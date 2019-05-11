Привітання з Днем матері 2019 в прозі: вітання мамі своїми словами

Привітання з Днем Матері 2019 в прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві побажання мамі своїми словами, а також кумедні вітання прозою, якими можна поздоровити найдорожчу жінку в світі.

У День матері 2019 пам'ятайте, що головне не коштовні подарунки, а увага. Тож навіть якщо ви не поруч зі своєю ненькою – привітайте її телефоном своїми словами, або ж надішліть гарне вітання!

Ось найкращі побажання до Дня матері: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

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Мама – це наш ангел-охоронець, наш будинок, наш всесвіт. Тому день матері – це особливе свято, яке нагадує про рідну, і кохану людину. Хочеться побажати душевного спокою, успіху, супутнього всьому, прекрасного здоров'я, міцних стосунків у сім'ї, і щастя, що переливається через край!

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Мамочка, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

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Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші й дбайливі руки. Найдобріше і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїм ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

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Мама, ти найпрекрасніша і дуже необхідна! Ти найрідніша і безмежно улюблена. За життя і турботу, за підтримку і терпіння хочу сказати тобі величезне спасибі! Я тебе дуже люблю, хочу бачити тільки щасливою, усміхненою і

чуйною. Зі святом тебе, мамо!

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З Днем Матері! Від душі бажаю щастя, миру, достатку, натхнення, терпіння, здоров'я та любові. Нехай милі діти завжди будуть гордістю, радістю, світлом удачі для мами, нехай кожен день твоєї сім'ї дарує свято і гарний настрій!

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З Днем Матері! Бажаю в будь-якій життєвій ситуації, в будь-який день тижня відчувати себе найулюбленішою і неповторною, чудовою та винахідливою, веселою і бадьорою мамою на світі. Нехай люблять і цінують діти, нехай радує і дарує щастя материнського серця кожен день!

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Милі, ніжні, найважливіші мами – вітаю з Днем матері! Бажаю, щоб ваші надії виправдовувалися. Нехай чуйне материнське серце завжди буде спокійно битися в такт із радістю, успіхом і гордістю за своїх дітей. Будьте здорові та щасливі, адже ви – наше все!

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Вітаю з Днем матері! Нехай це зворушливе і тепле свято ознаменується поблажливо всміхаючись, радістю і добром. Бажаю кожній мамі на світі – тільки кращого. Здоров'я, міцної сім'ї, надійності та впевненості, достатку і гордості за своїх діток. Щастя в ваші люблячі очі й миру в серці!

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З Днем Матері! Бажаю кожен день зустрічати з доброю посмішкою і яскравою мрією, світлою надією і невтомним натхненням. Нехай діти люблять, цінують, обіймають, цілують, радують і дарують цілий світ чудес і захоплення. Бажаю добробуту в родині та істинної гордості за своїх дітей!

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Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір'ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!

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Ти моя славна яблунька, мамочка! І я, як яблучко, не укочу далеко і подбаю, щоб у тебе з'явився чудовий зять, а після його появи – найчудовіші внуки на світлі, які будуть щасливо рости в нашому яблуневому саду!

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Мамочка рідна, в ту мить, коли ти притиснула мене вперше до себе, я відчула першу теплоту і турботу. Я зберігаю ці почуття і ділюся з близькими, а значить, в кожному є твоя частинка. Здоров'я тобі та материнської гордості. З Днем Матері!

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Вітаю, наша невтомна бджілка! Спасибі за те, що ти тримаєш в чистоті наш вулик і не втомлюєшся добувати солодкий мед. І хоч іноді ми буваємо ледачими, як трутні, ми дуже любимо тебе і завжди готові взяти на себе ношу твоїх крил.

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Твоє свято, матуся, настало, і всі ми радіємо від того, що ти у нас є – така добра, мила, найкрасивіша, найрідніша. Залишайся такою ще 100 років, адже так чудово бути маминими дітьми!

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Бажаю тобі, мамо, щоб ти підкорювала чоловічі серця своєю красою ще багато років, і нехай тато трохи ревнує, а ти все одно люби тільки його, щоб щастя твоє було нескінченним.

