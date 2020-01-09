Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

В одних книжках цього огляду нас застерігають від всіляких життєвих небезпек – психопатів, зіпсутих продуктів, та щоденної хімії. Інші автори радять менше стерегтися і жити сміливіше. Спільного рішення досягти годі, тож кожен має вирішувати сам, вибираючи один з рецептів життя або виживання.

"Від атомів до дерева: Вступ до сучасної науки про життя", Сергій Ястребов

(Х.: Фабула, 2019)

Ця книжка дає актуальні відповіді на багато різних запитань. Наприклад, з чого складаються живі тіла й до чого тут карбон? Що таке генетичний код, хто такі віруси, як улаштоване еволюційне дерево і чому стався кембрійський вибух? "Фокусом" розповіді слугує еволюція життя на Землі: автор уважає, що тільки під цим кутом зору найрізноманітніші біологічні проблеми набувають спільного сенсу.

"Як казав відомий біохімік сер Фредерік Гоуленд Гопкінс, – нагадує він, – життя – це така штука, яка відбувається, Інакше кажучи, життя – це процес, що іноді є швидким, а іноді – дуже повільним. Приклад швидкого життєвого процесу – синтез і розпад молекул, які постачають клітині енергію: час їхнього існування вимірюється секундами. Приклад повільного процесу – значні еволюційні зміни, які іноді розтягуються на мільярди років. Загалом книжка складається з чотирьох частин, теми яких послідовно розширюються: "Хімія життя", "Механізм життя", "Дерево життя" та "Історія життя".

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"В оточенні психопатів, або Як уникнути маніпуляцій з боку інших", Томас Еріксон

(Х.: Фоліо, 2019)

Автор цієї книжки став усесвітньо відомим після виходу попередньої, а саме – "В оточенні ідіотів". У ній він винайшов свою модель поділу людей на психологічні типи, на чотири кольори за логікою поведінки і темпераментом. Проте є люди, яких не можна віднести до жодного типу. "Я би сказав, що це радше людина взагалі без кольору, тому що той, хто не має особистості, хто завжди грає роль, не є по-справжньому повноцінною особистістю, – переконаний автор. – Така людина – це скоріше тінь, віддзеркалення реальності, але сама – нереальна. Це свого роду афера на двох ногах".

Отже, йдеться про психопатів, з якими потрібно поводитися вкрай обережно. Тож нова книжка Томаса Еріксона дає відповіді на питання: що твориться в голові психопата і чим він відрізняється від інших людей; як "вирахувати" психопата; як захиститися від його маніпуляцій? Звичайно, не кожен психопат є божевільним серійним убивцею. Але більшість з них – серед нас: у вашому районі, на роботі або навіть у вашій родині. Настав час раз і назавжди дізнатися, як вони маніпулюють вами, – поки не стало надто пізно!

"Недосконала, проте смілива. Менше стережися, більше лажай. Живи сміливіше!", Решма Саджані

(К.: BookChef, 2019)

У цій книжці у черговий раз нагадують про те, що багато з нас почуваються розчавленими під тягарем своїх очікувань. Ми постійно намагаємося догодити всім і в усьому. Нас мучить безсоння, роздуми про те, чи ми часом когось не образили, й це спричинює нам дискомфорт. Зрештою ми виросли жінками, які бояться невдач.

Настав час розправитися зі страхами, які глушать наші мрії і звужують наш світ, а також знижують наш шанс на щастя. Вибpaвши cмiливicть, a нe дocкoнaлicть, ми вiдcтoювaтимeмo cвoю пoзицiю, зaлишивши пoзaду тe, щo poбить нac нeщacними, i вiдвaжимocя дocягнути тoгo, чoгo щиpo i пpиcтpacнo xoчeмo. Дocкoнaлicть нaпpaвить нac нa бeзпeчний шляx, пpoтe cмiливicть дacть дocягнути бaжaнoгo. Тож автор цієї книжки дiлитьcя мipкувaннями i пpaктикaми, як вiдмoвитиcя вiд пoтpeби в дocкoнaлocтi й cтaти cмiливими. Будучи cмiливoю, xoчa й нeдocкoнaлoю, кoжнa з нac мoжe cтaти твopцeм cвoгo нaйпoвнiшoгo, нaйcмiливiшoгo i нaйpaдicнiшoгo життя.

"Останні українці Польщі", Олег Криштопа.

(Брустурів: Дискурсус, 2019)

Багатьох героїв цієї книжки депортували 1947 року в рамках операції "Вісла" на північ і захід Польщі – доти німецькі землі. Таким чином, українці, які з діда-прадіда жили на своїх землях, після Другої світової війни опинилися відділені від співвітчизників українсько-польським кордоном. Тож автор книжки проїхав Польщею, щоби поспілкуватися з українцями, для яких Україна є більш уявною, ніж реальною, є радше краєм спогадів, аніж намірів.

У цій книжці вони розповідають про те, чого зазнали під час переселення, як берегли свою ідентичність у чужій країні, яким було і є ставлення до них поляків. Де вони відчувають свій дім? Чи виростуть їхні внуки українцями? Чим відрізняються від українців у Польщі – емігрантів останніх хвиль?"– Ми зробили папери, але батьки не захотіли, – розповідає один з героїв книжки. – Є інші приклади, коли люди перетягли туди батьків, а ті скоро повмирали. Посадили їх коло блоку бетонного... А то ж майже як дерево пересадити велике. Не прийметься…"

"Дієта Будди. Давнє мистецтво скинути вагу, не втрачаючи здорового глузду", Тара Котрелл, Ден Зігмонд

(К.:Yakaboo Publishing, 2020)

Авторами цієї модної у Силіконовій долині теорії схуднення стали представниця Стенфордської школи бізнесу і дзен-буддист, і якщо для когось це нічого не означає, то основний принцип дієти, що стосується часу прийому їжі, а не обмежень – звучить заманливо, чи не так?

Отже, мова про зменшення часового відрізка для прийому їжі. При цьому дозволяється додавати в раціон майже все, що ви любите. Виявляється, поради, які Будда, давав 2500 років тому, і зараз на диво актуальні, зрозумілі та прості. Тим паче, зараз – в епоху бургерів, чіпсів та морозива, а також під час нескінченних свят і вихідних. У будь-якому разі, розділи на зразок "Будда з чаркою" чи "Як відпочивав Будда" можуть сподобатися найвибагливішому епікурейцю та сибариту.

Ігор Бондар-Терещенко

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