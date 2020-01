New York Times назвав книжку української письменниці однією з найкращих новинок 2020 року

The New York Times опублікували список головних англомовних перекладних новинок, які не варто пропустити у 2020 році. Всього до списку увійшли 77 книг з різних країн світу: Італії, Франції, Польщі, Чехії, Канади, Швеції, Китаю та інших. Серед них – книжка української письменниці, Оксани Забужко.

Серед рекомендованих до прочитання є збірка есе "Your Ad Could Go" української письменниці Оксани Забужко.

Як говориться в описі, це історії про Помаранчеву революцію, суперництво та теніс. Книга виходить в американському видавництві Amazon Crossing з 28 квітня.

Збірку есе Оксани Забужко рекомендують до прочитання

Також автори рекомендують звернути увагу на книгу "Як нагодувати диктатора" польського репортажиста Вітольда Шабловського, перевидання Антона Чехова, біографію Фріди Кало в Парижі (Франція) і багато іншого.

Зазначимо, що раніше роман Забужко "Музей покинутих секретів" увійшов до списку найкращих книг XXI століття за версією швейцарської газети Tages Anzeiger.

