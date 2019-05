Нова рок-музика: плейлист свіжих пісень травня

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за перші дні травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжі кавери на популярні треки від The Animal In Me та Our Last Night, а також новий альбом " Age of Unreason" американців Bad Religion. Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Angels & Airwaves - Rebel Girl

Of Mice & Men - Mushroom Cloud (Official Music Video)

Issues - Tapping Out

Northlane - Bloodline [Official Music Video]

Sleep Talk - The Sun

Woes - Money Shoe [Official Music Video]

Jonas Brothers - "Sucker" (Our Last Night Rock Cover)

Vaudlow - Blue Desolate (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Danger Of Falling - Somewhere Between You And Home

Osatia - Anxiety (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

My Only - …unfamiliar (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Hot Water Music - "Rebellion Story"

Bad Religion - "Big Black Dog" (Full Album Stream)

Bad Religion - "Lose Your Head" (Lyric Video)

Bad Religion - "Candidate" (Full Album Stream)

Bad Religion - "End of History" (Full Album Stream)

Bad Religion - "Old Regime" (Full Album Stream)

Bad Religion - "Since Now" (Full Album Stream)

Bad Religion - "Faces of Grief" (Full Album Stream)

Bad Religion - "The Approach" (Full Album Stream)

Bad Religion - "What Tomorrow Brings" (Full Album Stream)

Bad Religion - "Age of Unreason" (Full Album Stream)

Bad Religion - "Downfall" (Full Album Stream)

Gold Route - Left

Lonely Avenue - Ready For Home (Official Music Video)

Aim To Head - Spectre (Official Video) | Industrial Metal / Trap Metal / Horrorcore

Taylor Swift, ft. Brendon Urie - "Me!" (Cover by The Animal In Me)

Shinedown - GET UP (Piano Version) [Official Audio]

