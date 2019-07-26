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Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
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Ця локація не має аналогів у Європі й входить у ТОП-100 чудес світу. Тунель Кохання – один з найтуристичніших куточків України. Читайте далі та дізнайтеся усе про диво Рівненщини: особливості місцевості та простий маршрут, як доїхати.
Як з'явився Тунель Кохання
Тунель розташований у лісовому масиві, де пролягає колія залізної дороги. Це зелене диво не природного походження. Така чітка аркова форма утворилася внаслідок постійного руху потягу. В Оржеві є деревообробний завод й туди та звідти курсує потяг, який збиває гілки дерев та кущів на своєму шляху. Саме внаслідок цього сформувався такий зелений коридор.
Як потрапити у Тунель Кохання
Тунель Кохання розташований на Рівненщині. Точніше на відрізку залізничної колії від селища Клевань до селища Оржів.
Координати – 50°45'3" пн. ш., 26°2'43" сх. д.
Звичайно, найзручніше та найшвидше їхати у Тунель Кохання машиною. Варто ввімкнути навігатор або ж із траси Рівне-Луцьк з'їхати на перехресті біля села Зоря. Там буде не важко знайти туристичну пам'ятку – при дорозі буде вказівник "Тунель Кохання".
Проте це не єдиний спосіб потрапити у Тунель Кохання. Добратися можна різними шляхами. Можна їхати автобусом з Рівного. Там курсує маршрутка Ріне-Клевань. Також можна доїхати поїздом у напрямку Луцька.
Тунель Кохання на карті:
Що варто знати про Тунель Кохання
Завдячуючи хорошій рекламі та вдалому маркетингу, ця локація стала місцем паломництва туристів, особливо, закоханих. Також з'явилися повір'я щодо Тунелю Кохання.
Деякі молодята навіть висаджують тут квіти, які символізують їхні почуття.
Окрім самого тунелю, можна прогулятися містечком Клевань, адже воно здивує вас старовинною архітектурою. Завітайте в ранньобароковий Благовіщенський костел, який збудував Єжи Чарторийським. Прям у центрі селища є уніатську церкву Різдва 1777 року зі старою дзвіницею. І, звичайно, сплануйте відвідини Клеванського замку.
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