Названі найкращі пляжі світу: тут дійсно спекотно

Бразильський пляж Baia do Sancho на острові Фернандо-де-Норонья визнаний найкращим користувачами TripAdvisor. Це справжній рай!

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"Коли йдеш невеликою стежкою, не знаєш, що тебе може чекати. Райські види, схожі на міраж", – так характеризує пляж Baia do Sancho один з відвідувачів.

Baia do Sancho

У ТОП-5 найкращих пляжів світу також увійшли: пляж "Варадеро" на Кубі, Eagle Beach на острові Аруба, пляж La Concha в місті Сан-Себастьян (Іспанія) і пляж в затоці Грейс-Бей на острові Провіденсіалес (у архіпелазі Теркс і Кайкос).

Найкращими європейськими пляжами, крім іспанського La Concha, також визнані Spiaggia dei Conigli на острові Лампедуза (недалеко від Сицилії), пляж Falésia Beach в Португалії, Playa de Ses Illetes на острові Форментера (Балеарські острови) і грецький "Лагуна Балос" на острові Крит.

Playa de Ses Illetes

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