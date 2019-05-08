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Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)

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Лінда працювала моделлю для Versace, Chanel, Dolce & Gabbana - фото 1
Лінда працювала моделлю для Versace, Chanel, Dolce & Gabbana / Annmaries Dressing Room

Карколомна Лінда Євангеліста, людина з епохи легендарних супермоделей. Цю жінку вважали як шикарною, так і божевільною, а її вчинки завжди займали перші шпальти в газетах. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 53 роки.

Все почалося з того, що у 15 років Лінда брала участь в місцевому конкурсі краси Miss Teen Niagara і отримала пропозицію від нью-йоркського агентства ELITE. ELITE прийняло рішення відправити її у свою паризьку філію, де знайшовся її покровитель і чоловік в одній особі – президент європейського відділення ELITE Джеральд Марі. Лінда працювала по 300 днів на рік і стала супермоделлю світового масштабу!

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Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326563

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326564

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326565

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326566

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326567

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326584

Однак, її кар'єра в Європі йшла не так успішно, як мріялося. Гідної роботи юній моделі не пропонували, тому Євангеліста бралася за будь-який підробіток. До 1987 року вона позувала для каталогів. Але молода красуня руки не опускала і продовжувала працювати над своєю зовнішністю і над собою. Лінда ходила до іменитих фотографів і залишала своє портфоліо на випадок, якщо вона може їм стати в пригоді.

Саме Бог створив мене настільки красивою. Якби я не була такою, то я була б вчителькою

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326573
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326571
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326572

Лінда працювала моделлю для Versace, Chanel, Dolce & Gabbana і Choe, співпрацювала з модельними агентствами New York-Elite, Paris-Elite, UK-Elite Premier, знялася у двох музичних кліпах співака Джорджа Майкла. Якось вона сказала таку фразу, що стала згодом крилатою:

Менше ніж за десять тисяч доларів я навіть з ліжка не встану

У Парижі Лінда заслужила титул однієї з головних супермоделей свого покоління. Втім, і там не обійшлося без курйозів: в кінці 80-х вона обрізала своє довге волосся до зовсім короткого, і її в терміновому порядку виключили зі списку моделей всіх модних показів... Доволі скоро її стрижка, навпаки, увійшла в моду, і вона стала з'являтися на обкладинках усіх журналів, а багато жінок стали копіювати її образ.

Гарячі фото 18+ з Ліндою Євангелістою:

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326576
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326577
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326578

Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326579
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+) - фото 326580

Модель дуже часто обзивали через її фігуру: тоді при зрості 178 см, у неї була талія 64 см в обхваті, а такі об'єми не прийнятні для модельного бізнесу. Єдиною справжньою гордістю Лінди була якраз густа і довга шевелюра. За свою модельну кар'єру дівчина 17 разів змінювала колір свого волосся, за що її власне і прозвали "хамелеоном".

Різні образи Лінди Євангелісти - фото 326558
Різні образи Лінди Євангелісти

Я хочу виглядати не молодо, а добре. Це зовсім різні речі

На жаль, вік сильно позначився на зовнішніх даних Лінди: зараз вона набрала вагу і, як стверджують таблоїди, "змарніла". Саме через це колишня модель була змушена відмовитися від запрошення модного будинку Versace, який запросив на Тиждень моди в Мілані топ-моделей 90-х: Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Клаудію Шиффер.

Лінда Євангеліста у 2019 році - фото 326583
Лінда Євангеліста у 2019 році
Лінда Євангеліста зараз - фото 326561
Лінда Євангеліста зараз

І ще: Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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