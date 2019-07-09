Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити

Українські Карпати чекають на мандрівників і влітку, і взимку. Підкориш гору один раз – будеш вертатися знову і знову. Пропонуємо вашій увазі ТОП-5 карпатських вершин. Зізнавайтесь, чи були ви хоча б на одній з них?

Стрімкі кам'янисті вершини Карпат приваблюють мальовничими гірськими пейзажами: порослі ялівцем та квітами високі гори прекрасні у будь-яку погоду та пору року. Гайда підкорювати їх!

І ще: Олешківські піски – українська Сахара: що варто знати про пустелю

Туркул (1933,2 метра)

Що : частина масиву Чорногори, Чорногірський хребет

: частина масиву Чорногори, Чорногірський хребет Де : на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей

: на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей Це цікаво: Вершина Туркулу має трикутну форму, а поруч є озеро Несамовите. Ця прісна водойма – одне з найвідоміших карпатських озер.

Піп Іван Мармароський (1936 метрів)

Що: Мармароси – унікальний високогірний масив, який не схожий на Чорногору

Де : у Мармароському масиві, в Рахівському районі Закарпатської області, на кордоні України та Румунії

: у Мармароському масиві, в Рахівському районі Закарпатської області, на кордоні України та Румунії Це цікаво: Цю місцевість називають гуцульськими Альпами, оскільки вершина, наче піраміда зі стрімкими уривчастими схилами, обривами, скелястими виступами.

Петрос (2020 метрів)

Що: грозова гора Петрос Де : одразу за Говерлою, у Рахівському районі Закарпатської області

: одразу за Говерлою, у Рахівському районі Закарпатської області Це цікаво: Це одна з найбільш відвідуваних вершин Карпат, і одна з найбільш небезпечних, адже вона окута хмарами, у вершину вдаряють блискавки.

Піп Іван Чорногорський або Чорна Гора (2028 метрів)

Що: Чорна Гора або Білий Слон – Піп Іван Чорногорський Де : біля тихого озера Марічейка, яке розташоване у лісі під вершиною; на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей

: біля тихого озера Марічейка, яке розташоване у лісі під вершиною; на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей Це цікаво: Зранку вершина Піп Івана стає чорною, а на вершині є велика кам'яна обсерваторія.

Говерла (2061 метр)

Що: найвища вершина в Україні та найвища точка України Де : за 17 км від кордону з Румунією, на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області

: за 17 км від кордону з Румунією, на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області Це цікаво: У перекладі з угорської означає "снігова гора". На самій вершині гори є монумент-тризуб й капсули із землею з усіх областей України.

Це цікаво: Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів