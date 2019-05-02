Привітання з Днем матері 2019: найкращі вітання українською мовою

Привітання з Днем матері 2019 українською мовою потішать наших найдорожчих жінок! Зібрали для вас красиві вітання у віршах, прозі та смс, а також оригінальні відео та картинки, які допоможуть поздоровити маму, бабусю або ж подругу в їхнє свято.

Красиві привітання обов'язково подарують хороший настрій всім жінкам, які вже носять горде звання мами, а також тим, хто отримає його в майбутньому. У 2019 році День матері випадає на неділю, 12 травня, тож час готувати поздоровлення.

Пам'ятайте, що головне не коштовні подарунки, а увага. Тож навіть якщо ви не поруч зі своєю ненькою – привітайте її телефоном своїми словами, або ж надішліть гарне вітання мамі, бабусі, свекрусі, сестрі, колезі, подрузі та, звісно, коханій дружині в їхнє свято.

Ось найкращі побажання до Дня матері: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

Для мами

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоровя з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

Для бабусі

Люба бабусю і матінко мила,

Велике спасибі, що Ви нас зростили.

Ми просимо з глибин сердець,

Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець

Вам щирого здоров'я дав

І щоб 100 літ він Вас оберігав!

Спасибі вам за руки робочі,

За довгі, нелегкі й недоспані ночі,

То ж зичимо Вам ще чимало прожити,

Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

***

Ми Вас, рідненька, раді привітати

У ці весняні гарні дні,

Бо Ви для нас й дружина, і бабуся, й мати,

І кращої немає на землі!

Ви всю свою ласку і тепло

Віддаєте онукам і дітям.

Хоч нелегко Вам часто було,

Та усіх Ви зуміли зігріти.

Щоб Ви ще онукам весілля справляли,

Щоб доля для Вас усміхалась весь час,

Щоб довго здоров'я міцне іще мали –

Ми молимо Бога за Вас!

Для свекрухи

Для мене ви не просто свекруха,

Ви для мене друга мама,

Що так мені з вами пощастить,

Я навіть не могла чекати!

З Днем матері я Вас вітаю!

І чоловік, і діти – всі зі мною.

Бажаємо щастя вам без краю,

Щоб в життя мир був і спокій!

***

День матері – таке прекрасне свято,

Адже хто рідніше людям, як не мати?

І з радістю поспішаю я вас привітати,

Хочу спасибі, мамо, за все вам сказати.

За те, що в доброті зростили сина,

За те, що я із ним тепер щаслива!

Для тітки

Сьогодні тітку вітаю,

І від душі хочу сказати –

Здоров'я міцного бажаю!

Ти, тьотю, віддана мати.

Завжди такою ж залишайся

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрії слова,

Вам ніколи, тітонько, спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, тітко, горя Ви ніколи

І до 100 років Ви для нас жили!

Для хресної та куми

Бажаємо щастя й даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Щоб завжди здоров'я у тебе було,

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Хай доля боронить від лиха й біди,

Лишайся ж ти, хресна, такою завжди!

***

Хресна, з днем матері

Вас я вітаю!

Бути такою уважною

Я завжди бажаю.

Мама ви прекрасна

Для своїх дітей,

Їх посмішка ясна

Гріє нехай як весна!

Для сестри

Хочу улюблену сестру

З днем матері привітати,

Ти збережи свою красу,

Зумій іще додати!

Нещодавно ми були дітьми,

Вже мамою ти стала.

Бажаю щастя і любові!

І щоб усього вистачало!

Для подруги

З днем матері прийми вітання

У цей прекрасний, світлий день,

З дитям твоїм тобі бажаю

Побільше щирих одкровень.

Хай буде дружба лиш між вам,

Хай материнство світ несе,

Хай кожен день дарує радість.

Любов хай від біди спасе.

Бажаю щастя в материнстві,

Натхнення – в усмішках дітей,

Приємних, радісних моментів

І більше райдужних вістей.

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Найдорожчі матусі

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***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Мамусю рідна, кохана моя,

Сьогодні це свято – лиш тільки для тебе.

