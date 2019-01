Опубліковано перше фото нового флагмана Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10, швидше за все, буде анонсований в середині лютого.

Існування Samsung Galaxy S10 вже не є секретом, але до сьогоднішнього дня ніхто не знав, як буде виглядати неанонсований флагман південнокорейської компанії. Першу "живу" фотографію Galaxy S10 надав репортер Еван Бласс (@evleaks). Фото практично повністю відповідає описам того, яким експерти очікували побачити Galaxy S10.

Репортер називає прототип смартфона як Beyond 1, що є кодовою назвою для Galaxy S10. З чуток, компанія готує випустити Galaxy S10 у двох варіантах: Beyond 2, він же Galaxy S10 Plus, і Beyond 0 – Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Судячи з фото, екран має тонкі рамки по всьому периметру лицьової панелі, однак слуховий динамік все ж умістили на верхній панелі – він ледь помітний. Як і у випадку зі смартфоном Galaxy A8s, Galaxy S10 теж отримає вмонтовану оптику селф-камери в екран, але вже з правого боку.

