історичний центр міста Шахрісабза - фото 312326
Історичний центр міста Шахрісабза

Серйозна зміна водної екосистеми незабаром може привести до зникнення Національного парку Еверглейдс в США.

Національний парк Еверглейдс - фото 312328
Національний парк Еверглейдс

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Джерело: otpusk
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