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50 відтінків сірого та Голодні ігри: ТОП-10 романів десятиріччя
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Компанія NDP BookScan, яка проводить дослідження видавничого ринку, підбила підсумки десятиліття та назвала найпопулярніші бестселери, видані з 2010 року. Дізнайтесь, які книжки купували найбільше?
Опубліковані статистичні дані стосуються американського ринку, але романи з першої десятки завоювали популярність у всьому світі і навіть були екранізовані.
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ТОП 10 бестселерів десятиліття:
1. "50 відтінків сірого", Е. Л. Джеймс, 2011 рік (15,2 мільйона).
2. "На 50 відтінків темніше", Е. Л. Джеймс, 2011 рік (10,4 мільйона).
3. "50 відтінків свободи", Е. Л. Джеймс, 2012 рік (9,3 мільйона).
4. "Голодні ігри", Сюзен Коллінз, 2008 рік (8,7 мільйона).
5. "Прислуга", Кетрін Стокетт, 2009 рік (8,7 мільйона).
6. "Дівчина в поїзді", Пола Хокінс, 2015 рік (8,2 мільйона).
7. "Загублена", Гілліан Флінн, 2012 рік (8,1 мільйона).
8. "Винні зірки", Джон Грін, 2012 рік (8 мільйонів).
9. "Дівчина з татуюванням дракона", Стіг Ларссон, 2008 рік (7,9 мільйона).
10. "Дивергент", Вероніка Рот, 2011 рік (6,6 мільйона).
А які з цих книжок ви вже прочитали? Діліться у коментарях.
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