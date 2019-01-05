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Привітання з Різдвом Христовим 2019: найкращі побажання на свято
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Найкращі привітання з Різдвом 2018 українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також красиві різдвяні картинки, які подарують вам святковий настрій!
Різдво Христове, яке традиційно відзначають в Україні 7 січня, – одне з найулюбленіших свят дітей і дорослих. У цей великий празник слід поздоровити всіх рідних, друзів та колег, які є християнами східного обряду. Поділіться з близькими святковим настроєм та чудовою звісткою про народження Ісуса – ось найкращі різдвяні поздоровлення на українській мові!
Клікайте на потрібний розділ та шукайте привітання з Різдвом:
- Гарні привітання у віршах
- Оригінальні SMS вітання
- Красиві побажання своїми словами
- Привітання для родичів, друзів і колег
- Смішні поздоровлення
- Різдвяні листівки і фото
- Вітальні відео
Вірші для привітання з Різдвом Христовим 2019
***
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Смачної вам вечері,
Духмяних добрих пампушок,
Хай щастя стукає у двері,
Нехай несе багатств мішок.
Хай зірка з неба засіяє
Й освітить всеньку темноту,
Колядка гучно залунає
Й прославить тую ніч святу!
Христос ся рождає!
***
Нехай Ісус Христос рожденний,
Що приходить в світ,
Дасть вам вік прожити.
Многих вам і благих літ!
Щоб Ісус маленький,
Що родився нині,
Приніс щастя й радість
Всій вашій родині.
Хай вашу хату зло обминає.
Живіть в мирі й злагоді –
Христос ся Рождає!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
***
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
***
Хай родитьcя в полі
Жито й пшениця,
Хай хліб-cіль будуть
У Вашій cвітлиці.
Щоб Ви в cвоїм домі
Вcі були здорові,
І щоби було у Ваc
Уcього доволі!
Хай cиплятьcя гроші
Вам дощем із неба,
Й Гоcподь поcилає
Уcе, що Вам треба!
Хай щаcтя cтукає у двері,
Хай заходять до оcелі
Радіcть, злагода та cпокій
І любов на довгі роки!
Христос народився!
***
В замерзлі шибки стукає коляда,
а на столі і свічка, і кутя
вже сповістила зіронька на небі,
що в яслах народилося дитя!
А оченята сповнені любов’ю
і усмішка солодка і легка!
В Різдвяну ніч хай Вас благословляє
Ісусика малесенька рука!
***
Ступає січень тихим кроком,
Кружляє в вальсі білий сніг,
З Різдвом Христовим, з Новим роком
Вітаю щиро вас усіх!
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч на світ прийшов,
Дарує вам надію, віру,
А також щастя і любов.
Куті смачної, Коляди голосної,
Всіх благ на кожному кроці
В новому 2019 році!
***
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов'ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
***
Щоб Ісус маленький,
Що родився нині,
Приніс щастя й радість
Всій вашій родині.
Хай вашу хату зло обминає.
Живіть в мирі й злагоді –
Христос ся Рождає!
***
Вітаю із святом всю Вашу родину,
Міцного здоров'я і музи щоднини.
Достатку у домі, кохання і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті і вертепів у хаті,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його!
***
Хай народжене дитятко в вертепі на сіні
Принесе мир і радість всій вашій родині.
А Матір Божа, Матір єдина,
Випросить ласки у свого Сина.
Хай Господь Вас охороняє!
Христос ся рождає!
***
В гарну днину, в гарний час
із Різдвом вітаєм вас,
із вечерею святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає
і сніжком хай посіває!
Хай рік новий несе у хату
щастя й радості багато!
***
Хай в році Новім, при святому Різдві,
всі мрії сповняться – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами й до вашої хати!
***
Різдвяна нічка – особлива:
Христос родився на Землі!
Хай буде свято це щасливим,
Хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
На щастя-долю у твій дім!
Надія й віра і все краще
Хай будуть оберегом всім!
Христос народився!
