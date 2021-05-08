Привітання з Днем матері: короткі СМС побажання для найріднішої жінки

День матері у травні – ще один привід сказати своїм найріднішим жінкам про те, як ви любите їх. Зібрали для вас красиві короткі привітання для ваших жінок, які можна надіслати мамі, дівчині чи подрузі в СМС.

Привітання на День матері потішать ваших матусь у їхнє свято, яке у 2021 році випадає на неділю, 9 травня. Красиві вітання від дорослих і дітей точно будуть доречні. Збережіть собі ці СМС привітання для мами, бабусі, дружини чи коханої дівчини та подаруйте їм порцію гарного настрою.

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Ми зібрали тільки найкращі вітання українською мовою. Зі святом, дорогі матусі!

Короткі привітання для мами на День матері у прозі

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Улюблена мама, спасибі тобі за все, що ти для мене зробила і продовжуєш робити! Без тебе я б ніколи нічого не добилася. Твоя турбота і материнська любов завжди та всюди мене оберігають. Будь щаслива, рідна, міцного тобі здоров'я і довгих років життя. Люблю і цілую!

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Я вітаю тебе, дорога матуся, з прекрасним святом – Днем ​​матері! Це свято найчистішої любові, втілення ніжності та урочистості життя! Ти найдорожча людина в моєму житті, і я ніколи не втомлюся дякувати тобі за те, що ти зробила для мене!

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Мамочка, мила моя ластівка! Вітаю тебе з Днем Матері! Скільки сенсу, тепла і ласки зберігають твої руки, погляд, обійми. Безмежного щастя тобі, мамуся, міцного здоров'я та довголіття. Нехай забудуться сьогодні всі образи та розчарування, адже ти мій ангел, якого я шалено люблю.

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Мамочка улюблена, рідна, єдина, з Днем Матері вітаю! Щастя щиро бажаю, щоб жила ти довго-довго, щоб легкою була дорога, щоб бурі вітри та дощі залишилися позаду. Щоб любили всі тебе, щоб в душі цвіла весна, щоб прекрасним і легким життя завжди було твоє.

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З Днем матері, моя мамуля, моя найголовніша людина! Добра і щастя я бажаю тобі й нехай буде довгим твій шлях. Ти мені підтримка в кожній справі, до тебе за мудрістю поспішаю, тебе люблю, рідна мама, і нашою дружбою дорожу.

Вітання з Днем матері для бабусі

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Бабусю, ти для мене як друга мама! Моє дитинство асоціюється з твоєю турботою, смачними стравами, які ти готувала спеціально для мене, нашими розмовами та іграми! Ти виховала не одну дитину і можеш всіма пишатися. Дякую тобі за своє щасливе життя!

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Вітаю свою улюблену бабусю з Днем матері! Бажаю міцного здоров'я, довгих-довгих років життя, сил, енергії, щастя, миру, добра. Нехай тебе завжди зігріває тепло і турбота близьких людей. Дуже дякую тобі за твою любов, підтримку і мудру пораду.

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Бабусенька, я тебе так сильно люблю і з усіма найсвітлішими почуттями вітаю з Днем матері! Ти – надзвичайна бабуся, добра, красива і зовсім ще молода. Бабусю, посміхайся частіше, будь позитивна та щаслива. Нехай у тебе буде найміцніше здоров'я і слухняні онуки. Зі святом, бабуля!

Побажання для подруги на День матері

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Вітаю з Днем матері! Бажаю своєю материнською любов'ю і доброї молитвою осяяти шлях своєї дитини радістю, натхненням, щастям. Нехай твоє чадо завжди розуміє тебе і прислухається до твоїх порад, нехай твоє серце ніколи не знає образ і тривог.

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Вітаю з Днем матері та від душі бажаю бути мамою на всі руки, паличкою-виручалочкою в будь-якій ситуації, вірною берегинею сімейного вогнища і дитячого щастя. Нехай твоє материнське серце завжди вірить у все хороше, нехай твої діти тебе цінують і поважають, міцно люблять і діляться з тобою всім потаємним.

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Сьогодні ми вітаємо всіх матусь, тих, хто має це горде звання роки й тих, хто тільки збирається його приміряти. Бажаємо вам нескінченної любові ваших дітей, впевненості в їх щасливе майбутнє, успіхів у цій славній і нелегкій кар'єрі.

