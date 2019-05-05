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Нова рок-музика: плейлист свіжих пісень травня

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за перші дні травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжі кавери на популярні треки від The Animal In Me та Our Last Night, а також новий альбом " Age of Unreason" американців Bad Religion. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Angels & Airwaves - Rebel Girl
  • Of Mice & Men - Mushroom Cloud (Official Music Video)
  • Issues - Tapping Out
  • Northlane - Bloodline [Official Music Video]
  • Sleep Talk - The Sun
  • Woes - Money Shoe [Official Music Video]
  • Jonas Brothers - "Sucker" (Our Last Night Rock Cover)
  • Vaudlow - Blue Desolate (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • The Danger Of Falling - Somewhere Between You And Home
  • Osatia - Anxiety (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • My Only - …unfamiliar (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Hot Water Music - "Rebellion Story"
  • Bad Religion - "Big Black Dog" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "Lose Your Head" (Lyric Video)
  • Bad Religion - "Candidate" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "End of History" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "Old Regime" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "Since Now" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "Faces of Grief" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "The Approach" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "What Tomorrow Brings" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "Age of Unreason" (Full Album Stream)
  • Bad Religion - "Downfall" (Full Album Stream)
  • Gold Route - Left
  • Lonely Avenue - Ready For Home (Official Music Video)
  • Aim To Head - Spectre (Official Video) | Industrial Metal / Trap Metal / Horrorcore
  • Taylor Swift, ft. Brendon Urie - "Me!" (Cover by The Animal In Me)
  • Shinedown - GET UP (Piano Version) [Official Audio]

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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