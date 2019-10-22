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Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)

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Спокуслива Кармен Касс - фото 1
Спокуслива Кармен Касс

Чи часто ви чули про те, щоб модель любила грати в шахи? А про модель-політика вам що-небудь відомо? Ні? Тоді ви просто ще не знаєте історію топмоделі Кармен Касс. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у 41 рік!

Кармен Касс росла в естонському місті Пайде разом з сестрою і братом: її мати одна виховувала трьох дітей. Ще школяркою, в 14 років, дівчина почала співпрацювати з місцевим модельним агентством і брати участь в конкурсах краси.

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Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363110

Випадкова зустріч в супермаркеті змінила її долю: агент-італієць переконав її поїхати в Мілан, щоб розпочати міжнародну кар'єру. У віці 18 років Кармен Касс переїхала в Париж і в подальші роки працювала з найвідомішими модними марками, такими як: Alberta Ferretti, Dior, DKNY, Dolce & Gabbana, Gucci, Michael Kors, Moschino, Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Valentino і багатьма іншими, в середньому отримуючи за вихід на подіум по $ 10 000 за годину. Фото Кармен Касс з'являлися на обкладинках найавторитетніших модних журналів.

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363112

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363113

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363114

У 2000 році американський Vogue назвав Кармен Касс "Моделлю року", а сьогодні вона входить в категорію "Ікони індустрії" за версією сайту models.com і володіє частиною акцій агентства Baltic Models, де колись починала свою кар'єру. У 2004 році Кармен Касс приєдналася до естонської політичної партії консерваторів Res Publica, а потім виступила як кандидат в депутати Європарламенту. У тому ж році Кармен стала членом Естонського парламенту, заявивши, що в майбутньому, коли залишить подіум, має намір продовжувати свою кар'єру в політиці.

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363119
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363118

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363117
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363116

Я не мала ні найменшого поняття про те, якою має бути модель. Але я чітко розуміла, що для мене це значить

Гарячі фото Кармен Касс 18+

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363121
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363120
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363122
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363123
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363124
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363125
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363126
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363127

Кармен стала призером декількох конкурсів краси, включаючи "Міс Пайде" ("Miss Paide") і "Міс земля Ярвамаа" ("Miss Jarvamaa County"). Касс також захоплюється шахами (у 2004 році вона стала президентом Шахового союзу Естонії).

Скажу так: ми завжди хочемо того, чого не можемо отримати. Я б не хотіла повернутися жити до Естонії, але приїхати на кілька місяців – це цілком нормально

Однак, як і багато інших моделей, Кармен Касс не обмежує себе тільки модельним бізнесом і пробує свої сили в інших сферах. Так, наприклад, вона цікавиться кіно, і вже у 2001 році бере участь у своїх перших зйомках, зігравши саму себе в картині Бена Стіллера "Зразковий самець". У 2002 році модель отримує другорядну роль у фільмі "Ласкаво просимо до Америки", а в 2004 грає ролі в трилерах "Сьогодні вночі не до сну" і "Сет Пойнт".

Кадр з фільму Зразковий самець - фото 363128
Кадр з фільму Зразковий самець

А ще політика для жінки – це не просте захоплення, а цілком серйозна справа, адже по завершенні модельної кар'єри вона планує пов'язати своє життя з політикою, вважаючи, що завдяки своїй популярності, вона зможе залучити на вибори значну кількість людей, що у свою чергу допоможе їй стати корисною для рідної країни.

Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363131
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363130
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+) - фото 363132

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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