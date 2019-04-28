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Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня
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Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за кінець квітня 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжий кавер Memphis May Fireна Linkin Park, а також нові кліпи від Rammstein, Sum 41, Three Days Grace та вокаліста AA Денні Ворснопа . Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Rammstein - Radio (Official Video)
- Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Live from SiriusXM)
- Volumes - NO LOVE (feat. Fronzilla)
- Blessthefall - Welcome Home (Official Music Video)
- Memphis May Fire - Faint (Linkin Park Cover)
- ISOTOPES - RIP (feat. Bradley Walden of Emarosa)
- CAPTIVES - Find A Way (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Life Awaits - Better Now (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- What We Lost - Curtains (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Lonesome - Be Strong
- Sum 41 - Out For Blood (Official Music Video)
- Doll Skin - Mark My Words (Official Music Video)
- Remo Drive - "Two Bux"
- Remo Drive - "The Grind"
- HUNNY - "Lula, I'm Not Mad"
- Mannequin Pussy - "Drunk II"
- L8ER - Alone At Last (Official Music Video)
- WVNDER - Stranger
- IMMINENCE - Lighthouse (OFFICIAL VIDEO)
- POLAR - Devil (OFFICIAL VIDEO)
- Gatherers "Sick, Sad Heart"
- Vagrants "Separation" Official Music Video
- DEAD POSEY - Fire Burnin'
- DANNY WORSNOP - Little Did I Know (Official Video)
- SECRETS - The End (Official Music Video)
- Three Days Grace - Right Left Wrong (Official Video)
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