Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за кінець квітня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжий кавер Memphis May Fire​на Linkin Park, а також нові кліпи від Rammstein, Sum 41, Three Days Grace​ та вокаліста AA Денні Ворснопа . Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Rammstein - Radio (Official Video)

Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Live from SiriusXM)

Volumes - NO LOVE (feat. Fronzilla)

Blessthefall - Welcome Home (Official Music Video)

Memphis May Fire - Faint (Linkin Park Cover)

ISOTOPES - RIP (feat. Bradley Walden of Emarosa)

CAPTIVES - Find A Way (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Life Awaits - Better Now (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

What We Lost - Curtains (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Lonesome - Be Strong

Sum 41 - Out For Blood (Official Music Video)

Doll Skin - Mark My Words (Official Music Video)

Remo Drive - "Two Bux"

Remo Drive - "The Grind"

HUNNY - "Lula, I'm Not Mad"

Mannequin Pussy - "Drunk II"

L8ER - Alone At Last (Official Music Video)

WVNDER - Stranger

IMMINENCE - Lighthouse (OFFICIAL VIDEO)

POLAR - Devil (OFFICIAL VIDEO)

Gatherers "Sick, Sad Heart"

Vagrants "Separation" Official Music Video

DEAD POSEY - Fire Burnin'

DANNY WORSNOP - Little Did I Know (Official Video)

SECRETS - The End (Official Music Video)

Three Days Grace - Right Left Wrong (Official Video)

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