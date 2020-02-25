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Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додатковий вихідний у березні традиційно буде з нагоди Міжнародного жіночого дня! У березні українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні!
На березень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця весни українці отримають 10 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у березні на Міжнародний жіночий день 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати своє дозвілля та відпочинок!
8 березня, за традицією, буде неробочим днем. Враховуючи те, що дата припадає на неділю, то вихідним буде й наступний день – 9 березня. Отже, українці матимуть затяжний вікенд у три дні (7, 8, 9 березня) з нагоди Міжнародного жіночого дня!
Календар вихідних на березень 2020:
|Березень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у березні виділено червоним кольором
Зауважте, що 9 березня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах, тож вони працюватимуть вже з вівторка 10 березня. І цей день не відпрацьовується.
Усі державні та релігійні свята на березень
- 1 березня, неділя – Всесвітній день імунітету
- 2 березня, понеділок – Початок Великого посту
- 3 березня, вівторок – Всесвітній день дикої природи
- 4 березня, середа – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації
- 5 березня, четвер – Всесвітній день енергоефективності
- 6 березня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з глаукомою
- 7 березня, субота – День дудла (Doodle)
- 8 березня, неділя – Міжнародний жіночий день
- 9 березня, понеділок – День народження Тараса Шевченка
- 10 березня, вівторок – Міжнародний день волинки
- 11 березня, середа – Європейський день пам’яті жертви тероризму
- 12 березня, четвер – Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою
- 13 березня, п'ятниця – Міжнародний день сну
- 14 березня, субота – День українського добровольця
- 15 березня, неділя – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 16 березня, понеділок – День губ
- 17 березня, вівторок – День Святого Патріка
- 18 березня, середа – День працівника податкової та митної справи України
- 19 березня, четвер – День клієнта
- 20 березня, п'ятниця – Всесвітній день Землі
- 21 березня, субота – Всесвітній день поезії
- 22 березня, неділя – Всесвітній день водних ресурсів
- 23 березня, понеділок – Всесвітній день метеоролога
- 24 березня, вівторок – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
- 25 березня, середа – День служби безпеки України
- 26 березня, четвер – День Національної гвардії України
- 27 березня, п'ятниця – Міжнародний день театру
- 28 березня, субота – Година Землі
- 29 березня, неділя – Перехід на літній час
- 30 березня, понеділок – День прогулянки в парку
- 31 березня, вівторок – Міжнародний день декольте
Якщо у вас є можливість, то гарна ідея – перетворити триденний вікенд на маленьку подорож Україною або на поїздку за кордон.
Навесні природа починає прокидатися, а погода наближається до теплої, тож прогулянки містом, парком, лісом тощо неабияк зарядять вас енергією. Ловіть перше сонячне проміння!
У разі того, якщо погода буде погана, то ви можете піти у гості або ж влаштувати відвідини музею, екскурсію тощо.
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