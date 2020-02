Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити

Навесні починається сезон концертів! Вас чекають неймовірні концерти іноземних виконавців і сюрпризи від української сцени. Читайте далі та дізнайтеся, що варто відвідати.

Весна — найжвавіша пора року. Всі хочуть прокинутися від зимової сплячки та отримати заряд енергії. Душа вимагає вражень і яскравих подій. І це правильно, тож пора обирати концерт, на який підете!

І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

LINDEMANN

Коли : 6 березня

: 6 березня Де : Київ, Stereo Plaza

: Київ, Stereo Plaza Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

LINDEMANN — це колаборація фронтмена Rammstein Тилля Ліндеманна і мультиінструменталіста Петера Тагтгрена — лідера групи Pain та Hypocrisy. 22 листопада 2019 відбувся реліз альбому "F & M". Це друга платівка дуету, яку вони записали німецькою мовою. Перший альбом "Skills In Pills" був англомовним, він потрапив на вершину LP-чарту в Німеччині та отримав статус "золотого". Нова робота Ліндеманна і Тагтгрена зачіпає теми: страху, надії, бідності, канібалізму і смерті. Перший сингл "Steh auf" вийшов у вересні та вже потрапив в десятку лідерів німецьких синглів. Презентація альбому буде в Stereo Plaza.

Nothing But Thieves

Коли : 21 березня

: 21 березня Де : Київ, Stereo Plaza

: Київ, Stereo Plaza Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

Nothing But Thieves мають потужну фан-базу в Україні. Вокаліст Конор Мейсон здатний закохувати у свій вокал, а його голос потрапляє до серця. Nothing But Thieves неодноразово виступали на українських фестивалях і навіть записували тут кліпи! Британці повертаються, щоб знову запалити столицю, але тепер зі спеціальною "підтримкою". Група Фіолет виступить на саппорті у Nothing But Thieves! Драйвові та водночас душевні музиканти з гурту "Фіолет" додадуть емоцій концерту!

Акваріум

Коли : 22 березня

: 22 березня Де : Київ, ATLAS

: Київ, ATLAS Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

Культова група Акваріум їде з новою програмою в Київ. Легенди протестного рок-н-ролу продовжують нести свою філософію в маси. Команда досі експериментує зі звуком! Незмінний лідер Борис Гребенщиков наблизився до 65-років, але це не заважає йому влаштовувати яскраві концерти та ностальгувати разом з публікою!

Cloudless

Коли : 13 квітня

: 13 квітня Де : Київ, Caribbean Club

: Київ, Caribbean Club Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

Після творчої паузи у 2019, гурт представив нових учасників і яскраво увірвалася на українську сцену. Cloudless — це коктейль з електроніки та поп-року, який хочеться випити залпом. Їх хіт Drown Me Down звучить на топових радіостанціях, в серіалах і на ТБ-шоу. Хлопці пройшли нацвідбір на Євробачення і дали зрозуміти, що вони тільки розганяються перед зльотом. 13 квітня, у всесвітній День рок-н-ролу, вони влаштовують перший сольний концерт! У Caribbean Club Cloudless заспівають свої найкращі композиції.

LP

Коли : 16 квітня

: 16 квітня Де : Київ, Палац Спорту

: Київ, Палац Спорту Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

Емоційна LP повертається в Україну з презентацією альбому Heart To Mouth. 16 квітня американська поп-зірка виступить у Палаці Спорту з п'ятим альбомом і головними хітами. Концерти LP — це повні зали та спів в унісон з тисячами фанатів. Вона володарка платинового альбому, про неї писали Rolling Stone, Vogue та Out. У новому альбомі Лаура залишається щирою і відвертою. LP сміливо продовжує співати про пристрасть, смуту, любов і зраду. Heart To Mouth поєднав в собі поп, рок і електроніку. Новий альбом оселиться у ваших серцях назавжди.

In Flames

Коли : 26 травня

: 26 травня Де : Київ, ЦКМ НАУ

: Київ, ЦКМ НАУ Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

26 травня неповторні шведи повертаються до Києва. In Flames підкорили київську сцену на презентації альбому I, The Mask. Група роздала мелодійного дез-металу у столиці. Одного концерту було мало, щоб відчути альбом I, The Mask. На цю роботу Андерса Фрідена надихнули його життя і мінливий світ. Почути його історію можна 26 травня в ЦКМ НАУ. In Flames радують фанатів глибокими мелодіями та потужними приспівами. Їх виступи залучають кожного присутнього в залі, всі фанати стануть частиною шоу.

Billy Talent

Коли : 28 травня

: 28 травня Де : Київ, Зелений театр

: Київ, Зелений театр Подія : ТУТ

: ТУТ Квитки: ТУТ

Група Billy Talent завезе в Україну канадський панк-рок! Це буде жаркий open-air в Зеленому театрі. Вибухові рокери заряджають своєю енергією з першої пісні. У Києві вони відіграють головні хіти: Dead Silence, Surprise Surprise, Red Flag, Fallen Leaves, The Ex та інші. Billy Talent випустили 5 альбомів, а їх стиль коливається від мелодійного панк-року до хардкору. Панки зачіпають гостросоціальні теми, вони сміливо співають про релігію, політику, протести, фанатичність і глибокі хвилювання.

До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними