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Привітання з Днем матері 2019: найкращі вітання українською мовою
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Привітання з Днем матері 2019 українською мовою потішать наших найдорожчих жінок! Зібрали для вас красиві вітання у віршах, прозі та смс, а також оригінальні відео та картинки, які допоможуть поздоровити маму, бабусю або ж подругу в їхнє свято.
Красиві привітання обов'язково подарують хороший настрій всім жінкам, які вже носять горде звання мами, а також тим, хто отримає його в майбутньому. У 2019 році День матері випадає на неділю, 12 травня, тож час готувати поздоровлення.
Пам'ятайте, що головне не коштовні подарунки, а увага. Тож навіть якщо ви не поруч зі своєю ненькою – привітайте її телефоном своїми словами, або ж надішліть гарне вітання мамі, бабусі, свекрусі, сестрі, колезі, подрузі та, звісно, коханій дружині в їхнє свято.
Ось найкращі побажання до Дня матері: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!
- Привітання у віршах
- SMS-вітання
- Найкращі побажання у прозі
- Прикольні поздоровлення у відео
- Гарні вітальні листівки
Привітання з Днем матері 2019 у віршах
Для мами
Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
***
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоровя з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
Для бабусі
Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець
Вам щирого здоров'я дав
І щоб 100 літ він Вас оберігав!
Спасибі вам за руки робочі,
За довгі, нелегкі й недоспані ночі,
То ж зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!
***
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці весняні гарні дні,
Бо Ви для нас й дружина, і бабуся, й мати,
І кращої немає на землі!
Ви всю свою ласку і тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров'я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас!
Для свекрухи
Для мене ви не просто свекруха,
Ви для мене друга мама,
Що так мені з вами пощастить,
Я навіть не могла чекати!
З Днем матері я Вас вітаю!
І чоловік, і діти – всі зі мною.
Бажаємо щастя вам без краю,
Щоб в життя мир був і спокій!
***
День матері – таке прекрасне свято,
Адже хто рідніше людям, як не мати?
І з радістю поспішаю я вас привітати,
Хочу спасибі, мамо, за все вам сказати.
За те, що в доброті зростили сина,
За те, що я із ним тепер щаслива!
Для тітки
Сьогодні тітку вітаю,
І від душі хочу сказати –
Здоров'я міцного бажаю!
Ти, тьотю, віддана мати.
Завжди такою ж залишайся
***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрії слова,
Вам ніколи, тітонько, спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, тітко, горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!
Для хресної та куми
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Хай доля боронить від лиха й біди,
Лишайся ж ти, хресна, такою завжди!
***
Хресна, з днем матері
Вас я вітаю!
Бути такою уважною
Я завжди бажаю.
Мама ви прекрасна
Для своїх дітей,
Їх посмішка ясна
Гріє нехай як весна!
Для сестри
Хочу улюблену сестру
З днем матері привітати,
Ти збережи свою красу,
Зумій іще додати!
Нещодавно ми були дітьми,
Вже мамою ти стала.
Бажаю щастя і любові!
І щоб усього вистачало!
Для подруги
З днем матері прийми вітання
У цей прекрасний, світлий день,
З дитям твоїм тобі бажаю
Побільше щирих одкровень.
Хай буде дружба лиш між вам,
Хай материнство світ несе,
Хай кожен день дарує радість.
Любов хай від біди спасе.
Бажаю щастя в материнстві,
Натхнення – в усмішках дітей,
Приємних, радісних моментів
І більше райдужних вістей.
***
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Тут більше: Найкращі вірші-привітання до Дня матері
SMS вітання для мами
***
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
***
Мамусю рідна, кохана моя,
Сьогодні це свято – лиш тільки для тебе.
Бажаю тобі я щастя й добра,
І віри, й надії, і мирного неба.
***
Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров'я і миру
в домі твоєму завжди!
