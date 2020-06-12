Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати

Подорожувати Україною не менш цікаво та захопливо, ніж їхати закордон. Тим більше, що пізнавати рідний край потрібно й важливо. Підготували для вас добірку найкращих місць в Україні для відпочинку, які потрібно відвідати влітку, щоб отримати максимум задоволення!

Вилкове

Де: Одеська область

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю

Це справжня українська Венеція, де місцеві жителі переміщуються каналами на човнах, адже доріг тут майже нема. На вас чекає чудовий мальовничий краєвид, адже Вилкове розташоване у Дунайському біосферному заповіднику. Ви зможете поєднати стандартний морський відпочинок з цікавим та активним дозвіллям: катанням на моторних човнах, прогулянками біля каналів, дослідженням природи.

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Бакота

Де: Хмельницька область

Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати

Для поціновувачів спокійного відпочинку у лоні природи – це ідеальне місце. Цей каньйон не залишить вас байдужими, адже тут ви будете сам на сам із довколишньою красою. Туристів не так багато, та й масштаби великі. Ви можете купатися, засмагати, кататися на катамарані чи човні, орендувати лазню або чан тощо. Туристичних атракцій тут майже немає, але можете відвідати місцевий монастир. І до Кам'янця-Подільського не далеко, тому можете скласти для себе складний маршрут, який би поєднував декілька місць для відвідин.

Олешківські піски

Де: Херсонська область

Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю

Ви знали, що в Україні є справжня пустеля? Це Олешківські піски. І це друга за розмірами пустеля в Європі. Погодні умови тут відповідні – вдень спекотно, вночі холодно. Більшість туристів не розбивають наметове містечко на ніч, а встигають насолодитися пустелею за один день. Обирайте зручний для вас формат. У будь-якому випадку в Херсонській області ви знайдете ще локації, які варто відвідати, приміром, озеро Соляне або пляжі Херсону.

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Шацькі озера

Де: Волинська область

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку

Прекрасне поєднання озер та лісу – це національний природний парк Шацьких озер. Ви можете обрати, на якому саме озері будете відпочивати, але формат приблизно однаковий: пісочний пляж, лісова смуга, маленька глибина, чиста вода. Орендуйте собі дерев'яний будиночок, смажте та мангалі улюблену їжу, плавайте, засмагайте, гуляйте. Для любителів більш активного відпочинку є дискотека. Також не забудьте про лікувальну глину, якої тут вдосталь і ви можете влаштувати собі спа-процедури.

Тунель кохання

Де: Рівненська область

Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати

Це лісовий масив, а тунель утворений природний шляхом з гілок дерев. Це мальовниче місце варте, щоб його відвідати. А ще на фоні зеленого коридору вдаються гарні світлини. Не думайте, що на цьому ваш відпочинок закінчиться. Неподалік є Клеванський замок. А саме містечко Клевань славиться старовинною архітектурою, де ви можете завітати до ранньобарокового Благовіщенського костелу та до уніатської церкви Різдва 1777 року зі старою дзвіницею.

Острів Зміїний

Де: Одеська область

Острів Зміїний у Чорному морі: як доїхати у найчистіший куточок України

Якщо ви хочете втекти якомога далі від цивілізації, то це ваш варіант. Тут є усі комунікації та зручності (на вулиці), за це можете не переживати, але сам острів розташований у Чорному морі за 3,5 години поїздки кораблем від суші. Тут найчистіша морська вода в Україні та гори мідій. Є великий шанс, що ви побачите дельфінів у природному середовищі. Якщо ви любите комфортні готелі та шведські столи, на жаль, вам може не сподобатися. А усім іншим рекомендуємо спробувати життя на острові та надихнутися морськими краєвидами.

Синевир

Де: Закарпатська область

Загадковий Синевир показали з висоти пташиного польоту

Озеро з таємничою історією, яке оповите легендами, розкинулося посеред Карпатських гір. Плавати тут заборонено, але ви можете покататися на плоті, прогулятися туристичними стежками довкола озера, споглядати красу природи, смакувати місцевими стравами. Неподалік розташований заповідник бурих ведмедів, який теж можна відвідати й побачити, як клишоногі живуть у природному середовищі. Якщо ви підготовлені та відчуваєте у собі сили, то можете спробувати складніші піші маршрути горами. Насолодіться Карпатами!

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Коростишівський кар'єр

Де: Житомирська область

Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних

Для мешканців Київщини та Житомирщини відпочинок біля Коростишівського каньйону – чудове рішення. Розташований цей кар'єр у кількох година їзди автомобілем. Якщо хочете насолодитися цим місцем сповна, то варто взяти з собою намет і залишитися ночувати. Додатковою насолодою буде мангал або багаття, яке ви можете розвести та посмажити улюблені смаколики. Стандартна програма відпочинку в цій локації: засмагання, плавання, прогулянки, активні ігри тощо.

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Водоспад Шипіт

Де: Закарпатська область

ТОП-10 водоспадів в Україні, які варто побачити на власні очі

Цей водоспад розташований біля підніжжя гори Гемби, тож ви зможете ще й піднятися на вершину. Для тих, хто хоче максимально відпочивати, а не напружуватися, за 300 метрів від водоспаду є гірськолижний підіймач, який вас доправить на гору. Цей водоспад відомий тим, що щорічно на початку липня тут відбувається фестиваль, на який приїжджають представники різних субкультур з усієї України та інших країн. Цьогоріч, певно, масового зібрання людей не буде, але відпочити ви зможете.

Аккерманська фортеця

Де: Одеська область

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Зупинитися ви можете у Білгород-Дністровську або ж в іншому наближеному населеному пункті, де зможете провести левову частину відпочинку на пляжі та отримуючи задоволення від морської відпустки. Сама ж фортеця розташована біля Дністровського лиману, що забезпечує гарний краєвид. На території фортеці є окремі музейні локації, які можна відвідати. Також тут відбуваються фестивалі та імітації середньовічних лицарських боїв. Можете підлаштувати свій час так, щоб заодно потрапити й на таку атракцію.

Острів Джарилгач

Де: Херсонська область

Українські Мальдіви: яскраві фото острова Джарилгач

Острів Джарилгач розташований неподалік від курортного містечка Скадовськ. Цю місцину називають Українськими Мальдівами – чистий білий пісок та блакитне прозоре море. Це безлюдний острів посеред Чорного моря площею 56 кілометрів квадратних. Тут є зона для кемпінгу, але зауважте, що тут немає готелів, санаторіїв чи будинків. Проте тут є олені, черепашки, краби, дельфіни та морські свині. Бувалі туристи радять брати намет та залишитися на кілька днів на цьому острові.

Курорти та санаторії з мінеральними водами Моршин і Трускавець

Де: Львівська область

Найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами Google

Влітку можна не просто розслаблятися, а й підлікуватися у санаторіях. Так би мовити наберіться здоров'я на наступний рік. Можете поїхати у Моршин, який розташований у горах серед лісів та красивої природи. Він вважається одним з кращих карпатських курортів. Варто їхати сюди на мінеральні води, щоб підлікувати шлунок, печінку, нервову систему та серце. Також можете на Львівщині обрати Трускавець. Це інший курорт з мінеральними водами.

Асканія Нова

Де: Херсонська область

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Це державний заповідник площею 34 га. Ви можете поїхати на справжнє українське сафарі: побачити тварин в максимально природних умовах, спостерігати за їхньою поведінкою, а з деякими навіть контактувати. Тут і зебри, і антилопи, і дикі коні. Ще туристи можуть завітати у зоопарк та дендропарк та прогулятися біля водойми.

Термальні води в Косино

Де: Закарпатська область

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Тут ви можете полежати у теплих лікувальних водах. Косино відоме своїми великими басейнами з термальною водою. Тут передбачений лише відпочинок, адже жодних інших активностей немає. Довкола вас буде лише 200-річний дубовий гай Закарпатської області. Є інші схожі локації, де можна оздоровитися та відпочити. Це, до прикладу, Велятине, Берегове, Шаян тощо.

Мигія

Де: Миколаївська область

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Ця місцевість має дві неофіційні назви: українська Швейцарія або ж українське Памуккале. Цей не дивно, адже ландшафт відповідний: скелястий рельєф та озера небесно-блакитного кольору. Чому порівнюють зі Швейцарією? Це країна незліченної кількості озер, казкових сіл та високогірних Альп. Чому Памуккале? Це турецьке місто з білими вапняними скелями та лазурними джерелами. Мигія популярна своїми водними розвагами. Це і рафтинг, і катання на каяках, байдарках, і сплави по Південному Бугу. Якщо ви поціновувач скелелазіння, то тут ви зможете повправлятися у цьому.

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