СМС поздоровлення з Днем матері для дружини

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З Днем матері, мила моя! Ти – дивовижна жінка, ти встигаєш все і завжди. Про таку дружину мріє кожен, а такою мамою можуть стати не всі. Дорога моя, я бажаю тобі завжди знаходити спільну мову з нашими дітьми, завжди бути прикладом доброти, теплоти та розуміння для наших чад. Здоров'я тобі та терпіння, неймовірних сил і тільки гарного настрою. Ми тебе міцно любимо і цінуємо твою працю.

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З Днем матері, кохана дружина! У нашого спільного життя не було днів, в які я б не дякував Всевишньому за таку прекрасну маму і дружину! Бажаємо тобі здоров'я, натхнення і сил!

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Кохана дружина, з днем матері! Нехай любов оточить тебе, щоб відчувала ти це почуття, щоб пишалася ним і вирощувала його в собі. Нехай сім'я стане твоїм орієнтиром в житті, який буде захищати та не дозволить звернути зі шляху.

Оригінальні смс вітання з Днем матері

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Вітаю з днем ​​матері, зі святом вічної любові материнського серця і занепокоєння материнської душі за своє дитя. Бажаю завжди пишатися своїм чадом, в будь-якому віці будувати довірчі взаємини, ніколи не відчувати самотності й постійно відчувати турботу дитини й теплоту її любові.

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Материнство – це не стан, а покликання. Матерями стають через біль і сльози, але будь-які складнощі вартують посмішки на дитячому обличчі та радісного сміху щасливої ​​дитини. І саме це додає сил. Вітаємо всіх матерів з їх днем ​​і бажаємо ніколи не забувати того щастя, що принесли їм їхні діти.

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Вітаю з Днем матері в Україні та щиро хочу побажати, щоб материнське серце завжди було повно любові та щастя, щоб материнська душа постійно пишалася успіхами та перемогами своєї дитини. Бажаю тобі не відчувати втоми та смутку, бажаю неймовірної сили та захисту від бід у твоїх молитвах для твого дитя.

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День матері сьогодні відзначаємо! За маму важливіше і ближче у світі немає, тож ми вам здоров'я міцного бажаємо, і довгих, і щасливих років! Слова які підібрати для мами? Терпіння, спокою, нехай радість осяває ваші обличчя, нехай горе вас обходить стороною, нехай сльоза не капає з вії, і життя нехай буде легким і простим!

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В день матері привітати маму поспішаємо! Нехай почесне покликання буде по плечу. Нехай здорові будуть діти, пишайтеся ними завжди. Нехай допоможе у складному світі молитва материнська їм. Нехай дарує радість материнство, адже це священна місія. Щастя в цей день бажаємо на багато-багато років.

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Прикольні СМСки до Дня матері

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Своїй мамі, скажу я "Спасибі!",

За народження своє на землі.

За безсонні, довгі ночі,

І слова любові, в темряві!

***

З Днем Матері! Спасибі тобі, мама,

За ніжну любов твою і ласку,

Прости, буваю я часом вперта,

Характер мій – не цукор і не казка.

Бажаю всією душею тобі здоров'я,

Від щастя серце нехай тремтить рибкою,

Зігрію я тебе своєю любов'ю,

Нехай світиться лице твоє посмішкою!

***

Як Лебідонька крилом,

Від небезпеки вкриє

І, тебе впустивши у свій дім,

Двері на сто замків закриє.

Україна в день такий

Матерів всіх прославляє.

Будьте чистими душею,

Нехай вас Бог оберігає!

***

Мама – головна людина,

Без неї не дорогий світ.

Сонце, райдужні сни

Нам без мами не потрібні.

Україна в цей час

Вітає, мами, всіх вас!

Щастя в дітях знаходите,

З кожним днем сильніше любите!

***

З днем матері тебе, рідна,

З прекрасним святом твоїм.

Ти, мама, лише одна така,

Твоєї молитвою світ зберігаємо.

Бажаю щастя я, мамуся,

Хай не сплакнуть твої очі,

Нехай в любові й розумінні

Гідні течуть роки.

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