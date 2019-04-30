Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)

Шерон Стоун – актриса, модель, секс-символ Голлівуду, вічно молода, і та, що з легкістю дозволяє собі міні і декольте у 61 рік, – приклад наслідування для мільйонів жінок по всьому світу! Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз.

Американська актриса, продюсер і колишня модель... Взагалі, Шерон приїхала підкорювати Нью-Йорк як модель. Але після ролі у Вуді Аллена, її стали запрошувати в кіно. У 1990 році вона знялася у культовому бойовику Згадати все. Спочатку у Шерон не все виходило, але у 21 рік вона вже входить в десятку найкращих моделей. З нею укладають контракти і її фото публікують всі відомі журнали...

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Але Шерон дуже хотілося грати в кіно. Її перша роль в 1980 році була епізодичною й у героїні не було слів. Спочатку успіхи Шерон були незначні, але вона відвідувала акторські курси і її ролі ставали дедалі помітнішими.

Кохання схоже на сходження на покриту льодом гору в темряві. Один невірний крок – і ти мертвий!

Дивіться уривок з культового фільму Основний інстинкт:

Шерон – зірка, яка насолоджується своєю популярністю, заробленою чималим трудом. Вона розумно змінює свій імідж, коли це необхідно. Актриса живе, як і личить зірці, в Беверлі-Хіллз, в особняку, зате у французькому стилі, який охороняється новітньою системою безпеки. У гаражі у неї висить боксерська груша, а під ліжком вона тримає автомат. Чоловіки її бояться – і недарма. Вона дуже розумна, гостра на язик, часом дуже жорстока і нещадна.

У першій половині життя твоє обличчя – це те, з чим ти народився. У другій половині – те, чого ти заслуговуєш.

У 1992 році на екрани вийшов культовий еротичний трилер Пола Верховена Основний інстинкт, і світ закохався у Шерон Стоун. Актриса, на відміну від багатьох колег по цеху, ні разу не лягала під ніж пластичного хірурга і не пробувала ін'єкції краси. Але, незважаючи на це, Шерон прекрасна – регулярні тренування, правильне харчування і грамотний догляд за шкірою дозволяють актрисі виглядати набагато молодше за свої роки.

Ось такі гарячі знімки 18+ є в активі Шерон:

Шерон займається благодійністю, у 2013 році отримала Премію саміту миру за внесок у боротьбу зі СНІДом. 10 травня 2017 року Асоціація дослідження раку грудей і простати, з якою Шерон Стоун співпрацює і проводить спільні акції, визнала актрису Матір'ю року.

На землі ніколи не буде повного миру і спокою. Але вони можуть існувати у твоїй голові.

У свій 61 рік супутника життя в актриси як і раніше немає, і дорослі сини-красунчики супроводжують її на кінопрем'єри.

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