Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео

Українські виконавці B&B Project представили попурі з відомих хітів групи Rammstein з відеорядом. Музиканти виконали кавер-версії пісень рок-групи на акордеоні і бандурі. Дивіться відео і насолоджуйтеся!

Пісні німецької групи Rammstein музиканти B&B Project виконали на українських інструментах: бандурі та акордеоні. Артисти виконали уривки таких композицій, як "Du Hast", "Мein Herz Brennt", "Sonne", а також презентованої нещодавно "Deutschlan".

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Оригінальне виконання стало об'єктом активного обговорення користувачів мережі. Багато хто залишив позитивні і захоплені коментарі під відео. Зацініть і ви!

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