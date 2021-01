Одна з улюблених співачок Біллі Айліш випустила дебютний альбом

Ashnikko випустила свій дебютний альбом. Це мікстейп Demidevil, який розкриває тему гендерної рівноправності, дружби та стосунків, приправлений гумором. Слухайте пісні однієї з улюблених співачок Біллі Айліш на Радіо МАКСИМУМ!

До платівки увійшло 10 треків абсолютно різних жанрів, серед них є дуети з Grimes (пісня Cry), Princess Nokia (Slumber Party) і Kelis (Deal With It) – на останню зняли музичне відео.

Пісня L8R BOI натхненна Sk8er Boi Авріл Лавін, але Ashnikko перетворила трек на гімн рівноправності від покоління Z. А Clitoris! The Musical, наприклад, розповідає про жіночу анатомію у жартівливій манері, властивій Ashnikko.

"Плід моїх стегон, зіниця мого ока, народжений з крові, поту, шмарклів і сліз – мій мікстейп Demidevil! Я так багато працювала над цією музикою, що навіть не знаю, як пережити її вихід на волю. Можливо, мені доведеться впасти у сплячку на тиждень-два, поки всі будуть його слухати", – розповідає сама артистка.

Ashnikko – Deal With It Feat. Kelis, слухайте нову пісню

Demidevil – перший реліз співачки після виходу EP Hi, It's Me, пісня Stupid з якого стала популярною в TikTok. У списки фанатів Ashnikko записалися Біллі Айліш, Олі Сайкс (Bring Me The Horizon) і Майлі Сайрус.