***
Залишимо справи, зберемося разом,
Простімо помилки, забудем образи,
Поглянемо з щирістю в дружнії очі!
Хай чари цієї святкової ночі
Залишаться в стінах частиною дому
І Вас зігрівають у році новому!
Вітаєм з Різдвом! З Новим роком вітаєм!
Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
***
Вінчую Вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,
То Вам зичу-вінчую! Христос ся рождає.
***
Хай дзвін кришталевий Різдвяних цих днів
Несе тільки радість і щастя у дім.
Нехай новорічна чудова пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай квітне любов і достаток в сім'ї
Оточують друзі на рідній землі,
Здоров'я Вам зичим і років без ліку,
Господньої ласки на многії літа!
Короткі СМС вітання на Різдво Христове і Коляду
***
Куті cмачної,
Коляди гучної,
Щаcливого Різдва
І на веcь рік добра!
***
Христос рождається! Славімо його!
Гарних вам свят, веселих коляд,
запашної куті та чарочки на столі.
Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.
***
Щоб у Різдвяні свята
Ваша хата була колядами багата,
Щоб від Йорданської води
Були Ви здорові завжди!
***
Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя і спокій у нім!
***
З Новим Роком! В добрий час
Із Різдвом вітаєм Вас,
З веселою колядою і кутею запашною!
Щастя, миру Вам й добра
І дожити літ до ста!
***
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вітаю!
***
Хай Коляда у дім твій завітає,
А разом з нею радість, доброта,
Хай вічним гостем в твоїм домі буде,
І затишок, і мир, і теплота!
***
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
***
Вже по цілій Україні,
Дзвінко лине коляда,
Засіяла в небі зірка,
Славимо Різдво Христа!
***
Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!
***
З Різдвом Христовим Вас вітаєм
Миру і злагоди бажаєм
Щоб на Україні завжди панував спокій
Коляда нехай лунає від хати до хати
І в цю ніч різдвяну Христос ся Рождає!
***
Хай Ісус новорожденний,
Що приходить спасти світ,
Дасть вам рік благословенний
І прожити многа літ!
***
Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає – Христос ся рождає!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!
***
З Різдвом Христовим та з Новим роком,
Хай вам щастить за кожним кроком,
Хай в ваших душах радість панує,
Христос рожденний мир вам дарує!
***
В це свято тепле й тихе холодної пори,
Коли зоря різдвяна всміхається згори,
Нехай дарує доля Вам радість знов і знов,
Нехай в мороз зігріють Вас щастя і любов!
Різдвяні побажання в прозі
***
Від щирого серця вітаю з Різдвом! Нехай, як колись Віфлеємська зірка осяяла небо і вказала вірний шлях волхвам, так і ваше життя осяє щира любов і поведе дорогами щастя і благополуччя. Сміливо йдіть за світлом цього великого почуття назустріч заповітним мріям!
***
Вітаю з приходом світлого і радісного свята Різдва! У цю чарівну пору нехай радість панує в душі і усмішка сяє на обличчі, щастя входить в будинок і сяйво свічок проганяє смуток і темряву! Нехай ангел завжди оберігає тебе від негараздів, а Господь дарує благословення на всі добрі справи!
***
Нехай нестримне, іскристе, чудове Різдво щедро поділиться з тобою своєю світлою доброї магією! Хай всі бажання збудуться, як по легкому помаху казкової чарівної палички, даруючи всеосяжне щастя! Зі святом!
***
З різдвяними святами! Чарівна зірка подарувала нам світло віри і надії, нехай ця радість наповнить і ваші душі, а в серцях панує любов, милосердя, терпіння. Нехай життя дарує вам щирі почуття, віддану дружбу, заслужений успіх, постійну удачу і нескінченне щастя!
***
Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!
***
У Різдвяні свята нехай прийде мир у вашу домівку, нехай радість наповнить душі, а любов - серця, нехай надія, віра і оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок - впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!