***
Слів чудових безліч хочеться сказати
І всього багато щиро побажати,
Скільки є на світі квітів, а на них роси, –
Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди!
***
Вітає Вас щиро уся наша велика родина,
Матінко дорога, матусю єдина,
Всі ми Вас любимо і всі поважаєм,
Всі ми Вам здоров'я і щастя бажаєм.
***
Нехай щасливі будуть діти,
Здорові будуть хай завжди,
Разом із ними до досягнень
Ти по дорозі долі йди!
***
В день матері прийми вітання
І побажання лиш добра,
Нехай дарує тобі сили
Ця місія свята твоя!
***
З днем матері, мила матусю,
Люба моя, найніжніша,
Будь завжди здорова та гарна,
І за сонечко навіть миліша!
***
Мамо, не можу я слів підібрати,
Щоб, моя люба, тебе привітати,
Довго живи, не хворій, будь весела,
Хай лине щастя, неначе джерела,
Перед тобою, матусю, вклоняюсь,
Все буде добре, завжди сподіваюсь!
***
Хай лиш радість дарують діти
І здоровими ростуть.
Щастя, мир, добро, удачу
У життя принесуть!
Поздоровлення мамі прозою
***
Низько вклоняюся вам, мамо, за терпіння, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи всі негаразди, виховали мене. Тож здоров'я вам, тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди!
***
Ви мені дарували любов і домашній затишок, тихенько молилися і просили Бога про гарну долю для мене, а коли я засмучував Вас – ніколи довго не сердилися. Спасибі, мамо, за все: за турботу, підтримку в скрутну хвилину і за Вашу велику любов. З Днем матері!
***
Мама завжди переймається за свою дитину: хоч їй 5 років, хоч 50. Але я тебе прошу, мамо, поменше витрачай свої безцінні нерви на мене! Не хвилюйся так сильно, адже твоє здоров'я для мене найважливіше! Люблю тебе.
***
Кохана матусю! У твоє свято я хочу тебе міцно обійняти і привітати з Днем матері! Залишайся такою ж красивою і щасливою, як сьогодні! Нехай усмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах, а заповітні бажання виконуються, немов за помахом чарівної палички!
***
Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров'я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!
***
Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш – і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш, бо ти – моя найкраща подруга. Я бажаю тобі бути здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію і молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна!
***
Свекрусі
Дорога свекрухо, кажуть, що дружина ніколи не зможе замінити своєму чоловіку його власну маму. Це неправда! Але таку добру, чуйну, ласкаву маму, як ви, і замінювати не треба, тому що ви для мене стали другою мамою. Зі святом вас, усіх благ!
***
Сестрі
Сестричко, ти знаєш про те, що ти найкраща мама на світі. Ми тут порадилися з моїм племінником (племінницею) і вирішили, що тобі необхідно стати мамою вдруге. Я буду чекати поповнення у вашій родині з нетерпінням. З Днем матері!
***
Прикольне вітання подрузі
Подружко, вітаю тебе з днем матері! Зовсім недавно ми з тобою ще самі були дітьми, грали в дочки-матері, а тепер обидві мами! Вітаю тебе з нашим святом :)
***
Тещі
Дорога тещо, ви знаєте, що ви найпрекрасніша мама на світі, але не тільки для моєї дружини, а ще й для мене – свого зятя. З Днем матері, щастя, здоров'я і всіх благ!
***
Жартівливе привітання для дружини
Дорога, наша дитина знову щось накоїла в школі. Це все сталося тому, що ти не стежиш за нею. А знаєш, що вона зробила? Склала вірш про свою маму до Дня матері. Тому що ти – найкраща мама на світі, і ми всі тебе дуже любимо. Зі святом!
Відео привітання на День матері
На заставку не зважайте – тисніть на відео і воно буде відтворюватися:
Картинки та листівки до Дня матері
Більше картинок: Оригінальні листівки та відкритки для привітання мами
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