Бажаю тобі я щастя й добра,

І віри, й надії, і мирного неба.

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

в домі твоєму завжди!

***

Слів чудових безліч хочеться сказати

І всього багато щиро побажати,

Скільки є на світі квітів, а на них роси, –

Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди!

***

Вітає Вас щиро уся наша велика родина,

Матінко дорога, матусю єдина,

Всі ми Вас любимо і всі поважаєм,

Всі ми Вам здоров'я і щастя бажаєм.

***

Нехай щасливі будуть діти,

Здорові будуть хай завжди,

Разом із ними до досягнень

Ти по дорозі долі йди!

***

В день матері прийми вітання

І побажання лиш добра,

Нехай дарує тобі сили

Ця місія свята твоя!

***

З днем матері, мила матусю,

Люба моя, найніжніша,

Будь завжди здорова та гарна,

І за сонечко навіть миліша!

***

Мамо, не можу я слів підібрати,

Щоб, моя люба, тебе привітати,

Довго живи, не хворій, будь весела,

Хай лине щастя, неначе джерела,

Перед тобою, матусю, вклоняюсь,

Все буде добре, завжди сподіваюсь!

***

Хай лиш радість дарують діти

І здоровими ростуть.

Щастя, мир, добро, удачу

У життя принесуть!

Свято матері

***

Низько вклоняюся вам, мамо, за терпіння, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи всі негаразди, виховали мене. Тож здоров'я вам, тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди!

***

Ви мені дарували любов і домашній затишок, тихенько молилися і просили Бога про гарну долю для мене, а коли я засмучував Вас – ніколи довго не сердилися. Спасибі, мамо, за все: за турботу, підтримку в скрутну хвилину і за Вашу велику любов. З Днем матері!

***

Мама завжди переймається за свою дитину: хоч їй 5 років, хоч 50. Але я тебе прошу, мамо, поменше витрачай свої безцінні нерви на мене! Не хвилюйся так сильно, адже твоє здоров'я для мене найважливіше! Люблю тебе.

***

Кохана матусю! У твоє свято я хочу тебе міцно обійняти і привітати з Днем матері! Залишайся такою ж красивою і щасливою, як сьогодні! Нехай усмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах, а заповітні бажання виконуються, немов за помахом чарівної палички!

***

Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров'я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

***

Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш – і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш, бо ти – моя найкраща подруга. Я бажаю тобі бути здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію і молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна!

***

Свекрусі

Дорога свекрухо, кажуть, що дружина ніколи не зможе замінити своєму чоловіку його власну маму. Це неправда! Але таку добру, чуйну, ласкаву маму, як ви, і замінювати не треба, тому що ви для мене стали другою мамою. Зі святом вас, усіх благ!

***

Сестрі

Сестричко, ти знаєш про те, що ти найкраща мама на світі. Ми тут порадилися з моїм племінником (племінницею) і вирішили, що тобі необхідно стати мамою вдруге. Я буду чекати поповнення у вашій родині з нетерпінням. З Днем матері!

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Прикольне вітання подрузі

Подружко, вітаю тебе з днем матері! Зовсім недавно ми з тобою ще самі були дітьми, грали в дочки-матері, а тепер обидві мами! Вітаю тебе з нашим святом :)

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Тещі

Дорога тещо, ви знаєте, що ви найпрекрасніша мама на світі, але не тільки для моєї дружини, а ще й для мене – свого зятя. З Днем матері, щастя, здоров'я і всіх благ!

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Жартівливе привітання для дружини

Дорога, наша дитина знову щось накоїла в школі. Це все сталося тому, що ти не стежиш за нею. А знаєш, що вона зробила? Склала вірш про свою маму до Дня матері. Тому що ти – найкраща мама на світі, і ми всі тебе дуже любимо. Зі святом!

На заставку не зважайте – тисніть на відео і воно буде відтворюватися:

Привітання з Днем матері від сина

Вітання на День матері від сина

Картинка до Дня мами

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