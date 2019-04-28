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Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за кінець квітня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжий кавер Memphis May Fire​на Linkin Park, а також нові кліпи від Rammstein, Sum 41, Three Days Grace​ та вокаліста AA Денні Ворснопа . Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Rammstein - Radio (Official Video)
  • Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Live from SiriusXM)
  • Volumes - NO LOVE (feat. Fronzilla)
  • Blessthefall - Welcome Home (Official Music Video)
  • Memphis May Fire - Faint (Linkin Park Cover)
  • ISOTOPES - RIP (feat. Bradley Walden of Emarosa)
  • CAPTIVES - Find A Way (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Life Awaits - Better Now (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • What We Lost - Curtains (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Lonesome - Be Strong
  • Sum 41 - Out For Blood (Official Music Video)
  • Doll Skin - Mark My Words (Official Music Video)
  • Remo Drive - "Two Bux"
  • Remo Drive - "The Grind"
  • HUNNY - "Lula, I'm Not Mad"
  • Mannequin Pussy - "Drunk II"
  • L8ER - Alone At Last (Official Music Video)
  • WVNDER - Stranger
  • IMMINENCE - Lighthouse (OFFICIAL VIDEO)
  • POLAR - Devil (OFFICIAL VIDEO)
  • Gatherers "Sick, Sad Heart"
  • Vagrants "Separation" Official Music Video
  • DEAD POSEY - Fire Burnin'
  • DANNY WORSNOP - Little Did I Know (Official Video)
  • SECRETS - The End (Official Music Video)
  • Three Days Grace - Right Left Wrong (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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