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Одна із зірок сьогодні мерехтить особливо яскраво. Вона з'явилася на вечірньому небосхилі першою і сповістила про народження Христа. Нехай же її чарівне світло додає в твоє життя краси і натхнення, а добрий ангел надійно береже тебе від бід, допомагаючи знаходити щастя!
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Вітаю з Різдвом Христовим і в це світле свято хочу побажати бачити тільки хороше в світі і знаходити тільки добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю життя!
***
Нехай це чарівне свято наповнить все навколо різдвяним теплом і сімейним затишком! Хай щастя вічно живе в твоїй душі, а кожна мить приносить тільки радість, позитив і відмінний настрій! Бажаю, щоб Господь завжди оберігав тебе і твою сім'ю і допомагав в здійсненні всіх твоїх мрій!
***
Кажуть, що на Різдво трапляються справжні чудеса. Так ось: я хочу тобі побажати, щоб найзаповітніше твоє бажання обов'язково збулося в різдвяну ніч. Щоб чари доторкнулися до тебе і залишили заряд бадьорості, невичерпної енергії та безмежного щастя!
***
Різдво - це день, коли народився наш Спаситель. Він дав нам віру, вказав шлях. І в цей чарівний празник я бажаю тобі тільки хорошого: благополуччя, взаєморозуміння, душевної рівноваги. Ніколи не збивайся зі свого курсу, а якщо будуть труднощі - Різдвяна зірка вкаже тобі правильний шлях!
***
З Різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в домі, затишної атмосфери і дружної сім'ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов!
***
Нехай не лякають тебе січневі морози, адже ти завжди можеш зігрітися теплом і добротою близьких людей. Бажаю в світле Різдво не думати про минулі невдачі і прикрощі - вони давно позаду, а в майбутньому тебе вже чекають щирі усмішки, вірні друзі і найприємніші моменти! Любові, підтримки і кохання тобі!
Привітання для родичів, друзів і колег
КОХАНОМУ ХЛОПЦЮ
На планеті понад 7 мільярдів осіб, а я хочу привітати з Різдвом Христовим саме тебе. Напевно, тому, що решта 6999999999 мене зовсім не цікавлять! Адже я люблю тільки тебе! :) Зі святом, коханий!
ДЛЯ КОХАНОГО ЧОЛОВІКА
З Різдвом, дорогий мій! Нехай це свято міцної віри і світлої надії подарує нам благодать і щастя, нехай твоя душа буде сповнена радості, а серце - щирих почуттів. Бажаю достатку в житті, впевненості в діях, благородства у вчинках і доброї удачі на шляху!
КОХАНІЙ ДІВЧИНІ
Кохана! Від всього серця вітаю тебе з Різдвом Христовим. Нехай у це світле свято тобі усміхнеться щастя, нехай моя любов зігріває тебе завжди. Я хочу, щоб цей день ми провели разом, і він запам'ятався б нам назавжди. Зі святом!
ДЛЯ КОХАНОЇ ДРУЖИНИ
Моя люба! Вітаю тебе з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято принесе тобі тепло, щастя, радісний настрій! Нехай твої чарівні очі завжди іскряться від перемог і оптимізму! Нехай всі негаразди обходять стороною нашу сім'ю, робота приносить тільки радість, а діти тішать нас успіхами! І нехай в це Різдво обов'язково станеться
ДРУГУ / ДЛЯ НАЙКРАЩОГО ДРУГА
Вітаю з Різдвом, друже! Бажаю тобі не витрачати дні свого життя на пошук і очікування чудес, а творити це диво самому і радувати своїх близьких приємними сюрпризами. Бажаю великого кохання і щирості почуттів, яскравих вогнів на шляху і сяйва доброї удачі!
ПОДРУЗІ / ДЛЯ НАЙКРАЩОЇ ПОДРУГИ
Вітаю тебе з Різдвом, подруго! Нехай всі заповітні мрії і бажання стануть дійсністю, нехай почуття твої будуть світлими, а дії - вільними. Бажаю тобі згадати про різдвяне диво, повірити в добру казку і наповнити своє життя чарами.
