На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем матері від дочки: щирі побажання мамі на свято
-
- 25
Привітання з Днем Матері 2020 від доньки – у нашій добірці! Зібрали красиві побажання мамі своїми словами у прозі, а також вітання у віршах, короткі смс та листівки, якими можна поздоровити найріднішу.
У День матері важливо нагадати мамі про свою вдячність та любов! Пам'ятайте, що головне не дорогі подарунки, а звичайна увага. Якщо ви не поруч зі своєю ненькою – привітайте її телефоном або надішліть гарне вітання.
Ось найкращі побажання до Дня матері! Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Побажання прозою і своїми словами
- Короткі смс вітання
- Вітальні відкритки та листівки
Привітання з Днем матері у віршах від доньки
***
Своїй мамі, скажу я "Спасибі!",
За народження своє на землі.
За безсонні та довгі ночі,
І слова любові, в темряві.
Ти, мій в житті – ангел-хранитель.
Ти, наставник мій головний і, друг.
Тільки ти ніколи не скривдиш,
Ти дорожче мені за всіх!
***
З Днем Матері! Спасибі тобі, мама,
За ніжну любов твою і ласку,
Прости, буваю я часом вперта,
Характер мій – не цукор і не казка.
Бажаю всією душею тобі здоров'я,
Від щастя серце нехай тремтить рибкою,
Зігрію я тебе своєю любов'ю,
Нехай світиться лице твоє посмішкою!
***
Сьогодні буде сонце, небо синьо,
День матері сьогодні в Україні!
Ви, наші мами, з дивовижними, добрими очима,
Будь ласка, будьте поруч з дитиною,
Для вас завжди малими ми залишаємося,
Як в дитинстві, ми сьогодні посміхаємось!
***
Вклонімося ми низько до землі
Всім нашим мамам – і мертвим, і живим,
За те, що в ласці та любові ми росли,
За нас готові на будь-які жертви вони.
Вони нам життя щасливе дарували,
Вчили правильно на світі жити,
Вони любов'ю шлях наш осявали,
Намагалися нам прикладом бути.
Нехай наші мами будуть живі вічно,
Нехай дарує Бог здоров'я їхнім серцям,
Нехай життя, завжди таке швидкоплинне,
Дасть довгий щасливий шлях для наших мам.
***
Мамочка любима,
Рідна та єдина,
З Днем Матері вітаю,
Щастя тобі побажаю.
Щоб жила ти довго-довго,
Щоб легка була дорога,
Щоб вітри, дощі та гради,
Залишилися позаду.
Тут більше: 54 найкращі привітання з дн у віршах
Поздоровлення від донечки до Дня матері у прозі
***
Сьогодні ми вітаємо всіх матусь! Тих, хто має це горде звання роками й тих, хто тільки збирається його приміряти. Бажаємо вам нескінченної любові ваших дітей, впевненості в їх щасливе майбутнє, успіхів у цій славній і нелегкій кар'єрі.
***
Я вітаю тебе, дорога матуся, з прекрасним святом – Днем матері! Це свято найчистішої любові, втілення ніжності та життя! Ти найдорожча людина в моєму житті, і я ніколи не втомлюся дякувати тобі за те, що ти зробила для мене!
***
Улюблена мама, спасибі тобі за все, що ти для мене зробила і продовжуєш робити! Без тебе я б ніколи нічого не добилася. Твоя турбота і материнська любов завжди та всюди мене оберігають. Будь щаслива, рідна, міцного тобі здоров'я і довгих років життя. Люблю і цілую!
***
Мамо, вітаю тебе з твоїм професійним святом – Днем матері! Хочу тобі в дечому зізнатися... найбільше у житті я хочу бути схожою на тебе! Ти в мене найкраща і нехай усі мені заздрять! Коли я виросту, я теж буду такою розумною, гарною та найкращою мамою для твоїх онуків!
***
Мамочка, мила моя ластівка! Вітаю тебе з Днем Матері! Скільки сенсу, тепла і ласки зберігають твої руки, погляд, обійми. Безмежного щастя тобі, мамуся, міцного здоров'я та довголіття. Нехай забудуться сьогодні всі образи та розчарування, адже ти мій ангел, якого я люблю!
Короткі смс вітання для матусі на День матері від дитини
***
День матері сьогодні відзначаємо,
За вас важливіше і ближче у світі не маємо,
Ми вам здоров'я міцного бажаємо,
І довгих, щасливих років!
***
Сьогодні свято мами!
Цілую міцно-міцно,
І міцно обіймаю,
Милій та коханій
Здоров'я побажаю!
***
Бажаю, щоб дбали про вас,
Діти й дзвонили, й писали,
Щоб одиноких днів,
Ви в долі своїй не знали!
***
Сьогодні маму зі святом вся країна вітає.
Мамі кожен здоров'я і тепла нехай забажає.
Від маминих рук стає так тепло і світло.
Живіть довго, рідні – і буде всім добре!
***
Всіх на світі матерів
Ми сьогодні вітаємо,
Щоб любили діти вас,
Від душі ми побажаємо!
Вітальні картинки, листівки і відкритки мамі від доні
До теми: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:14Вчені знайшли пояснення таємничому "зникненню" Місяця у 1110 році
-
14:48NASA перетворило фото Всесвіту на музичну композицію
-
14:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
14:00Skoda розробила перший електрокар: загадковий Enyaq
-
13:43Google і Facebook залишать співробітників дистанційно до кінця року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:15Оля Полякова розповіла про конфлікт з Лободою
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
12:21Fortnite побив ще один рекорд: мільйони користувачів у захваті
-
11:45Світоліна видала несподівану правду про свої стосунки
-
11:11Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу
-
11:00Привітання з Днем матері від дочки: щирі побажання мамі на свято
-
10:43У США рекордне безробіття за півстоліття
-
10:19Ірина Білик показала архівний кадр в абсолютно несподіваному образі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:47Учені оцінили можливість зараження коронавірусом через воду
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
-
09:20Ці напої корисно пити зранку
-
08:59Японська студія Ghibli випустила відеоекскурсії по своєму музею
-
08:33Lamborghini представили нову шикарну модель з лінійки Huracan
-
08:13Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів
- 08 травня
-
21:54Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
21:119 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
-
08:13Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів
- 08 травня
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
14:26Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах
-
11:14IKEA запустила онлайн продаж в Україні: відомі ціни на товари
-
09:11Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня
-
07:15Погода в Україні 8 травня: потепління наближається
- 07 травня
-
21:567 причин займатися сексом вранці, а не ввечері
-
20:10Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка
-
18:21Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
-
16:14Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
-
14:00Що робити далі? 5 книг, які допоможуть виробити стратегію
-
13:02TVORCHI – Мова тіла: дивіться новий кліп гурту, що став відкриттям Нацвідбору
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня
-
07:15Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
- 06 травня
-
21:51ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
-
19:05Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно
-
17:20Як швидко та легко прибрати пташиний послід з кузова автомобіля
-
14:38Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень
-
12:15Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня