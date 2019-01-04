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Флагманський смартфон Nokia 9 повністю розсекретили до анонсу

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Nokia 9 PureView покажуть у другій половині січня - фото 1
Nokia 9 PureView покажуть у другій половині січня / Wccftech

У мережі з'явилася велика порція новин про ще не анонсований флагманський смартфон Nokia 9 PureView.

Спочатку відомий інсайдер Еван Бласс опублікував його промо-зображення, а потім в мережі засвітився рекламний ролик з демонстрацією апарата й описом усіх його особливостей. Також були оголошені терміни виходу новинки та перші подробиці про його наступника.

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Згідно з представленими матеріалами, Nokia 9 PureView отримає 5,99-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Quad HD (2K), HDR10 та вбудованим сканером відбитків пальців. Гаджет буде побудований на торішньому процесорі Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. З коробки пристрій буде працювати на голому Android 9.0 з дворічними оновленнями за програмою Android One.

Екран може похвалитися тонкими рамками без вирізів. На зворотному боці розташуються п'ять камер з оптикою Zeiss, спалахом і, ймовірно, лазерним автофокусом. У рекламному ролику йдеться про високу деталізацію, об'єднання зображень з п'яти сенсорів для збільшення яскравості фото у 10 разів при недостатньому освітленні та можливості вибору точки фокусування на вже готовому кадрі.

Флагманський смартфон Nokia 9 повністю розсекретили до анонсу - фото 299164

За даними ресурсу Nokia Leaks, топовий Nokia 9 PureView буде представлений у другій половині січня. На старті продаж смартфон буде доступний у Європі за ціною від 749 євро у залежності від ринку.

Також інсайдери Nokia Leaks розповіли, що у серпні 2019 року варто чекати на покращену версію смартфона на базі нового процесора Snapdragon 855 з підтримкою 5G та повністю безрамковим дисплеєм з отвором під фронтальну камеру.

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Джерело: gizchina
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