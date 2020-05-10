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ТОП-3 фільми про матусь, які варто побачити
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День матері – особливе свято, яке нагадує, як важливо цінувати та турбуватись про найдорожчу у світі людину. До цієї дати підібрали кілька крутих фільмів про матусь, які нікого не залишать байдужими. Це кіно можна дивитись зі своєю мамою.
День матері або Нестерпні леді (16+)
Оригінальна назва мовою фільму: Mother's Day
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Гаррі Маршалл
У головних ролях: Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Кейт Хадсон, Джейсон Судейкіс, Тімоті Оліфант
Тривалість: 118 хв.
Рік: 2016
Троє зовсім різних жінок, яких пов'язує материнство, розповідають власні історії. Сенді намагається влаштувати свою кар'єру дизайнера та оговтатись від розлучення. Джессі чимало років не спілкувалась з батьками, адже у них було різне бачення її особистого життя. Успішна Міранда дякує своєму статусу через трагедію в особистому житті. Окремої уваги заслуговує Бредлі, який втратив дружину, і його історія зовсім змінилась. Але до Дня матері їхні долі переплітаються і змінюють все.
День матері, дивитись трейлер фільму онлайн:
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Я не знаю, як вона робить це
Оригінальна назва мовою фільму: I Don't Know How She Does It
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Дуглас Макграт
У головних ролях: Сара Джессіка Паркер, Пірс Броснан, Грег Кіннер, Крістіна Хендрікс
Тривалість: 89 хв.
Рік: 2011
Сюжет розповідає про Кейт, яка встигає займатись сотні справ водночас: робота фондового менеджера і двійко дітей, які вимагають чимало уваги. До того ж, потрібно підтримувати стосунки з чоловіком, а також не забувати про серйозність перед босом. Стрічка чудово показує, як нелегко буває жінкам.
Я не знаю, як вона робить це, дивитись трейлер фільму онлайн:
Прокляття моєї матері
Оригінальна назва мовою фільму: The Guilt Trip
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Енн Флетчер
У головних ролях: Барбра Стрейзанд, Сет Роген
Тривалість: 95 хв.
Рік: 2012
У центрі подій самотній невдаха Ендрю, який в один момент знаходить свій щасливий білет, а саме створює крутий засіб для чистки під назвою "Сайоклін". Він вирішує рекламувати новинку, катаючись різними містами. Але раптово всі плани змінює його матуся Джойс, яка не у захваті від того, що її син покинув батьківське гніздо. Їй дуже самотньо, тож Ендрю вирішує мандрувати країною разом. Але хто сказав, що перебування наодинці упродовж 8 днів – це хороша ідея?
Прокляття моєї матері, дивитись трейлер фільму онлайн:
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