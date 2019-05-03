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Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео

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Гурт B&B Project - фото 1
Гурт B&B Project / bodo

Українські виконавці B&B Project представили попурі з відомих хітів групи Rammstein з відеорядом. Музиканти виконали кавер-версії пісень рок-групи на акордеоні і бандурі. Дивіться відео і насолоджуйтеся!

Пісні німецької групи Rammstein музиканти B&B Project виконали на українських інструментах: бандурі та акордеоні. Артисти виконали уривки таких композицій, як "Du Hast", "Мein Herz Brennt", "Sonne", а також презентованої нещодавно "Deutschlan".

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Оригінальне виконання стало об'єктом активного обговорення користувачів мережі. Багато хто залишив позитивні і захоплені коментарі під відео. Зацініть і ви!

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