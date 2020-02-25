Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у березні 2020 року

Додатковий вихідний у березні традиційно буде з нагоди Міжнародного жіночого дня! У березні українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні!

На березень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця весни українці отримають 10 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у березні на Міжнародний жіночий день 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати своє дозвілля та відпочинок!

8 березня, за традицією, буде неробочим днем. Враховуючи те, що дата припадає на неділю, то вихідним буде й наступний день – 9 березня. Отже, українці матимуть затяжний вікенд у три дні (7, 8, 9 березня) з нагоди Міжнародного жіночого дня!

Календар вихідних на березень 2020:

Березень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у березні виділено червоним кольором

Зауважте, що 9 березня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах, тож вони працюватимуть вже з вівторка 10 березня. І цей день не відпрацьовується.

Усі державні та релігійні свята на березень

1 березня , неділя – Всесвітній день імунітету

, неділя – Всесвітній день імунітету 2 березня , понеділок – Початок Великого посту

, понеділок – Початок Великого посту 3 березня , вівторок – Всесвітній день дикої природи

, вівторок – Всесвітній день дикої природи 4 березня , середа – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації

, середа – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації 5 березня , четвер – Всесвітній день енергоефективності

, четвер – Всесвітній день енергоефективності 6 березня , п'ятниця – Всесвітній день боротьби з глаукомою

, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з глаукомою 7 березня , субота – День дудла (Doodle)

, субота – День дудла (Doodle) 8 березня , неділя – Міжнародний жіночий день

, неділя – Міжнародний жіночий день 9 березня , понеділок – День народження Тараса Шевченка

, понеділок – День народження Тараса Шевченка 10 березня , вівторок – Міжнародний день волинки

, вівторок – Міжнародний день волинки 11 березня , середа – Європейський день пам’яті жертви тероризму

, середа – Європейський день пам’яті жертви тероризму 12 березня , четвер – Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою

, четвер – Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою 13 березня , п'ятниця – Міжнародний день сну

, п'ятниця – Міжнародний день сну 14 березня , субота – День українського добровольця

, субота – День українського добровольця 15 березня , неділя – Всесвітній день захисту прав споживачів

, неділя – Всесвітній день захисту прав споживачів 16 березня , понеділок – День губ

, понеділок – День губ 17 березня , вівторок – День Святого Патріка

, вівторок – День Святого Патріка 18 березня , середа – День працівника податкової та митної справи України

, середа – День працівника податкової та митної справи України 19 березня , четвер – День клієнта

, четвер – День клієнта 20 березня , п'ятниця – Всесвітній день Землі

, п'ятниця – Всесвітній день Землі 21 березня , субота – Всесвітній день поезії

, субота – Всесвітній день поезії 22 березня , неділя – Всесвітній день водних ресурсів

, неділя – Всесвітній день водних ресурсів 23 березня , понеділок – Всесвітній день метеоролога

, понеділок – Всесвітній день метеоролога 24 березня , вівторок – Всесвітній день боротьби з туберкульозом

, вівторок – Всесвітній день боротьби з туберкульозом 25 березня , середа – День служби безпеки України

, середа – День служби безпеки України 26 березня , четвер – День Національної гвардії України

, четвер – День Національної гвардії України 27 березня , п'ятниця – Міжнародний день театру

, п'ятниця – Міжнародний день театру 28 березня , субота – Година Землі

, субота – Година Землі 29 березня , неділя – Перехід на літній час

, неділя – Перехід на літній час 30 березня , понеділок – День прогулянки в парку

, понеділок – День прогулянки в парку 31 березня, вівторок – Міжнародний день декольте

Що робити на вихідних у березні:

Якщо у вас є можливість, то гарна ідея – перетворити триденний вікенд на маленьку подорож Україною або на поїздку за кордон.

Навесні природа починає прокидатися, а погода наближається до теплої, тож прогулянки містом, парком, лісом тощо неабияк зарядять вас енергією. Ловіть перше сонячне проміння!

У разі того, якщо погода буде погана, то ви можете піти у гості або ж влаштувати відвідини музею, екскурсію тощо.

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