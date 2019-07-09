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Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити

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Найвищі гори Карпат - фото 1
Найвищі гори Карпат

Українські Карпати чекають на мандрівників і влітку, і взимку. Підкориш гору один раз – будеш вертатися знову і знову. Пропонуємо вашій увазі ТОП-5 карпатських вершин. Зізнавайтесь, чи були ви хоча б на одній з них?

Стрімкі кам'янисті вершини Карпат приваблюють мальовничими гірськими пейзажами: порослі ялівцем та квітами високі гори прекрасні у будь-яку погоду та пору року. Гайда підкорювати їх!

І ще: Олешківські піски – українська Сахара: що варто знати про пустелю

Туркул (1933,2 метра)

Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339599
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339598
  • Що: частина масиву Чорногори, Чорногірський хребет
  • Де: на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей
  • Це цікаво: Вершина Туркулу має трикутну форму, а поруч є озеро Несамовите. Ця прісна водойма – одне з найвідоміших карпатських озер.

Піп Іван Мармароський (1936 метрів)

Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339600
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339601
  • Що: Мармароси – унікальний високогірний масив, який не схожий на Чорногору
  • Де: у Мармароському масиві, в Рахівському районі Закарпатської області, на кордоні України та Румунії
  • Це цікаво: Цю місцевість називають гуцульськими Альпами, оскільки вершина, наче піраміда зі стрімкими уривчастими схилами, обривами, скелястими виступами.

Петрос (2020 метрів)

Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339594
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339595
  • Що: грозова гора Петрос
  • Де: одразу за Говерлою, у Рахівському районі Закарпатської області
  • Це цікаво: Це одна з найбільш відвідуваних вершин Карпат, і одна з найбільш небезпечних, адже вона окута хмарами, у вершину вдаряють блискавки.

Піп Іван Чорногорський або Чорна Гора (2028 метрів)

Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339573
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339574
  • Що: Чорна Гора або Білий Слон – Піп Іван Чорногорський
  • Де: біля тихого озера Марічейка, яке розташоване у лісі під вершиною; на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей
  • Це цікаво: Зранку вершина Піп Івана стає чорною, а на вершині є велика кам'яна обсерваторія.

Говерла (2061 метр)

Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339568
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити - фото 339569
  • Що: найвища вершина в Україні та найвища точка України
  • Де: за 17 км від кордону з Румунією, на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області
  • Це цікаво: У перекладі з угорської означає "снігова гора". На самій вершині гори є монумент-тризуб й капсули із землею з усіх областей України.

Це цікаво: Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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