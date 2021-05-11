Брітні Спірс показала зухвалий танець у леопардовому облягаючому комбінезоні: відео

Популярна американська співачка Брітні Спірс здивувала мережу свіжим відео. На кадрах артистка похизувалася фігурою в облягаючому комбінезоні.

Так, 39-річна Брітні Спірс у новому ролику постала перед підписниками у спокусливому леопардовому наряді. У такому зухвалому образі зірка вирішила станцювати на камеру. Тож співачка зобразила кілька зухвалих поз, а пікантний лук вона доповнила чорними босоніжками на довгій шпильці.

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"Міс киця любить кусатися. Будьте обережні, пані та панове", – підписала кадри виконавиця.

Користувачі мережі оцінили новий ролик Спірс і залишили під ним безліч коментарів.

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