КУМУ
Бажаю, щоб грошей на все вистачало,
Здоров’я ніколи щоб не підкачало,
До ранку гуляти, подовше поспати,
Щомісяця тачку нову купувати.
Ще мати рахунки у банках солідних,
Турботи і ласки від друзів та рідних,
Мандрівок по світу, курортів відпадних,
Стосунків солодких, немов шоколадних.
Подалі хай зникнуть тривоги та сум,
Бажаю тобі в це Різдво, кум!
КУМІ
Кума наша рідна, кума наша мила,
Хай Бог додає і здоров'я, і сили,
На щастя нехай тебе благословляє,
Завжди і у всьому тобі помогає!
Краса твоя квітне, ніколи не в’яне,
А серце любов’ю гарячою стане,
І затишок буде у хаті завжди,
І буде в ній радість, не буде біди!
Нехай чоловік тебе дуже кохає,
І кращої тебе ніколи не знає,
Хай діткам твоїм буде щастя велике,
А в серці звучать лиш веселі музики!
З Різдвом Христовим!
БАТЬКАМ
Найкращих батьків вітаю з світлим Різдвом Христовим! І в це свято вселенської радості і щирої надії від щирого серця хочу Вам побажати щастя повного, радості безмежної, здоров'я відмінного і друзів вірних. У справах - успіху і нових звершень, у стосунках гармонії, любові і взаєморозуміння. Нехай всі бажання обов'язково здійсняться. З Христовим Різдвом!
МАМІ
Люба матусю, з Різдвом вас вітаю!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров'я і силу,
Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила нас пригортають.
Щоб здоров'я було, щоб жили не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас найкраща!
***
Мила мамусю, вітаю тебе з Різдвом! У дитинстві ти дарувала мені прекрасну казку і віру в чудеса, наповнюючи це свято чарівним сяйвом і добрими умішками. Нехай тепер Різдво подарує казку для тебе, нехай душа твоя знову повірить в диво, а серце наповниться любов'ю і щирою радістю!
ТАТУ
З Різдвом Христовим тебе вітаю,
Щастя й радості бажаю,
Будь завжди здоровим, тату,
Гарних літ тобі багато!
Хай здійсняться всі бажання,
Не покине дім кохання,
Мир і злагода панує,
Бог завжди в молитві чує!
БАБУСІ
Ти завжди допомагала,
Добро і любов давала
І віру в мене вселяла
Всім своїм єством.
Бабусю моя рідна,
Ти краща за всіх, я знаю!
І з Різдвом Христовим
Я тебе щиро вітаю!
ДОЧЦІ
Улюбленій дочці в Різдво
Здоров'я міцного бажаю,
Прекрасно це торжество!
Все збудеться, я точно знаю!
Своє бажання загадай
І помолись сьогодні Богу,
Нехай життя нагадує рай!
І буде легкою дорога!
СИНУ
Синку, бажаю я здоров'я
У прекрасне свято - Різдво,
Настав чарівний день сьогодні,
Зумій домогтися свого.
Молись, синку, частіше Богу,
Адже він один не підведе,
Вкаже вірну дорогу,
Тебе до удачі приведе.
СЕСТРІ
Сестричко, нині Різдво!
І я бажаю в свято це -
Нехай на душі завжди тепло -
Весна й кохання цвіте!
Нехай буде сміх твій чути частіше!
Хочу щоб ти завжди такою була -
Красивою, щирою і відважною!
Тож з Різдвом, сестричко ти моя!
БРАТУ від сестри
Кращого за брата в світі нема -
Ти мене в дитинстві оберігав,
Поки маленькою була.
Я хочу, щоб ти завжди,
Найсильнішим залишався,
І частіше посміхався,
Вітаю з Різдвом!
Для брата від брата
Мій брате, сьогодні Різдво!
