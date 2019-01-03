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Названо 10 найпотужніших смартфонів на Android
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2 січня 2019 року співробітники популярного бенчмарку AnTuTu опублікували ТОП-10 найпотужніших смартфонів на Android. Дослідження проводилося у період з 1 по 31 грудня 2018 року.
Отже, за підсумками минулого року, найпотужнішим у світі смартфоном на базі ОС Android є Nubia Red Magic Mars, який виявився приблизно на 7% потужнішим за гаджет, що посів друге місце.
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До слова, Nubia оснащена розігнаним топовим процесором Qualcomm Snapdragon 845, і позиціюється як ігрове рішення. Друге місце у рейтингу за Huawei Mate 20. Трійку замкнув Huawei Honor V20.
На четвертому, п'ятому та шостому місцях – Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro і Honor Magic 2 відповідно. Усі ці смартфони оснащені восьмиядерним процесором Kirin 980, що дозволив їм обійти найближчих конкурентів. На сьомій позиції розташувався Xiaomi Black Shark Halo, тобто ігровий смартфон другого покоління. Після цього йде One Plus 6T, запущений у продаж у листопаді минулого року.
Дев'яте і десяте місця посіли Xiaomi Black Shark (першого покоління) і Nubia X відповідно. Два цих телефони приблизно на 9-10% менш продуктивні у порівнянні з лідером рейтингу.
Так виглядає ТОП-10 найпотужніших смартфонів 2018 року:
Уже в першому кварталі нинішнього 2019 року ситуація на ринку повністю зміниться, адже у продаж запустять нові флагманські телефони, оснащені чипами Snapdragon 855, Exynos 9885 і низкою інших. Питання лише в тому, навіщо потрібна така величезна обчислювальна потужність звичайним мобільним пристроям, адже навіть в ігри на них грають лише одиниці.
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