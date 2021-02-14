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Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед Брітні Спірс і Джанет Джексон
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Співак Джастін Тімберлейк вирішив спокутувати свою провину перед Брітні Спірс, а також Джанет Джексон. Свою заяву в інстаграмі він зробив після виходу документального фільму про Спірс.
Вибачення з'явилося в мережі після виходу документального фільму The New York Times про кар'єру Брітні Спірс. У ньому йдеться про роль Джастіна Тімберлейка у зміні суспільної думки щодо співачки на початку 2000-х років. У фільмі представлений фрагмент, в якому він вихваляється, що спів зі співачкою.
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У своєму пості співак сказав, що шкодує про те, що його дії або слова могли спровокувати тиск ЗМІ на співачку.
"Я розумію, що я отримував вигоду від системи, котра виправдовує жінконенависництво та расизм. Особливо хочу вибачитися перед Брітні Спірс і Джанет Джексон, тому що я дбаю про цих жінок і поважаю їхні права", – сказав співак.
Тімберлейк протягом тривалого часу піддавався критиці за свої дії після перерви на Суперкубку 2004 року. Співак оголив груди Джанет Джексон під час трансляції. Реакція на інцидент стала причиною того, що музичні відеокліпи Джанет Джексон занесли до чорного списку на MTV, а її запрошення на премію Греммі пізніше в тому ж році скасували. Тімберлейку ж дозволили бути присутнім і виступати на Греммі після вибачень.
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