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Джіджі Хадід і Зейн Малік стали батьками: перші фото

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Джіджі і Зейн - фото 1
Джіджі і Зейн / gettyimages

25-річна модель Джіджі Хадід і її 27-річний бойфренд Зейн Малік вперше стали батьками – у пари народилася донечка. Про це сама модель повідомила в Інстаграмі й поділилася знімком з немовлям.

У кадрі видно тільки крихітну ручку малятка, а також руку коханого моделі і батька дитини, Зейна Маліка.

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"Наша дівчинка приєдналася до нас на землі в ці вихідні, і вона вже змінила наш світ. Це любов". Щасливий батько також зробив пост у своєму блозі, написавши: "Наша дівчинка тут здорова і красива. Спробувати висловити словами те, що я відчуваю зараз, було б нездійсненним завданням. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, вище мого розуміння..."

Обидва пости блискавично зібрали величезну кількість лайків та коментарів. Фанати пари поспішають привітати молоду сім'ю з поповненням.

Джіджі і Зейн разом з 2015 року, проте їх відносини ніколи не відрізнялися стабільністю: вони то розлучалися, то сходилися знову. Проте, за словами інсайдерів, модель завжди хотіла створити сім'ю саме з Маліком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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