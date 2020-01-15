Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

New York Times назвав книжку української письменниці однією з найкращих новинок 2020 року

  • 31
Загалом до списку рекомендацій увійшли 77 книг - фото 1
Загалом до списку рекомендацій увійшли 77 книг

The New York Times опублікували список головних англомовних перекладних новинок, які не варто пропустити у 2020 році. Всього до списку увійшли 77 книг з різних країн світу: Італії, Франції, Польщі, Чехії, Канади, Швеції, Китаю та інших. Серед них – книжка української письменниці, Оксани Забужко.

Серед рекомендованих до прочитання є збірка есе "Your Ad Could Go" української письменниці Оксани Забужко.

І ще: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Як говориться в описі, це історії про Помаранчеву революцію, суперництво та теніс. Книга виходить в американському видавництві Amazon Crossing з 28 квітня.

Збірку есе Оксани Забужко рекомендують до прочитання - фото 379859
Збірку есе Оксани Забужко рекомендують до прочитання

Також автори рекомендують звернути увагу на книгу "Як нагодувати диктатора" польського репортажиста Вітольда Шабловського, перевидання Антона Чехова, біографію Фріди Кало в Парижі (Франція) і багато іншого.

Зазначимо, що раніше роман Забужко "Музей покинутих секретів" увійшов до списку найкращих книг XXI століття за версією швейцарської газети Tages Anzeiger.

Читайте також: 50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя

Джерело: New York Times
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
  • 12 cічня, 17:25
  • 293
Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
  • Вчора, 17:15
  • 186623
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2018301
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Культура Література