Вірші до Дня матері 2019: найкращі привітання у віршах для мами

Найкращі вірші на День матері українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас оригінальні поезії про маму, а також привітання з Днем матері у віршах, які допоможуть поздоровити найріднішу в світі людину. Ваша ненька заслуговує на хороші слова, тож не лінуйтеся і шукайте найкрасивіший вірш!

Вірші на День матері потішать ваших матусь у їхнє свято, яке в 2019 році випадає на неділю, 12 травня. Кожен з нас просто зобов'язаний привітати свою маму, тому в жодному випадку не забудьте про цю дату. Їй не потрібні коштовні подарунки, але красиві вітання від дорослих і дітей точно будуть доречні.

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Якщо вам бракує слів, щоб висловити свою вдячність та любов, не хвилюйтеся – ми вже подбали про це! Зібрали для вас гарні та оригінальні вірші до Дня матері: тисніть на пункт, переходьте на потрібний розділ та обирайте найбільш підходящий вірш ;)

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоровя з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Вірш-привітання мамі від дочки

Мамо рідна! Разом з татом ми

Вітаємо зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого КОХАННЯ!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Вірш для мами і бабусі

Люба бабусю і матінко мила,

Велике спасибі, що Ви нас зростили.

Ми просимо з глибин сердець,

Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець

Вам щирого здоров'я дав

І щоб 100 літ він Вас оберігав!

Спасибі вам за руки робочі,

За довгі, нелегкі й недоспані ночі,

То ж зичимо Вам ще чимало прожити,

Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна

Хай здоров'я, радість і достаток

Стеляться на вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує Вам багато літ.

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи

І до 100 років Ви для нас жили!

Мамо, зі святом тебе!

***

Мама! Найдорожче слово в світі

Де б не був ти, що б ти не робив.

Назавжди вона твій шлях освітить

Ніжним серцем відданим тобі!

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, мамо, дякую тобі!

За все, що маю і що буду мати!

***

Спасибі, матусю, що життя дарували,

Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.

Здоров'я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей – тепла,

На многії щасливії літа!

***

Якби в словах була пророча сила,

А в серці полум'я цвіло,

То ми б для тебе все зробили,

Щоб дня в житті сумного не було.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе поміж людей,

Найкращі всі на світі квіти

Даруємо тобі у цей святковий день.

Достатком хай оселя буде повна,

Нехай скликає внуків та дітей,

А ти, красива, горда і щаслива,

До сотні літ стрічала щоб гостей!

***

Мама старенька стоїть на воротах,

Від сліз солених її очі печуть.

Чекає дітей, у щоденних турботах,

А діти невдячні додому не йдуть.

Бо нічого в світі краще нема,

як на тебе чекає ще мати жива!

Відвідай її хоч раз у неділю,

бо стомлена мама плекає надію.

Коли ти прийдеш і мама зрадіє,

Тобі все простить і все зрозуміє.

Ніхто так не вміє, як мама пробачити.

Дай її Боже ще трохи прожити!

Приїжджайте до мами у вільну хвилину.

Бо роки летять і летять без упину.

Любіть свою маму, коли ще жива!

Бо колись схаменетесь – а її вже нема...

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша мати.

Так дай же, Боже, у колі роду,

У колі роду, а в хаті згоду.

Щастя, любові, добру долю,

Вчинивши тим самим задуману волю.

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов'ї,

Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Турботи, клопоти, робота, діти —

Усе встигали Ви зробити,

А ми, чого гріха таїти,

Не вміли все це оцінити.

І ось сьогодні, в день цей урочистий,

Ми просим Вас за це нас всіх простити,

Хоч знаємо, що слів цих буде мало.

***

Найсвятіші молитви, що йдуть до Бога,

Це твої, коли я йду у путь-дорогу.

Найрідніший блиск очей, що впав сльозою,

Бачу я, коли прощаюся з тобою.

Вірна мамина любов пресвятая

Нас, дітей, від бід усіх оберігає.

Добре серце матерів не старіє,

Нас теплом своїм завжди обігріє.

Хоч позве мене життя в світ далеко.

Хоч іти поміж чужих, ой, нелегко,

Пісня мамина в душі моїй лунає.

Слово мами – оберіг в чужому краї.

Я завжди, де б не була, спішу додому:

Та мою розвіє тугу і утому

Ніжна посмішка очей, що так чекають

І у неба лиш добра мені благають.

Поздоровлення з Днем матері

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

в домі твоєму завжди!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Слів чудових безліч хочеться сказати

І всього багато щиро побажати.

Скільки є на світі квітів, а на них роси, –

Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди.

Щоб кожен день здавався святом –

Квітучим, щедрим і багатим!

***

Хай Вас обминають невдачі і грози,

Хай тільки від радості з'являються сльози,

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа!

***

Вас щиро вітає вся наша родина,

Матусю рідненька, матусю єдина,

Усі ми вас любим і всі поважаєм,

Усі ми вам щастя, здоров'я бажаєм.

Зробіть подарунок мамі

***

Ти для мене цілий світ!

І хоч я мала дитина,

Хоч мені лиш кілька літ,

Та тебе, матусю мила,

Я кохаю над життя

І бажаю: будь щаслива,

Наче квітка весняна!

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

***

Hаша мама, мов калина,

Як прекрасна ружа,

Хоч літа тихенько плинуть,

Ще весела й дужа.

До людей усіх привітна,

До діток ласкава,

Добра іде про матусю

Поміж люди слава!

***

Я гілочку мімози

Поставлю на вікні,

І квіточки жовтенькі

Всміхаються мені!

Велика таємниця

Існує поміж нами:

Цю гілочку мімози

Я подарую мамі.

***

Мати квіти посадила

Під віконцем біля хати,

Hаче діти тії квіти

Стала доглядати.

Діточок, як квіточок, –

Цілий вік ростила,

Hедоїла, недоспала…

Звідки в мами сила?

Із любові, із серденька,

Із теплого літа…

Hаша матінка в родині

Hаче сонце світить!

***

Віршик матусі від донечки

Хто розкаже мені казку?

Хто щедріший всіх на ласку?

Ти, матусю, наймиліша!

В цілім світі найрідніша!

Хто нас ніжить і голубить,

пестить, гладить, ніжно й любо

пригортає до серденька?

Ти, моя найкраща ненька!

***

Віршик для мами від сина

Мамо, добре, що ти є, —

Ніжне сонечко моє!

Від твоєї теплоти

Так і хочеться рости…

Найгарнішу, найдобрішу,

Я люблю тебе найбільше!

І коли дорослим стану,

Теж любить не перестану!

Бо ріднішої, ніж ти,

В цілім світі не знайти!

Добре, мамо, що ти є, —

Тепле сонечко моє!

***

Всі маршрути і адреси,

Всі сенсації із преси,

Ціни, модні кольори,

Телефонні номери,

Як робити, як питати,

Пробачати, їсти, спати,

Торт пекти і прати плями

Знають мами, тільки мами!

– От за це їм, – каже тато,

Люди влаштували свято.

***

Матусю, дай ручки твої поцілую,

За шийку тебе обійму

І щічки погладжу.

Ти знаєш, матусю,

Як дуже тебе я люблю!

І ти мене любиш, хоч я неслухняна,

Частенько і шкоду роблю.

Та ти все пробачиш, мене поцілуєш,

І я тебе дуже люблю!

Вітання для мами від дітей

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