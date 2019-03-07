Названо туристичні місця, які можуть зникнути

Експерти назвали знакові місця по всьому світу, які необхідно відвідати найближчим часом, оскільки вони можуть зникнути.

Так, на першому місці в списку пам'яток, які перебувають під загрозою, виявився історичний центр Відня. Вулиці і архітектурні ансамблі, які там розташовані перебувають в небезпеці через високі будівлі, які суттєво змінюють вигляд міста.

До слова: Варто побачити: названо найцікавіші пам'ятки світу

Історичний центр Відня

Масштабне будівництво також згубно впливає на шість районів історичного центру Ліверпуля.

Історичний центр Ліверпуля

Продовжує список Старе місто Єрусалиму, на території якого розташовано 220 пам'яток, серед яких Купол Скелі і Стіна Плачу.

Старе місто Єрусалиму

Через розвиток туристичної інфраструктури може зникнути історичний центр міста Шахрісабза в Узбекистані.

Історичний центр міста Шахрісабза

Серйозна зміна водної екосистеми незабаром може привести до зникнення Національного парку Еверглейдс в США.

Національний парк Еверглейдс

Читайте також: Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні