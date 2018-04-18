Куди поїхати на травневі свята в Україні: ТОП-5 крутих і бюджетних ідей
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Не знаєте, куди поїхати в Україні на травневі свята? Зібрали для вас найкрасивіші та найцікавіші місця, де можна чудово відпочити та набратися сил за вихідні! Обіцяємо, що ці туристичні куточки вас не розчарують, тому їх варто відвідати. Гайда в мандри!
Україна багата на красиві та цікаві місця, особливо весною. Пропонуємо вам найгарніші куточки, куди варто поїхати на травневі свята. Ваша подорож буде бюджетною, але при цьому незабутньою.
Ужгород
- Ціна за добу проживання (хостели, готелі) = 300 грн
- Вартість дороги плацкартом з Києва туди і назад = 600 грн
Must visit: найкрасивіші місця Ужгорода
Алея сакур. У квітні-травні туристи з усієї України з'їжджаються до столиці Закарпаття, аби насолодитися неймовірним цвітінням сакури та магнолії. Усе місто тоне в рожевих квітах! Ви мусите побачити це на власні очі і, звісно, зробити красиві фото. Якщо навідаєтеся в Ужгород упродовж 23 квітня-2 травня – то потрапите на свято "Сакура-Фест 2018".
Ужгородський замок. Якщо ви любите відвідувати замки – не пропустіть таку пам'ятку й в Ужгороді. Величній фортеці, яка розташована на Замковій горі, майже тисяча років, тому там панує справжня атмосфера старовини. Екскурсія Ужгордським замком вас не розчарує, от побачите!
Винарні і сироварні. Побувати на Закарпатті і не скуштувати місцевий сир та вино – гріх! Ви мусите піти на дегустація вина та поласувати бринзою, вурдою чи будзом.
Міні-скульптури. Ці пам'ятки почали "виростати" в Ужгороді з 2011 року. Автором міні-скульптур став Михайло Колодко. За цей час він встиг виготовити чимало фігурок, тому їхній пошук стає для туристів справжнім квестом.
Одразу попередимо: для того, щоб знайти всі скульптури, знадобиться близько трьох годин, бо вони розкидані по цілому місту. Зате це чудова нагода познайомитися з містом поближче!
Хуст (Закарпатська область)
- Ціна за добу проживання = 200 грн
- Вартість дороги плацкартом з Києва туди і назад = 350 грн
Must visit: найцікавіші місця Хуста
Долина нарцисів. Щоб побачити це природне диво України, вам треба вирушити до села Кіреші Хустського району. Саме там, в унікальному ботанічному об'єкті, охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого. З березня до травня долину вкриває розкішний килим чарівних білих квітів, а коли ще й розцвітає шафран – від неймовірної краси переповнює подих.
Страусина ферма. Після прогулянки по нарцисовому полю рекомендуємо вам відвідати страусів на страусиній фермі. Ці найбільші в світі птахи полюбляють хліб, капусту та яблука, але погано сприймають яскравий одяг на людях. Цікаво, що на фермі можна купити страусині яйця (одне може важити до 2 кг!) та пір'я. Поблизу Хуста також розташована ферма буйволів та оленів.
Замкова гора, також відома як парк "Хустський замок". Завершити свою подорож у Хусті можна саме в цьому затишному місці. Із Замкової гори відкривається чудова панорама міста, а ще там досі зберігаються руїни стародавньої фортеці.
Верховина (Івано-Франківська обл)
- Ціна за добу проживання = 175 грн
- Вартість дороги плацкартом з Києва туди і назад = 350 грн
Must visit: де відпочити у Верховині
Рафтинг. Травень – ідеальний час для рафтингу в Карпатах. Сплави по основних порогах Чорного Черемоша тривають до 2 годин, і за цей час ви отримайте надпотужну порцію драйву. Ніякої попередньої підготовки не потрібно: достатньо пройти інструктаж у рафтинг-таборі та мати змінний одяг. Готові до екстриму? Тоді гарної вам мандрівки повноводним Черемошем!
Похід у весняні Карпати. Захоплива подорож мальовничими весняними горами – відмінний спосіб активного відпочинку, який зарядить вас енергією аж до наступної відпустки. Підкоріть Говерлу (тільки не забувайте, що на вершині досі лежить сніг), помилуйтеся Синевиром, відвідайте шумні водоспади, зазирніть у старовинні палаци та замки на скелях – і травневі вихідні запам'ятаються вам надовго.
Умань (Черкаська область)
- Ціна за добу проживання = 450 грн
- Вартість дороги плацкартом з Києва туди і назад = 350 грн
Must visit: дивовижні місця в Умані
Національний дендрологічний парк "Софіївка". У цьому романтичному місці має побувати кожен українець! Уманська Софіївка – чарівний рукотворний сад, одна з найвизначніших пам'яток ландшафтного мистецтва в Європі – заворожує своєю красою. Парк, що простягнувся на 179,2 гектари, почали будувати в 1785 році як подарунок графа Станіслава Потоцького для його коханої Софії. І зараз ця пам'ятка доводить, що краса та кохання – вічні.
Світломузичні фонтани. Так-так, вони є не тільки у Вінниці. Саме в Умані минулоріч відкрили найбільший в центральній Україні комплекс світломузичних фонтанів, який назвали "Перлиною кохання". Влаштуйте собі ідеальний вечір із казковим видовищем!
Асканія Нова (Херсонська область)
- Ціна за добу проживання = 500 грн
- Вартість дороги плацкартом з Києва туди і назад = 300 грн
Must visit: біосферний заповідник "Асканія-Нова"
Цей варіант відпочинку сподобається як дорослим, так і дітями. Заповідник "Асканія-Нова" простягається на 33 тисячі гектарів, третина з яких – цілком заповідна степова зона, незаймана територія, якої ніколи не торкався плуг. Це єдина така ділянка степу не тільки в Україні, але й у всій Європі, адже одного разу розкопаний степ не відновлюється ніколи.
Створений вкінці XIX століття, Асканія-Нова вважається найстарішим степовим біосферним заповідником планети і найбільшим серед європейських степових заповідних територій. У цьому унікальному куточку налічується понад 500 видів вищих рослин і понад 3 тисяч видів тварин. Такого різноманіття природи ви ще не бачили!
Радіо МАКСИМУМ бажає вам вдалих мандрів Україною!
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