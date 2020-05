ТОП-3 фільми про матусь, які варто побачити

День матері – особливе свято, яке нагадує, як важливо цінувати та турбуватись про найдорожчу у світі людину. До цієї дати підібрали кілька крутих фільмів про матусь, які нікого не залишать байдужими. Це кіно можна дивитись зі своєю мамою.

День матері або Нестерпні леді (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Mother's Day

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Гаррі Маршалл

У головних ролях: Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Кейт Хадсон, Джейсон Судейкіс, Тімоті Оліфант

Тривалість: 118 хв.

Рік: 2016

Троє зовсім різних жінок, яких пов'язує материнство, розповідають власні історії. Сенді намагається влаштувати свою кар'єру дизайнера та оговтатись від розлучення. Джессі чимало років не спілкувалась з батьками, адже у них було різне бачення її особистого життя. Успішна Міранда дякує своєму статусу через трагедію в особистому житті. Окремої уваги заслуговує Бредлі, який втратив дружину, і його історія зовсім змінилась. Але до Дня матері їхні долі переплітаються і змінюють все.

День матері, дивитись трейлер фільму онлайн:

Я не знаю, як вона робить це

Оригінальна назва мовою фільму: I Don't Know How She Does It

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Дуглас Макграт

У головних ролях: Сара Джессіка Паркер, Пірс Броснан, Грег Кіннер, Крістіна Хендрікс

Тривалість: 89 хв.

Рік: 2011

Сюжет розповідає про Кейт, яка встигає займатись сотні справ водночас: робота фондового менеджера і двійко дітей, які вимагають чимало уваги. До того ж, потрібно підтримувати стосунки з чоловіком, а також не забувати про серйозність перед босом. Стрічка чудово показує, як нелегко буває жінкам.

Я не знаю, як вона робить це, дивитись трейлер фільму онлайн:

Прокляття моєї матері

Оригінальна назва мовою фільму: The Guilt Trip

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Енн Флетчер

У головних ролях: Барбра Стрейзанд, Сет Роген

Тривалість: 95 хв.

Рік: 2012

У центрі подій самотній невдаха Ендрю, який в один момент знаходить свій щасливий білет, а саме створює крутий засіб для чистки під назвою "Сайоклін". Він вирішує рекламувати новинку, катаючись різними містами. Але раптово всі плани змінює його матуся Джойс, яка не у захваті від того, що її син покинув батьківське гніздо. Їй дуже самотньо, тож Ендрю вирішує мандрувати країною разом. Але хто сказав, що перебування наодинці упродовж 8 днів – це хороша ідея?

Прокляття моєї матері, дивитись трейлер фільму онлайн:

