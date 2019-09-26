Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз

З прем'єри культового фільму Сутінки пройшло більш ніж 10 років. Якими були зірки саги тоді і якими стали зараз – дивіться в галереї!

Першопрохідцем вампірської тематики Стефані Маєр, авторка "Сутінків", не була, але саме їй вдалося зробити з цих міфічних героїв реальних кумирів для підлітків усього світу.

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Белла Свон (Крістен Стюарт)

Крістен Стюарт "Сутінки" подарували велику любов – протягом декількох років після зйомок першої частини франшизи вона зустрічалася з Робертом Паттінсоном. Пара розпалася у 2012, коли папараці застукали актрису в обіймах режисера фільму "Білосніжка та мисливець" Руперта Сандерса. Режисер був на 19 років старший і до того ж одружений, тому з Кірстен у них нічого серйозного не вийшло. Паттінсон незабаром після того, що сталося, пробачив зрадниці, але ненадовго: в травні 2013 року він вивіз свої речі з будинку подружки і більше туди не повертався. Що ж стосується кар'єри Кірстен, то без діла вона не сидить: недавно стало відомо, що зірка "Сутінків" зіграє у нових "Ангелах Чарлі".

Едвард Каллен (Роберт Паттінсон)

Романтична сага про вампірів, що зробила актора зіркою, – подарунок, якому Роб був не дуже радий. Папараці, які чергували біля будинку, незручні питання в інтерв'ю, чутки і відсутність особистого життя – ось за що Паттінсон зненавидів свою зоряну роль в "Сутінках". Після закінчення франшизи він вирішив брати участь тільки в тих проєктах, які визнають критики на кінофестивалях. У деяких фільмах ("Перехідний вік", "Відлуння минулого", "Космополіс") артист почав з'являтися паралельно зі зйомками в сутінковій сазі. І цей новий досвід цілком захопив його.

Джейкоб Блек (Тейлор Лотнер)

Вампірська кіносага принесла йому гучний успіх: прихильниць у його кіногероя було не менше, ніж у персонажа Паттінсона. Однак після закінчення проєкту кар'єра забуксувала: Тейлор Лотнер знявся у фільмах, які отримали негативні відгуки критиків. А от особисте життя Лотнера – дуже активне! Він зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт, потім його подругою була Марі Авгеропулос. На зйомках молодіжного серіалу "Королеви крику" він познайомився з Біллі Лурд, дочкою Керрі Фішер. Але і з нею Тейлор встиг розлучитися заради нових романів.

Чарлі Свон (Біллі Берк)

Акторові Біллі Берку 25 листопада виповниться 53 роки. Зніматися в кіно він почав ще на початку 90-х і відтоді зіграв понад 60 ролей. Однак саме роль шерифа Чарлі – батька Белли Свон в "Сутінках" – стала для нього найбільш вагомою.

Еліс Каллен (Ешлі Грін)

Перші шанувальники у Ешлі Грін з'явилися ще до виходу першої частини. Віддані фанати книг присвятили актрисі незліченну кількість сайтів, а особливо вперті приїжджали на зйомки і годинами стояли за огорожею в надії побачити свого кумира хоча б одним оком. Але тільки на прем'єрі "Сутінків" актриса раптом усвідомила масштаби загального божевілля: "Шанувальники розбили навколо кінотеатру наметовий табір, щоб нас побачити..."

Розалі Хейл (Нікі Рід)

У кіносазі Нікі не впізнати: з брюнетки вона перетворилася на блондинку з горіховими очима. Проте її помітили: роль Розалі і тепер вважається однією з найяскравіших в її кінокар'єрі. За останні роки вона стала героїнею світських хронік: у Нікі дуже бурхливе особисте життя. Чотири роки вона була одружена зі співаком Полом Макдональдом, але потім вона зустріла іншого "вампіра", красеня Єна Сомерхолдера. Вони відразу закохалися одне в одного і зрозуміли, що їх бажання створити сім'ю і жити довго та щасливо, збігаються.

Карлайл Кален (Пітер Фачінеллі)

Під час зйомок в перших "Сутінках" синові італійських емігрантів Пітеру Фачінеллі не було ще й 34 років, а тому не дивно, що глава вампірського клану так добре зберігся.

Вампір Джеймс (Кем Жиганде)

Найкраще на екрані у Кема Жіганде виходить влаштовувати бійки. Він двічі отримував премію MTV Movie Awards в номінації "Найкраща бійка": у 2008 році – за фільм "Ніколи не здавайся", в 2009 році за "Сутінки" (знаменита бійка з Робертом Паттінсоном). Дебютом Кема стала роль в четвертому сезоні популярного телесеріалу "C.S.I: Місце злочину", за ним були "Молоді та зухвалі" і "Джек і Боббі".

Джаспер Хейл (Джексон Ретбоун)

Що можна сказати про цього актора? Він зіграв ролі в серіалах "Білий комірець" і "Мислити як злочинець", а у 2011 році отримав "Золоту малину" за найгіршу чоловічу роль другого плану у фільмі "Повелитель стихій".

Джессіка Стенлі (Анна Кендрік)

Анна Кендрік починала свою кар'єру з мюзиклів: в 12 років вона виступила на Бродвеї в постановці "Вище суспільство", і так вдало, що її відзначили номінацією на театральну премію "Тоні". Ставши акторкою, Анна не закинула заняття вокалом і продемонструвала свій талант в музичних фільмах "Чим далі в ліс" і, звичайно, у трилогії "Ідеальний голос".

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