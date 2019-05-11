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Картинки з Днем матері 2019: листівки та відкритки для привітання

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Привітання з Днем матері у картинках - фото 1
Привітання з Днем матері у картинках

Картинки до Дня матері 2019 потішать найрідніших жінок у їхнє свято. Щоб ваше привітання було оригінальним, доповніть красиві слова не менш гарним фото. Підготували для вас відкритки і листівки українською мовою, якими можна привітати неньку.

Вітальні картинки на День матері – це чудове привітання для всіх жінок, які носять це почесне звання. Їхнє свято в 2019 році припадає на 12 травня.

Тут більше: Привітання з Днем матері українською мовою

Надішліть ці красиві листівки та відкритки своїй матусі, бабусі, дружині, сестрі чи подрузі, якщо не маєте змоги привітати їх особисто, та подаруйте їм хороший настрій.

Щоб безкоштовно скачати картинку, натисніть на неї правою кнопкою миші (для власників мобільних – натисність на зображення пальцем та зачекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Тоді фото з'явиться на вашому комп'ютері чи телефоні і ви зможете надіслати його ;)

Вітальні картинки з Днем матері 2019

Якщо вам бракує слів, щоб висловити мамі свою любов, відправте їй картинку, яка опише всю вашу вдячність. Таке поздоровлення не залишить її байдужою!

Картинка для вітання з Днем матері - фото 247007
Картинка для вітання з Днем матері
Так можна привітати маму - фото 247008
Так можна привітати маму
Привітання для жінок у картинках - фото 247012
Привітання для жінок у картинках
Потіште матусю у її свято - фото 247006
Потіште матусю у її свято
Привітання з Днем матері від дочки - фото 247009
Привітання з Днем матері від дочки
Вітання від сина - фото 247016
Вітання від сина

Листівки для мами до Дня матері

Листівка з красивими віршами – теж відмінний спосіб для вітання зі святом. Вона підійде і для мами, і для бабусі, і для коханої дівчини чи дружини.

Листівка для мами - фото 247017
Листівка для мами
Вірш для неньки - фото 247018
Вірш для неньки
Листівки до Дня матері - фото 247019
Листівки до Дня матері
Поздоровлення для жінки в День матері - фото 247020
Поздоровлення для жінки в День матері

Відкритки та фото мамі на День матері

З Днем матері - фото 247025
З Днем матері
Відкритка бабусі - фото 247027
Відкритка бабусі
Побажання для сестри чи подруги - фото 247028
Побажання для сестри чи подруги
День матері - фото 247029
День матері

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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