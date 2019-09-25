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Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
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Кетлін Марія Айрленд – американська актриса і модель. Колись ця чарівна брюнетка завойовувала серця мільйонів! Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 56 років.
У модельний бізнес Кеті Айрленд потрапила з 17 років. Вона як модель була настільки хороша, що з обкладинки спеціального номера журналу Sports Illustrated її ніхто не міг змістити протягом 13 років! Так, вона регулярно з'являлася там раз на рік, починаючи з 1984 і закінчуючи 1996.
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Вперше в кінематографі дівчина засвітилася в 1985 році. В основному грала в телесеріалах, а в художніх повнометражних стрічках з'являлася дуже рідко. Перша кінострічка, в якій з'явилася Кеті, називалася Чарльз у відповіді. У ній дівчина зіграла невелику другорядну роль. Як актриса Айрленд працювала до 2003 року. Потім дуже рідко з'являлася на телевізійних екранах, тільки як учасниця деяких шоу. А все тому, що велику частину часу вона присвячувала підприємницькій діяльності і родині.
Свої перші кишенькові гроші Кеті почала заробляти ще в школі. Пробувала все: розносила газети, продавала свої вироби. В університеті разом з однокурсниками збувала пиво власного виробництва. Навчання вічно зайнятій міс Айрленд ніколи не давалася, зате у неї було те, чим не міг похвалитися навіть найбільш дисциплінований відмінник: харизма, впевненість в собі, непоганий ораторський талант і, що важливо, приваблива зовнішність.
Як правило, знаменитості вважають за краще позначати своїм ім'ям одяг, аксесуари або ж предмети розкоші. Кеті пішла далі і підписалася практично під будь-яким товаром, який тільки може прийти у вашу голову. Ліцензійна бізнес-модель обіцяла принести плоди досить швидко: фактично безпосередньо нічого не виробляючи (Кеті вклала лише 50 тисяч доларів, щоб зареєструвати власну марку), екс-модель планувала отримувати значний відсоток з продажу кожного свого продукту.
Відверті кадри Кеті Айрленд 18+
Товари та послуги під її ім'ям поширювалися в будь-якій точці країни. Меблі з гіпоалергенних матеріалів, столи із закругленими кутами, щоб дитина не поранилася, текстиль, міцні вікна, екокондиціонери, одяг, весільні сукні, прикраси, дизайн-проекти, посуд, побутова хімія і товари для тварин, – Кеті Айрленд не монополіст, але її продукція є скрізь. Додати до цього ще 6 її книг, благодійність, місце в індустрії розваг (з 2011 року компанія Кеті володіє ще і продюсерським консалтинг-центром, з яким співпрацювала навіть Джанет Джексон), релігійність і нерухомість по всьому світу – і вийде справжня гордість дядечка Сема.
Особисте життя
У серпні 1988 року Кеті вийшла заміж за Грега Олсена. У тому ж році у Кетлін Айрленд і її чоловіка з'явилася перша дитина. Це підштовхнуло актрису до того, що жінка почала замислюватися про те, що американці, як і будь-який інший народ, в першу чергу дбають про своїх рідних, а тільки потім про себе. Ці роздуми спонукали її повністю змінити напрямок своєї підприємницької діяльності.
Сьогодні Кеті Айрленд не знімається в фільмах або серіалах. По телевізору її ще можна побачити, але тільки в одній програмі Worldwide Business with kathy ireland, яка йде по Fox Business Network. У жінки є чоловік і троє чудових дітей. Рекламою косметики вона не займається зі зрозумілих причин, адже у неї є і своя лінійка. На рік вона заробляє приблизно 420 мільйонів доларів.
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