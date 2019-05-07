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Вірші до Дня матері 2019: найкращі привітання у віршах для мами

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Вірші про маму до свята Дня матері

Найкращі вірші на День матері українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас оригінальні поезії про маму, а також привітання з Днем матері у віршах, які допоможуть поздоровити найріднішу в світі людину. Ваша ненька заслуговує на хороші слова, тож не лінуйтеся і шукайте найкрасивіший вірш!

Вірші на День матері потішать ваших матусь у їхнє свято, яке в 2019 році випадає на неділю, 12 травня. Кожен з нас просто зобов'язаний привітати свою маму, тому в жодному випадку не забудьте про цю дату. Їй не потрібні коштовні подарунки, але красиві вітання від дорослих і дітей точно будуть доречні.

Тут більше: Привітання з Днем матері українською мовою

Якщо вам бракує слів, щоб висловити свою вдячність та любов, не хвилюйтеся – ми вже подбали про це! Зібрали для вас гарні та оригінальні вірші до Дня матері: тисніть на пункт, переходьте на потрібний розділ та обирайте найбільш підходящий вірш ;)

  1. Привітання з Днем матері у віршах
  2. Вірші до Дня матері
  3. Короткі вірші на День Матері
  4. Дитячі вірші про маму

Привітання з Днем матері 2019 у віршах

***

Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
хай все удається тобі!

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоровя з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Вірш-привітання мамі від дочки

Мамо рідна! Разом з татом ми
Вітаємо зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров'я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання
І великого КОХАННЯ!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.
Я Тобі бажаю радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога матусю – будь завжди щаслива.
Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,
Синього неба і все, що я маю.
Нехай Тебе любить, хто милий душі,
Цього я від серця бажаю Тобі!

***

В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!

***

Вірш для мами і бабусі

Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець
Вам щирого здоров'я дав
І щоб 100 літ він Вас оберігав!
Спасибі вам за руки робочі,
За довгі, нелегкі й недоспані ночі,
То ж зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров'я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

***

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров'я, радість і достаток
Стеляться на вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!

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Мамо, зі святом тебе!

Красиві вірші про маму до Дня матері

***

Мама! Найдорожче слово в світі
Де б не був ти, що б ти не робив.
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем відданим тобі!
І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, мамо, дякую тобі!
За все, що маю і що буду мати!

***

Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров'я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!

***

Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум'я цвіло,
То ми б для тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Даруємо тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей,
А ти, красива, горда і щаслива,
До сотні літ стрічала щоб гостей!

***

Мама старенька стоїть на воротах,
Від сліз солених її очі печуть.
Чекає дітей, у щоденних турботах,
А діти невдячні додому не йдуть.
Бо нічого в світі краще нема,
як на тебе чекає ще мати жива!
Відвідай її хоч раз у неділю,
бо стомлена мама плекає надію.
Коли ти прийдеш і мама зрадіє,
Тобі все простить і все зрозуміє.
Ніхто так не вміє, як мама пробачити.
Дай її Боже ще трохи прожити!
Приїжджайте до мами у вільну хвилину.
Бо роки летять і летять без упину.
Любіть свою маму, коли ще жива!
Бо колись схаменетесь – а її вже нема...

***

Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша мати.
Так дай же, Боже, у колі роду,
У колі роду, а в хаті згоду.
Щастя, любові, добру долю,
Вчинивши тим самим задуману волю.

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!

***

Турботи, клопоти, робота, діти —
Усе встигали Ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити.
І ось сьогодні, в день цей урочистий,
Ми просим Вас за це нас всіх простити,
Хоч знаємо, що слів цих буде мало.

***

Найсвятіші молитви, що йдуть до Бога,
Це твої, коли я йду у путь-дорогу.
Найрідніший блиск очей, що впав сльозою,
Бачу я, коли прощаюся з тобою.
Вірна мамина любов пресвятая
Нас, дітей, від бід усіх оберігає.
Добре серце матерів не старіє,
Нас теплом своїм завжди обігріє.
Хоч позве мене життя в світ далеко.
Хоч іти поміж чужих, ой, нелегко,
Пісня мамина в душі моїй лунає.
Слово мами – оберіг в чужому краї.
Я завжди, де б не була, спішу додому:
Та мою розвіє тугу і утому
Ніжна посмішка очей, що так чекають
І у неба лиш добра мені благають.

Поздоровлення з Днем матері - фото 245733
Поздоровлення з Днем матері

Короткі вірші для мами на День Матері

***

Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров'я і миру
в домі твоєму завжди!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!

***

Слів чудових безліч хочеться сказати
І всього багато щиро побажати.
Скільки є на світі квітів, а на них роси, –
Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди.
Щоб кожен день здавався святом –
Квітучим, щедрим і багатим!

***

Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з'являються сльози,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

***

Вас щиро вітає вся наша родина,
Матусю рідненька, матусю єдина,
Усі ми вас любим і всі поважаєм,
Усі ми вам щастя, здоров'я бажаєм.

Зробіть подарунок мамі - фото 245738
Зробіть подарунок мамі

Дитячі вірші про маму на свято

***

Ти для мене цілий світ!
І хоч я мала дитина,
Хоч мені лиш кілька літ,
Та тебе, матусю мила,
Я кохаю над життя
І бажаю: будь щаслива,
Наче квітка весняна!

***

Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!

***

Hаша мама, мов калина,
Як прекрасна ружа,
Хоч літа тихенько плинуть,
Ще весела й дужа.
До людей усіх привітна,
До діток ласкава,
Добра іде про матусю
Поміж люди слава!

***

Я гілочку мімози
Поставлю на вікні,
І квіточки жовтенькі
Всміхаються мені!
Велика таємниця
Існує поміж нами:
Цю гілочку мімози
Я подарую мамі.

***

Мати квіти посадила
Під віконцем біля хати,
Hаче діти тії квіти
Стала доглядати.
Діточок, як квіточок, –
Цілий вік ростила,
Hедоїла, недоспала…
Звідки в мами сила?
Із любові, із серденька,
Із теплого літа…
Hаша матінка в родині
Hаче сонце світить!

***

Віршик матусі від донечки

Хто розкаже мені казку?
Хто щедріший всіх на ласку?
Ти, матусю, наймиліша!
В цілім світі найрідніша!
Хто нас ніжить і голубить,
пестить, гладить, ніжно й любо
пригортає до серденька?
Ти, моя найкраща ненька!

***

Віршик для мами від сина

Мамо, добре, що ти є, —
Ніжне сонечко моє!
Від твоєї теплоти
Так і хочеться рости…
Найгарнішу, найдобрішу,
Я люблю тебе найбільше!
І коли дорослим стану,
Теж любить не перестану!
Бо ріднішої, ніж ти,
В цілім світі не знайти!
Добре, мамо, що ти є, —
Тепле сонечко моє!

***

Всі маршрути і адреси,
Всі сенсації із преси,
Ціни, модні кольори,
Телефонні номери,
Як робити, як питати,
Пробачати, їсти, спати,
Торт пекти і прати плями
Знають мами, тільки мами!
– От за це їм, – каже тато,
Люди влаштували свято.

***

Матусю, дай ручки твої поцілую,
За шийку тебе обійму
І щічки погладжу.
Ти знаєш, матусю,
Як дуже тебе я люблю!
І ти мене любиш, хоч я неслухняна,
Частенько і шкоду роблю.
Та ти все пробачиш, мене поцілуєш,
І я тебе дуже люблю!

Вітання для мами від дітей - фото 245735
Вітання для мами від дітей

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