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50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя

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Ці книжки стали справжніми бестселерами - фото 1
Ці книжки стали справжніми бестселерами

Компанія NDP BookScan, яка проводить дослідження видавничого ринку, підбила підсумки десятиліття та назвала найпопулярніші бестселери, видані з 2010 року. Дізнайтесь, які книжки купували найбільше?

Опубліковані статистичні дані стосуються американського ринку, але романи з першої десятки завоювали популярність у всьому світі і навіть були екранізовані.

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ТОП 10 бестселерів десятиліття:

1. "50 відтінків сірого", Е. Л. Джеймс, 2011 рік (15,2 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377530

2. "На 50 відтінків темніше", Е. Л. Джеймс, 2011 рік (10,4 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377534

3. "50 відтінків свободи", Е. Л. Джеймс, 2012 рік (9,3 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377529

4. "Голодні ігри", Сюзен Коллінз, 2008 рік (8,7 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377528

5. "Прислуга", Кетрін Стокетт, 2009 рік (8,7 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377531

6. "Дівчина в поїзді", Пола Хокінс, 2015 рік (8,2 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377532

7. "Загублена", Гілліан Флінн, 2012 рік (8,1 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377526

8. "Винні зірки", Джон Грін, 2012 рік (8 мільйонів).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377527

9. "Дівчина з татуюванням дракона", Стіг Ларссон, 2008 рік (7,9 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377533

10. "Дивергент", Вероніка Рот, 2011 рік (6,6 мільйона).

50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя - фото 377525

А які з цих книжок ви вже прочитали? Діліться у коментарях.

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Джерело: CNN
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