Ніяких фільтрів: Брітні Спірс показала відео у латексному комбінезоні

Американська попзірка Брітні Спірс, яка днями спантеличила фанів дивним танцем в леопардовому комбінезоні, показала шанувальникам ще один комбінезон зі свого гардероба.

На сторінці в інстаграмі виконавиця розмістила кілька знімків і відео в зеленому латексному комбінезоні. Артистка грайливо розстібала змійку на вбранні, дивлячись в камеру. Як повідомила Брітні, вона вже розмірковує над своїм вбранням на Гелловін, який відзначають наприкінці жовтня.

Це цікаво: Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед Брітні Спірс і Джанет Джексон

"Торік я пропустила Гелловін. Є якісь ідеї щодо того, ким я можу бути в цьому році? Дорогий Бог, я також переживаю за всіх вас, милі люди. Іди під три чорти COVID. Бажаю вам чудового відпочинку в 2021 році. PS Ніяких фільтрів на цій картинці немає ", – підписала фото Спірс.

Одні шанувальники Брітні побачили її в образі Сейлор Мун і кадета Келлі (її зіграла Хіларі Дафф), комусь зелений комбінезон нагадав кліп Oops! ... I Did It Again, в якому Спірс сяє в схожому образі, тільки червоного кольору.

І ще: Брітні Спірс показала зухвалий танець у леопардовому облягаючому комбінезоні: відео