Від серця чистого бажаю
Я тільки кращого за все -
Щоб ти жив, турбот не знаючи,
Щоб не боявся ти перепон,
Щоб свій тягар ти гідно ніс,
Люблю тебе завжди, як брат,
Готовий допомогти в будь-який час
КОЛЕГАМ по роботі
Колеги, вітаю вас з добрим і світлим святом Різдва Христового. Бажаю, щоб всі надії виправдовувалися, щоб всі мрії збувалися, щоб всі ідеї втілювалися, щоб рідні не хворіли і не боліла у вас душа. Нехай в житті неодмінно станеться різдвяне диво, яке надихне на нові досягнення в роботі і подарує щастя серцю!
Для колег і партнерів англійською мовою
Thank you for giving me the opportunity to work with you this year. It has been an honor and an invaluable experience for me. I wish you a merry Christmas and a new year filled with all good things.
(Дякую Вам за надану в році, що минає можливість працювати з Вами. Для мене це честь і безцінний досвід. Я бажаю Вам веселого Різдва і всього найкращого в новому році!)
ПАТРІОТИЧНІ ПРИВІТАННЯ ДЛЯ ВОЇНІВ АТО
Коли вночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, ялинка і вогні -
Згадай хоч на хвилину про солдата,
Який в окопі мерзне на війні.
Який своє Різдво зустріне в полі
Під кулі свист і вітру коляду…
Хай спогад твій йому тамує болі,
Хай щира згадка піднімає дух,
Бо в цьогорічнім році щастя й туга
Змішались в датах, цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька, сина, друга…
Які ж свята, коли іде війна.
І в час, коли годинник цокне в тиші
Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…
Не говори тостів хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих і живих.
Коли ти сядеш за різдвяний стіл,
Щоби спожити ці дари Господні,
Згадай за тих, хто в люту заметіль
Орду московську стримує на Сході
Молись за них і їхніх матерів,
Чия кутя окроплена сльозами,
За діточок, що звуть своїх батьків,
Припавши до заплаканої мами.
Прохай у Бога ворога спинить,
Щоби він "Гради" замовчати змусив,
І воїни відчули б хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.
Прикольні поздоровлення з Різдвом
***
З Різдвом вітаю,
гараздів бажаю,
здоров’я міцного,
кохання палкого,
в кишенях достатку,
на Багамах хатку!
***
Хай Різдвяне янголятко принесе у Вашу хатку,
Поцілунки і дарунки тільки вищого ґатунку.
Хай лунає в хаті сміх – з Різдвом Христовим Вас усіх!
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб співали рано півні,
Щоб велися в хаті гривні,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне свято!
***
Мир і щастя вашій хаті,
щоб були ви всі багаті,
колядочка щоб лунала
і кутя Вам смакувала.
пампушки були рум'яні,
ну і Ви не дуже п'яні!
***
Колядую! Колядую!
Смак горілки носом чую,
Наливайте по сто грам
Буде щастя Вам і нам.
***
З Різдвом Христовим!!!
Щоб в кишені шелестіло, в гаражі шоб гуркотіло,
у хліві щоб рьохкало, а у ліжку охкало!
Щоб вам в радості жилося, і хотілось, і моглося,
було з ким і було де, і не застукали ніде!
***
З Різдвом я вас вітаю
І таке вам побажаю:
Газ, щоб був за копійки,
І не було у нас війни!
Щоб Україна процвітала
Й кожен мав шматочок сала,
Також мали хліб і сіль
Щоб не жила в хаті міль.
Щоб зарплата в вас зростала
У разів так тридцять п’ять,
Щоб змогли відпочивать
На Мальдівах і Багамах,
І звичайно на Канарах!
Кожен місяць й кожен день
Було б все у вас окей!
***
Москалі закрили газ,
щоб замерзло все в нас.
Не ведіться ви на це,
бо зігріє вас сальце!
Шинка, м'ясо і ковбаси, і
різдвяні прибамбаси
в дупі бачили газпром.
Всіх вітаємо з Різдвом!
Вітальні картинки з Різдвом і Колядою
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