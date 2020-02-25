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Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у березні 2020 року - фото 1
коли будуть вихідні у березні 2020 року

Додатковий вихідний у березні традиційно буде з нагоди Міжнародного жіночого дня! У березні українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні!

На березень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця весни українці отримають 10 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у березні на Міжнародний жіночий день 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати своє дозвілля та відпочинок!

8 березня, за традицією, буде неробочим днем. Враховуючи те, що дата припадає на неділю, то вихідним буде й наступний день – 9 березня. Отже, українці матимуть затяжний вікенд у три дні (7, 8, 9 березня) з нагоди Міжнародного жіночого дня!

Календар вихідних на березень 2020:

Березень 2020 року
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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30 31

* вихідні у березні виділено червоним кольором

Зауважте, що 9 березня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах, тож вони працюватимуть вже з вівторка 10 березня. І цей день не відпрацьовується.

Усі державні та релігійні свята на березень

  • 1 березня, неділя – Всесвітній день імунітету
  • 2 березня, понеділок – Початок Великого посту
  • 3 березня, вівторок – Всесвітній день дикої природи
  • 4 березня, середа – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації
  • 5 березня, четвер – Всесвітній день енергоефективності
  • 6 березня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з глаукомою
  • 7 березня, субота – День дудла (Doodle)
  • 8 березня, неділя – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня, понеділок – День народження Тараса Шевченка
  • 10 березня, вівторок – Міжнародний день волинки
  • 11 березня, середа – Європейський день пам’яті жертви тероризму
  • 12 березня, четвер – Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою
  • 13 березня, п'ятниця – Міжнародний день сну
  • 14 березня, субота – День українського добровольця
  • 15 березня, неділя – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 16 березня, понеділок – День губ
  • 17 березня, вівторок – День Святого Патріка
  • 18 березня, середа – День працівника податкової та митної справи України
  • 19 березня, четвер – День клієнта
  • 20 березня, п'ятниця – Всесвітній день Землі
  • 21 березня, субота – Всесвітній день поезії
  • 22 березня, неділя – Всесвітній день водних ресурсів
  • 23 березня, понеділок – Всесвітній день метеоролога
  • 24 березня, вівторок – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
  • 25 березня, середа – День служби безпеки України
  • 26 березня, четвер – День Національної гвардії України
  • 27 березня, п'ятниця – Міжнародний день театру
  • 28 березня, субота – Година Землі
  • 29 березня, неділя – Перехід на літній час
  • 30 березня, понеділок – День прогулянки в парку
  • 31 березня, вівторок – Міжнародний день декольте
Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 388303
Що робити на вихідних у березні:

Якщо у вас є можливість, то гарна ідея – перетворити триденний вікенд на маленьку подорож Україною або на поїздку за кордон.

Навесні природа починає прокидатися, а погода наближається до теплої, тож прогулянки містом, парком, лісом тощо неабияк зарядять вас енергією. Ловіть перше сонячне проміння!

У разі того, якщо погода буде погана, то ви можете піти у гості або ж влаштувати відвідини музею, екскурсію тощо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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