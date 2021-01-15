De Una Vez: Селена Гомес постала в образі Фріди Кало в новому кліпі

Співачка Селена Гомес представила свій новий сингл "De Una Vez", який записала іспанською мовою. Це її перша іспаномовних робота за десять років – з моменту випуску композиції "Un Año Sin Lluvia" у 2010 році. Дивіться кліп зірки на Радіо МАКСИМУМ.

У новій відеороботі Селена Гомес постала в образі художниці Фріди Кало.

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"Це початок того, що я вже давно хотіла дослідити. Сподіваюся, вам сподобається так само як і мені", – написала співачка в інстаграмі.

Також вона натякнула на вихід ще одного треку іспанською мовою. Він називатиметься "Baila Conmigo".

У кліпі на "De Una Vez" Селена позбавляється від того, що нагадувало б їй про минулі любовні невдачі, і з палаючим серцем протистоїть урагану, який зриває дах її будинку. На образ виконавиці надихнула мексиканська художниця Фріда Кало.

Selena Gomez – De Una Vez: дивіться новий кліп співачки:

Раніше Селена Гомес знялася для обкладинки дебютного номера CR Fashion Book China, зробила колаборацію з гуртом Blackpink і запустила власний косметичний бренд Rare Beauty.

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