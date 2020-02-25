Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними

Березень 2020 принесе магнітну бурю, яка буде відчутна й в Україні. Підготували для вас календар усіх дат у березні, коли магнітне поле Землі вплине на самопочуття!

У березні 2020 року очікується одна серйозна магнітна буря, яка будуть відчутні на території всієї Україні та у світі. Вона не буде дуже тривала, проте можуть мати вплив на самопочуття, адже буде чи не найпотужнішою цьогоріч. Її варто очікувати на початку березня, а триватимуть вони кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі та на своєму здоров'ї.

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Найпотужніша магнітні бурі очікує на українців на початку місяця: 4-5 числа. Це будуть сильні коливання рівня G1. Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі такого класу можуть впливати на міграційні процеси у світі тварин та викликати сильні головні болі, порушити роботу серцево-судинної системи, погіршивши самопочуття людей.

Розклад бур на березень 2020

У решту ж днів магнітні хвилі не будуть надто активними, що не мало б сильно вплинути на ваше самопочуття.

Календар магнітних бур на березень 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Не забувайте, що у період активних магнітних бур особливо уважно потрібно ставитися до свого здоров'я. Захищайте організм від сонячного впливу, робіть усе, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. У цей час медики також радять зменшити кількість нездорової їжі, спиртного та загальний вплив поганих звичок на організм людини. Покращити самопочуття може легке фізичне навантаження.

Поради, як пережити магнітні бурі у березні:

Сон дуже важливий! У такий період ви повинні спати у межах 8 годин, не менше.

Харчування впливає на ваше самопочуття. У раціоні повинні бути сезонні фрукти та овочі. Так організм отримає достатньо вітамінів.

Не забувайте пити воду! Орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги. А напої з кофеїном та спиртне краще не вживати. Це погіршить ваше самопочуття.

Сходіть на консультацію до лікаря, обговоріть з експертом свої хронічні захворювання.

Займайтеся спортом – робіть розминку, багато гуляйте або додайте у свій розклад активний відпочинок. Це допоможе і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про позитивний настрій на щодень!

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