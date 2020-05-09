Привітання з Днем матері від дочки: щирі побажання мамі на свято

Привітання з Днем Матері 2020 від доньки – у нашій добірці! Зібрали красиві побажання мамі своїми словами у прозі, а також вітання у віршах, короткі смс та листівки, якими можна поздоровити найріднішу.

У День матері важливо нагадати мамі про свою вдячність та любов! Пам'ятайте, що головне не дорогі подарунки, а звичайна увага. Якщо ви не поруч зі своєю ненькою – привітайте її телефоном або надішліть гарне вітання.

Ось найкращі побажання до Дня матері! Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:​

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Своїй мамі, скажу я "Спасибі!",

За народження своє на землі.

За безсонні та довгі ночі,

І слова любові, в темряві.

Ти, мій в житті – ангел-хранитель.

Ти, наставник мій головний і, друг.

Тільки ти ніколи не скривдиш,

Ти дорожче мені за всіх!

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З Днем Матері! Спасибі тобі, мама,

За ніжну любов твою і ласку,

Прости, буваю я часом вперта,

Характер мій – не цукор і не казка.

Бажаю всією душею тобі здоров'я,

Від щастя серце нехай тремтить рибкою,

Зігрію я тебе своєю любов'ю,

Нехай світиться лице твоє посмішкою!

***

Сьогодні буде сонце, небо синьо,

День матері сьогодні в Україні!

Ви, наші мами, з дивовижними, добрими очима,

Будь ласка, будьте поруч з дитиною,

Для вас завжди малими ми залишаємося,

Як в дитинстві, ми сьогодні посміхаємось!

***

Вклонімося ми низько до землі

Всім нашим мамам – і мертвим, і живим,

За те, що в ласці та любові ми росли,

За нас готові на будь-які жертви вони.

Вони нам життя щасливе дарували,

Вчили правильно на світі жити,

Вони любов'ю шлях наш осявали,

Намагалися нам прикладом бути.

Нехай наші мами будуть живі вічно,

Нехай дарує Бог здоров'я їхнім серцям,

Нехай життя, завжди таке швидкоплинне,

Дасть довгий щасливий шлях для наших мам.

***

Мамочка любима,

Рідна та єдина,

З Днем Матері вітаю,

Щастя тобі побажаю.

Щоб жила ти довго-довго,

Щоб легка була дорога,

Щоб вітри, дощі та гради,

Залишилися позаду.

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Сьогодні ми вітаємо всіх матусь! Тих, хто має це горде звання роками й тих, хто тільки збирається його приміряти. Бажаємо вам нескінченної любові ваших дітей, впевненості в їх щасливе майбутнє, успіхів у цій славній і нелегкій кар'єрі.

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Я вітаю тебе, дорога матуся, з прекрасним святом – Днем матері! Це свято найчистішої любові, втілення ніжності та життя! Ти найдорожча людина в моєму житті, і я ніколи не втомлюся дякувати тобі за те, що ти зробила для мене!

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Улюблена мама, спасибі тобі за все, що ти для мене зробила і продовжуєш робити! Без тебе я б ніколи нічого не добилася. Твоя турбота і материнська любов завжди та всюди мене оберігають. Будь щаслива, рідна, міцного тобі здоров'я і довгих років життя. Люблю і цілую!

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Мамо, вітаю тебе з твоїм професійним святом – Днем матері! Хочу тобі в дечому зізнатися... найбільше у житті я хочу бути схожою на тебе! Ти в мене найкраща і нехай усі мені заздрять! Коли я виросту, я теж буду такою розумною, гарною та найкращою мамою для твоїх онуків!

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Мамочка, мила моя ластівка! Вітаю тебе з Днем Матері! Скільки сенсу, тепла і ласки зберігають твої руки, погляд, обійми. Безмежного щастя тобі, мамуся, міцного здоров'я та довголіття. Нехай забудуться сьогодні всі образи та розчарування, адже ти мій ангел, якого я люблю!

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День матері сьогодні відзначаємо,

За вас важливіше і ближче у світі не маємо,

Ми вам здоров'я міцного бажаємо,

І довгих, щасливих років!

***

Сьогодні свято мами!

Цілую міцно-міцно,

І міцно обіймаю,

Милій та коханій

Здоров'я побажаю!

***

Бажаю, щоб дбали про вас,

Діти й дзвонили, й писали,

Щоб одиноких днів,

Ви в долі своїй не знали!

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Сьогодні маму зі святом вся країна вітає.

Мамі кожен здоров'я і тепла нехай забажає.

Від маминих рук стає так тепло і світло.

Живіть довго, рідні – і буде всім добре!

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Всіх на світі матерів

Ми сьогодні вітаємо,

Щоб любили діти вас,

Від душі ми побажаємо!

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