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З кожним роком, мамо, твої очі та посмішка ніжніше, почуття глибше. Нехай спокій і добробут оточують тебе, а моя любов і вчинки стануть найбільшою втіхою для твого серця. Вітаю!

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Дивлюся в дзеркало... Очі, як сон, волосся, як водоспад, посмішка – все від Бога, якого звуть мама. Все краще я маю, і буду утримувати від тебе. Найміцнішого здоров'я, рідна. Щиро вітаю!

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Дорога матуся! Чи тепло ти одяглася сьогодні, чи розігріла ти обід, чи є у тебе гроші на проїзд? Тепер моя черга піклуватися про тебе, влаштовувати свята і дарувати радість не тільки в День Народження! Ти найкраща!

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Дорога матуся! Винахід колеса, відкриття радіохвиль, підкорення космосу – все це лише дрібниці в порівнянні з твоїм святом. Адже ти навчила нас жити та любити. А що може бути головніше?! Бажаємо тобі бути найщасливішим генієм на землі!

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Мамусечка, нехай життя яскравим сонячним світлом зігріває твою душу добром, немов ніжні пелюстки квітів в неосяжному полі, що погойдуються на вітрі зі свіжістю та ароматом! З Днем Матері!

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Мама, немає у світі такого подарунка, який гідний тебе по-справжньому, але у мене є те, що завжди буде для тебе значущим подарунком у всі часи: моя чиста, ніжна любов до тебе! Нехай у твій день іскорки моєї любові накриють тебе з ніг до голови!

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Дорога матуся, дуже важко підібрати слова, щоб описати мою любов до тебе. Слова не зможуть висловити, наскільки ти терпелива, турботлива і добра. Бажаю тобі здоров'я, душевного підйому і краси навколо. Сподіваюся, я буду гідною дочкою своєї мами. Вітаю!

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Ти жінка з великої літери! На тебе завжди рівняюся я! Мудра, хороша, ласкава моя! Ти вказуєш шлях до щастя, сувора і щедра! Елегантна і вірна підтримка моя! Мама, я тобі бажаю сьогодні й завжди оптимістичного здоров'я! Нехай твоє життя буде таким, як тобі хочеться і трішки краще! І багато, багато, багато солодких поцілунків!

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Кохана, рідна, наймиліша і найдорожча! Нехай твоє життя буде в бризках щастя, нехай воно грає всіма кольорами веселки й ніколи не знай похмурого сірого настрою. Я бажаю тобі здоров'я ще на дуже довгі роки. Бажаю, щоб ти ніколи не знала потреби в благах, удачі, фінансах і браку уваги та загальної любові. Вітаю, мамуся!

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Мамочка, ти моя найкраща подружка, я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Здоров'я тобі, душевного спокою і безмежного щастя. З Днем Матері, люба!

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Зі святом, мамочка! Найголовніше, що хочу побажати – здоров'я, як сталь, і щастя, як води в морі. Ну, а до всього цього нехай прилучиться й успіх, щастя і добробут, а гроші завжди нехай водяться в кишенях і гаманці!

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Мамочка, рідна, Вітаю! Весь світ нашої сім'ї тримається на тобі. Тому "нехай завжди буде мама" – наш сімейний девіз! Здоров'я тобі, мамо, весни в серці та душевної рівноваги! Люблю тебе, пишаюся тобою і мрію бути на тебе схожою.

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Мама, я бажаю тобі жити без журбинки та сльозинки, з прекрасним настроєм і великими можливостями для щастя. Вітаю, дорога матуся!

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Вітаю, мамо! Бажаю тобі життя солодшого, ніж мед і варення, фарб яскравіших, ніж веселка в небі й квіти на клумбі. Будь завжди найщасливішою, мила мама!

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Бажаю, щоб молодість не вщухала в серце, заряджала своєю енергією, позитивом і бажанням радіти. Бажаю величезного здоров'я і довгих років щастя. З днем матері тебе, мамуся!

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Нехай кожен день для тебе починається з однієї простої, але дуже важливу деталі – з посмішки! А ми, у свою чергу, будемо намагатися кожен день бути для неї приводом!

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Мамуся, вітаю! Бажаю міцного здоров'я, позитиву, менше хвилювань, хороших людей на шляху, теплого будинку, добробуту і довгого щасливого життя!

Картинка для мами в День матері

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