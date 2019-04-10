Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)

  • 181
Журнал ЛЕЛЬ - фото 1
Журнал ЛЕЛЬ

Початок 90-х став періодом розквіту теми сексу для українців. Саме у цей час з'явився журнал про кохання "Лель". Дивіться, як виглядав Плейбой по-українськи!

Журнал "Лель" – еротика, не порно. Це україномовний журнал про кохання, який виходив в Україні з 1992 по 2003 рік і мав шалену популярність.

І ще: Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х

Цей журнал читали всі, у кого були гроші й кому вистачало сміливості його купувати або передплачувати. Цікаво, що з пошти "Лель" приносили без упакування, тому все було видно.

Гостями "Леля" були актриса Ольга Сумська, співачки Ірина Білик, Наталя Могилевська, Камалія. А фото співачки Жанни Боднарук навіть було на одній із обкладинок журналу.

Для чоловіків журнал відкрив "Клуб Гойтосира", для жінок – "Клуб Дівонії". Поради в них давали Лель-сексолог, Лель-психолог, Лель-соціолог... У "Лелі-ревю" працював "Сексодром", де вміщувалися відповіді на запитання читачів.

Рубрика для поетів мала назву "Тисяча й один вірш для Шехиризади", а для прозаїків – "Від Апулея до Андруховича". Потім почали відкривати авторські рубрики. Першої удостоївся Петро Федотюк – "В алькові Ігоря Ченича". Тоді половина авторів ховалася за псевдонімами.

Реклами на сторінках журналу було небагато. Сам же "Лель" рекламували на телебаченні. Рекламні статті про видання публікувала українська преса, зокрема газети "Молодь України" та "Киевские ведомости".

Еротика – це поезія кохання, а порно – це фізіологія.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320221

Одного фотографа навіть посадили за порнографію і у звинувачувальному акті була наша обкладинка. Але до нас ніхто після того не приходив. Років два він відсидів, а потім ще заходив до нас, – розповідав редактор.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320222

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320224

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320225

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320228

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320229

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320231

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320232

На наших світлинах не було сцен злягання. Не можна було публікувати чоловічий орган в ерегованому стані. Це вважалося порнографією (великою чи невеликою – це вже кому як пощастило). Статевий акт не мав бути самоціллю художнього твору. Грань між еротикою та порно хитка, і в різні часи вимоги змінювались. "Лель" був не просто еротичним журналом. Тут публікувалися художні твори, переклади, інтимні поради, відповіді на питання читачів на сексуальну тематику.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320234

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320235

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320236

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320237

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320241

Ми піднімали та повертали в культурний обіг багаті фольклорні пласти. Виявилось, що у нас є доволі змістовна, всеосяжна народна сексологія. У вигляді прислів'їв, приказок, пісень, анекдотів. Цей масив забезпечував нам Микола Сулима, відомий науковець, людина поважна і знана. Микола Матвійович має доступ до архівів, які були певний час закриті. На жаль, у переліку наукових здобутків Сулими не позначено тієї роботи, яку він зробив для відродження народної культури.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320246

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320247

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320248

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320250

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320251

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320252

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320253

Ми багато займалися сексуальною освітою. Тема ж була табуйована, інформації знайти практично не було де. У 1980-ті ходила простенька книжечка "Популярна сексологія", але вона була орієнтована на фахівців. Фактично, сексуальну освіту населення потрібно було починати з нуля.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320256

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320257

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320258

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320259

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320260

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320261

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320262

Ми намагалися знайти сексологів у Києві, щоб вони писали для нас. Але тоді існували лише гінекологи, урологи та проктологи. Знайшли одного доцента, він погодився писати. Та згодом виявилося: він переписує тексти з тієї таки "Популярної сексології". Сухо і з термінами, які людям потрібно розшифровувати. Тоді почали шукати потрібну літературу. Виручили дослідження Алекса Комфорта "Радість сексу", і книжки Грехема Мастертона, американця. Він у 1980-х роках випустив цілу серію. Знайшли всі ці видання, стали вибирати змістовну інформацію, адаптувати до українських реалій.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320264

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320265

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320266

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320267

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320268

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320269

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320270

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320271

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320272

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320273

Нас передплачували різні люди. В селах, райцентрах. Були випадки, ми рятували сім'ї, зберігали людям життя. Якось мені подзвонив чоловік, який кілька кілометрів їхав до райцентру, щоб дістатися до телефону. Молодий хлопець, тракторист закохавсь. Але мав великі комплекси. Думав, що його природа фізично обділила. А потім почитав у "Лелі", що все нормально, і природа знає, що вона робить. Конструює людей по-різному, але всім знаходиться своя справа. Потім він листа прислав, що одружився, що у них все склалося, народили дитину.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320274

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320275

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320276

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320277

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320278

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320279

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320280

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320281

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320282

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320283

Моделі до редакції не приходили. Фотографи самі домовлялися з моделями, брали у них необхідні дозволи. Ми не підписували з дівчатами ніяких договорів чи документів. Вибирали з готових фото. Це були цілком пристойні світлини. Дівчата тоді не дуже погоджувались на зовсім відверті речі. З нами працювали усі найвідоміші на той час фотомайстри. У мене досі зберігається слайдовий архів. Вони тоді майже всі знімали "ню" і не мали їх куди подіти. Присилали й приносили в "Лель". Ми говорили, скільки можемо заплатити. Сума фіксувалась у доларах – інфляція була страшенною.

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320284

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320285

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320286

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320287

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320288

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320289

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320290

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320291

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320292

Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+) - фото 320293

До теми: Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 490
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 571
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1383295
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Ностальгія