Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних

Коростишівський кар'єр – справжній природний рай неподалік від гамірного Києва. Читайте далі та дізнайтеся усе про це місце відпочинку: як добратися та що варто знати мандрівнику про цю локацію.

Коростишів, що на Житомирщині, свого часу був дуже відомий у світі завдяки добуванню граніту. Зараз у місті теж добувають граніт, проте обсяги промисловості вже не такі великі. Зараз однією з природних пам'яток цієї місцевості є Коростишівський кар'єр, куди приїжджають сім'ями та компаніями на відпочинок від гамірного міста. В народі цей кар'єр ще називають "Високий камінь".

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Як з'явився Коростишівський кар'єр

Коростишівський каньйон утворився на місця затопленого гранітного кар'єру. Зараз це штучне озеро бірюзового кольору посеред змішаного лісу і скель. А ще у 1850 році тут було родовище граніту. За радянської влади цей кар'єр був найбільшим серед підприємств міста. У 90-ті роки зі здобуттям Незалежності каньйон став Відкритим акціонерним товариством. Робота припинилася і кар'єр затопили.

Місцеві жителі називають цю локацію "Гранітний каньйон". Туристів тут можна побачити протягом цілого року, але найбільше відпочивальників тут саме влітку, коли можна не лише розслабитися на скелях, але й покупатися у воді

Як доїхати на Коростишівський кар'єр

Коростишівський кар'єр розташований на Житомирщині, за 105 кілометрів від Києва, що становить близько 2 години доїзду машиною. Найлегше їхати по Житомирській трасі від Києва. Приблизно за 80 кілометрів від столиці буде знак "Коростишів", де й потрібно з'їхати. Після цього з'їзду – другий поворот ліворуч. Далі за путівцем ви потрапите прямо до кар'єру.

Координати – 50°18′54″ пн. ш. 29°05′35″ сх. д.

Радимо виїжджати з Києва якомога раніше з самого ранку. Також можна їхати в п'ятницю ввечері, якщо ви плануєте залишитися з наметами. Приготуйтеся до того, що ви будете не самі. Можливо вам доведеться пошукати гарне місце для табору.

Коростишівський кар'єр на карті:

Можете скористатися порадою: якщо дорога за вами, то розкладайте намет з правого боку біля води під скелею. Ця локація хороша тим, що є невеликий спуск, рівні місця під намет та тінь від дерев. У випадку, якщо там зайняти, то їдьте на галявину з високого боку кар'єру – розкладіть табір серед чарівного хвойного лісу, де вам ніхто не заважатиме.

Що варто знати про Коростишівський кар'єр

Коростишівський кар'єр – це затоплений гранітний кар'єр, який розкинувся неподалік від міста Коростишів. Ця мальовнича локація нагадує Карелію – береги навколо каньйону покриті ялинами та березами. Висота скель – близько 10 метрів, глибина штучного озера – 20-40 метрів. Тут можна зустріти звичайних туристів, альпіністів та пірнальників зі скель у воду. Дуже популярна ця місцина для весільних та креативних зйомок і фотосесій.

Якщо плануєте відпочивати з дітьми, то будьте пильні, адже обриви скель дуже круті.

Внизу біля води є дерев'яний місточок, а навпроти нього стоїть високо на скелі затишна "Хатинка лісника". Тут можна: Купатися в чистій ​​воді

Засмагати

Лазить скелями, якщо є відповідне спорядження й досвід

Стрибати зі скель, але пам'ятайте про безпеку

Вечеряти біля багаття

Смажити шашлики

Насолоджуватися лісом

Плавати на сапбордах (дошка з веслом)

Відпочивати

Грати

Розповідати історії біля вогнища

Тощо Тут знімалися фільми та телесеріали: "Відьма", "Нюхач", Сторожова застава", "Слуга Народу" тощо.

Варто знати: Підході до води тут є різні: від зовсім пологих до дуже крутих. Тут не надто тихо, адже буває дуже багато людей. Може бути сміття, яке залишають несвідомі туристи, але все дуже індивідуально. Також неподалік є замок у Радомислі. Якщо планує складний маршрут, то можете заїхати ще й туди. Оглядини замку та території займуть у вас в межах 2 годин. Вхід платний, тому будьте готові до цього. В самому замку є велика колекція творів мистецтва іконопису та реставрація процесу виробництва паперу. А ще одразу за замок є Радомишльський пивний завод, куди ви теж можете заїхати.

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