Вітання з Днем матері від сина: гарні поздоровлення для мами

Привітання від сина у прозі, віршах, смс та листівках до Дня матері 2020 потішать найрідніших жінок у їхнє свято. Щоб ваше привітання було оригінальним, ми підготували для вас найтепліші слова мамам українською мовою, якими можна привітати неньку.

Вітання на День матері – це чудові слова для всіх жінок, які мають це почесне звання. Їхнє свято у 2020 році припадає на 10 травня, тож надішліть ці красиві листівки та гарні привітання своїй матусі, бабусі, дружині, сестрі чи подрузі. Якщо не маєте змоги привітати їх особисто, та подаруйте їм хороший настрій на відстані.

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Мати. Мабуть, в цьому слові

Таяться ніжність, безкрая ласка,

Таїться опора, і навіть основа

Життя, любові та дитячої казки!

Мати. Поспішаю я привітати

Зі святом цим твоїм!

І на пам'ять хочу я залишити

Це почуття, знайоме нам усім!

***

Материнські очі за нами слідом

У небі, на землі та в морях,

Тільки ними обумовлені перемоги,

І від щастя сльози на очах...

Мамочка рідна, дорога,

Знаємо ми, що молишся за нас,

Нам своєю любов'ю допомагаючи,

Відчуваємо – ти з нами в кожен час.

Ти живи сто років, рідна мама,

Радуй нас своєю добротою,

Будь щасливою і весь час з нами,

Ми пишаємося, мила, тобою!

***

Від Одеси й до Києва

Кожен повинен розуміти:

Наші мами дуже дорогі,

Їх дорожче не знайти.

Від Черкас і до Херсона

Дивляться нехай на мам закохано

Українські всі сини.

Хай про мам бачать гарні сни!

Нехай дзвонять їм зі столиці,

Де б не були вони!

Забувають додзвонитися

Тільки черстві шматки!

***

Будьте ви, мами, щастям сповнені,

І своїм дітям навіки вірні,

Ви не кидайте крихт своїх,

Не залишайте навіть хворих!

Нехай же Господь вам сили додасть,

І ніколи більше вас не залишить!

Люди, прошу вас, навколо подивіться,

Матері будь-якій у всьому допоможіть!

***

Українських матерів

Ми сьогодні вітаємо,

Бути щасливими завжди

Вам від щирого серця бажаємо!

Ми бажаємо, щоб ви

Були кращими на світі,

Щоб дуже вас любили

І шанували ваші діти!

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Рідна, кохана, єдина моя мама! Перш ніж привітати тебе, хочу попросити вибачення. Я знаю, що ти багато пережила і вистраждала через мене: безсонні ночі, важкі робочі дні, сивина в волоссі, втома в очах, біль в тілі та тривога в серці. Дякую, мамо, що ніколи не переставала мене любити. Нехай відтепер твій і мій ангели несуть твої турботи якомога далі від будинку, привносячи в душу спокій, а лице твоє завжди осяває посмішка. Я люблю тебе, мамусю!

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Мила моя мама! Вітаю тебе з Днем Матері! Я радий, що я твій син і пишаюся такою турботливою, надійною, люблячою та завжди кмітливою мамою. Бажаю тобі, рідна, довгих років життя, міцного здоров'я, життєрадісності та везіння! Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи та щасливі миті!

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Нехай я – не найкращий син, і сам того не помічаючи, можу тебе образити, але ти – найкраща мама на світі. З днем Матері, моя рідна! Бажаю тобі з роками ставати тільки краще і щасливіше, з кожним днем здоровшати та радіти всьому хорошому, а все хороше хай відбувається постійно!

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Вітаю найчудовішу жінку на світі, яка подарувала мені життя, навчила мене правильно жити. Я бажаю тобі, рідна, щоб хвороби та біди обходили тебе стороною. Нехай в житті буде тільки радість, нехай в пам'яті спливають тільки щасливі моменти, нехай в майбутньому чекає тільки удача. Для мене ти завжди будеш еталоном жінки, я тебе шалено люблю. З Днем Матері, матусю!

***

Вітаю найпрекраснішу, чудову, розкішну, добру, чарівну, ідеальну жінку. Всі ці компліменти для тебе матуся! Ти заслуговуєш найпрекрасніших слів і компліментів, ти заслуговуєш, щоб весь світ лежав у твоїх ніг. Я бажаю, щоб ніякий смуток і печаль не змогла затьмарити краси твоєї посмішки та світла твоїх очей. Щоб твоє здоров'я ніколи не похитнулося і не приносило занепокоєння. Нехай твоє серце тільки радіє і насолоджується світлом, добробутом і спокоєм. З Днем матері!

***

Сьогодні всіх мам вітаємо,

Бажаємо їм щастя, любові!

Їм вітання складаємо,

Вірші присвячуємо їм свої!

Нехай дні ваші світлими будуть,

Нехай вас не згинають роки,

Нехай діти до вас шлях не забудуть,

Опорою вам будуть завжди!

***

Спасибі, мамо,

За світло, за ласку, за пораду,

Нехай син я і не кращий самий,

Але краще мами у світі немає!

***

Матінка

На Україні

Мати звуть

У нас понині!

Будь же,

Матінко моя,

Ти здорова

І жива!

***

Маму сьогодні привітати поспішаю

І побажати їй успіху великого!

Мама, тебе я дуже люблю,

Будь же щаслива і будь здорова!

***

Мама – завжди мама,

Де б не жила вона!

В Україні День матері –

Святкує нині вся країна!

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Всіх матерів ми зараз вітаємо,

Виростити добрих діточок бажаємо!

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